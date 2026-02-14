República Dominicána

El dominicano Melitón Cordero: Exjefe de la DEA que cobró miles de dólares por gestionar visas ilegales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Melitón Cordero por su presunta participación en un esquema de sobornos y fraude migratorio que involucró al menos 119 solicitudes de visa

Guardar
Imagen ilustrativa de como un
Imagen ilustrativa de como un solicitante entregó documentos y dinero a Melitón Cordero, para la obtención de visa de manera ilegal (Foto cortesía Listín diario).

El arresto de Melitón Cordero, quien se desempeñaba como agente especial supervisor de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, ha desencadenado una investigación federal en los Estados Unidos por cometer tres delitos:

  • Conspiración para cometer soborno
  • Fraude de visas
  • Mal uso de posición oficial.

El caso, calificado por la embajada estadounidense en Santo Domingo como una grave violación a la confianza pública, derivó en el cierre temporal de la oficina de la DEA en el país caribeño, según reportaron medios como Dominican Today y Listín Diario.

De acuerdo con información recogida por medios internacionales y locales del país caribeño, Cordero habría utilizado su cargo para recibir pagos ilícitos a cambio de favores oficiales, facilitando la obtención de visas estadounidenses destinadas a informantes confidenciales.

Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con fiscalías federales y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, señalan que el exagente gestionó al menos 119 solicitudes de visado y recibir a cambio miles de dólares por cada visa, mientras estuvo asignado a la embajada en Santo Domingo, según explicó, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado.

Melitón Cordero gestionó al menos
Melitón Cordero gestionó al menos 119 solicitudes de visa a cambio de dinero, según la investigación federal. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Algunas de estas gestiones, según los documentos judiciales, incluyeron la emisión irregular de documentos oficiales para beneficiar trámites migratorios de terceros.

El caso ha generado repercusiones diplomáticas. Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, calificó el episodio como una “violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública”, frase recogida por Diario Libre.

Por su parte, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que la decisión de cerrar la oficina de la DEA corresponde a una investigación interna estadounidense, sin implicar al gobierno local.

Las leyes federales bajo las que será procesado Melitón Cordero

En el ámbito judicial, Melitón Cordero enfrenta acusaciones bajo varias leyes federales estadounidenses: el delito de conspiración para cometer soborno se enmarca en el capítulo 11 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 201), que sanciona hasta con 15 años de prisión y multas a quienes utilicen su posición para recibir pagos a cambio de favores oficiales.

El cargo de fraude de visas puede ser procesado bajo el estatuto de conspiración general (18 U.S.C. § 371), que prevé sanciones de hasta 5 años de prisión para quienes participen en acuerdos ilícitos que perjudiquen a una agencia gubernamental.

Melitón Cordero enfrenta acusaciones en
Melitón Cordero enfrenta acusaciones en Estados Unidos por conspiración para cometer soborno y otros delitos vinculados al otorgamiento irregular de visas. / Imagen Infobae

De igual manera, el mal uso de posición oficial se encuentra regulado en los apartados 203 y 205 del Título 18, que impiden a los funcionarios representar intereses ajenos ante el gobierno en asuntos donde tengan responsabilidad o información privilegiada.

Las penas máximas que podría enfrentar Melitón Cordero si es condenado

Melitón Cordero es declarado culpable de todos los cargos y recibe la pena máxima por cada uno, podría enfrentar hasta:

  • Conspiración para cometer soborno: hasta 15 años de prisión
  • Fraude de visas (conspiración general): hasta 5 años de prisión
  • Mal uso de posición oficial: penas variables, pero en casos similares pueden llegar hasta 5 años adicionales
  • Foreign Extortion Prevention Act: hasta 15 años de prisión

Si las sentencias se suman y no se cumplen de forma simultánea, Cordero podría enfrentar hasta 40 años de prisión. La duración real dependerá de la decisión del tribunal y de si las sentencias se ordenan en forma concurrente o consecutiva. Además, podría enfrentar multas significativas según lo establecido en cada estatuto.

Temas Relacionados

DEAMelitón CorderoFraudeSobornoVisas ilegalesRepública Dominicana

Últimas Noticias

El Salvador: Recuperan cuerpo de persona presuntamente arrastrada por corriente en Los Chorros de La Calera

Las unidades especializadas emplearon maniobras con las cuerdas para extraer a la víctima, quien se especula que fue sorprendida por el aumento repentino del caudal mientras se encontraba en una poza del sector

El Salvador: Recuperan cuerpo de

El crucero Hebridean Sky arriba a La Unión y refuerza el auge turístico en El Salvador

La llegada del navío de expedición con más de cien viajeros internacionales representa un nuevo impulso para la economía en la zona oriental, dinamizando el comercio local y reafirmando el atractivo salvadoreño ante operadores extranjeros

El crucero Hebridean Sky arriba

El Salvador: ¿Cómo el amor dinamizó la economía y las importaciones en 2025?

La preferencia por artículos de lujo e importados refleja no solo una adaptación a tendencias globales, sino también una evolución en la percepción del valor y el estatus social dentro de la economía salvadoreña

El Salvador: ¿Cómo el amor

Autoridad Marítima de Panamá activa operativo por carnavales mientras investiga naufragios y accidentes

Fuertes vientos, sobrecarga de embarcaciones y fallas operativas han elevado los riesgos en rutas marítimas del país

Autoridad Marítima de Panamá activa

Agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador son destituidos tras intervención violenta

La remoción fue confirmada luego de que dos miembros de la división de Tránsito fueron señalados por el uso de la fuerza contra un ciudadano durante un operativo de control

Agentes de la Policía Nacional

TECNO

Códigos de Free Fire de

Códigos de Free Fire de hoy 14 de febrero: lista completa y cómo canjearlos

El Pentágono utilizó “Claude”, la herramienta de IA de Anthropic, para la captura de Maduro en Venezuela

50 frases para enviar por WhatsApp, este 14 de febrero, Día de San Valentin

“Adictos al trabajo”: La polémica exigencia de las tecnológicas que imponen jornadas de 72 horas

¿El fin de los programadores? Spotify revela que sus ingenieros no han escrito ni una sola línea de código en 2026

ENTRETENIMIENTO

Stephen Amell protagonizará la nueva

Stephen Amell protagonizará la nueva versión de “Baywatch”: todo sobre el reboot de la icónica serie de televisión

El conmovedor mensaje del hermano de James Van Der Beek en medio del luto: “No sabía que podía doler tanto”

La confesión inesperada de Guy Pearce sobre su papel más famoso

Regresan “Los ángeles de Charlie”: Sony apuesta por una nueva película

La distancia también fortalece: siete parejas famosas cuentan su experiencia

MUNDO

Francia alertó que Vladimir Putin

Francia alertó que Vladimir Putin está “dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo”

La viuda de Alexei Navalny dijo que el asesinato del líder opositor ruso es ahora un hecho comprobado científicamente

Se conoció el extraño veneno con el que fue asesinado el líder opositor Alexei Navalny en una prisión de Rusia

Keir Starmer dijo que la OTAN debe fortalecer su poderío y “estar lista para luchar” ante la amenaza rusa

“Golden Touch”: un comandante israelí reveló cómo fue la sofisticada operación para liberar a dos rehenes de Hamas en 2024