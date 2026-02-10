República Dominicána

República Dominicana registra epidemia de VIH, según la OPS

El país reporta 79,000 personas que conviven con esta enfermedad, con mayor prevalencia entre grupos vulnerables identificados por organismos internacionales, mientras persisten obstáculos en el acceso regular a los tratamientos y la supresión viral

La epidemia de VIH en
La epidemia de VIH en República Dominicana afecta especialmente a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes y personas privadas de libertad, según la OPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una epidemia de VIH continúa afectando a República Dominicana, con una incidencia marcada en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes y personas privadas de libertad, según informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para 2023, las estimaciones oficiales indican que 79,000 personas viven con VIH en el país, de las cuales el 4% son menores de 14 años. Cada año se registran 4,100 nuevas infecciones y cerca de 1,500 muertes asociadas al sida.

El sistema de salud ha logrado diagnosticar al 95% de los casos estimados, lo que evidencia la eficacia de las campañas de testeo nacional, de acuerdo con la OPS. Sin embargo, la continuidad del tratamiento y la supresión viral presentan importantes brechas, ya que no todas las personas diagnosticadas acceden o mantienen la terapia antirretroviral de manera constante. Esta situación dificulta el control efectivo de la epidemia.

El estigma, la discriminación, la falta de servicios especializados y el déficit de educación sexual limitan el acceso y la adherencia al tratamiento, especialmente en los grupos más vulnerables. Además, la movilidad poblacional y las condiciones de vida en las zonas fronterizas suman complejidad a la respuesta sanitaria, según advierte la OPS.

Junto con el VIH, el país enfrenta otras enfermedades transmisibles relevantes. La tuberculosis muestra una tendencia descendente, disminuyendo de 60 a 45 casos por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2024, fenómeno atribuido a políticas públicas y a la integración de pacientes en programas sociales.

La sífilis congénita mantiene su incidencia, con 2,752 casos notificados entre 2021 y 2024, afectando sobre todo a mujeres de 30 a 39 años. Las hepatitis B y C presentan 1,724 y 1,001 casos reportados en 2023, lo que subraya la necesidad de fortalecer el diagnóstico temprano y las campañas de vacunación.

En 2023, República Dominicana registró
En 2023, República Dominicana registró 79.000 personas viviendo con VIH y reportó 4.100 nuevas infecciones y 1.500 muertes asociadas al sida. (Imagen cortesía)

Las enfermedades transmitidas por vectores muestran dinámicas cambiantes: la malaria registró un incremento en 2024 con 944 casos, frente a los 243 del año anterior, situación relacionada con la migración y el cambio climático.

La rabia humana, principalmente transmitida por perros y mangostas, ha generado 14 casos en la última década. El dengue y otras arbovirosis persisten, con variaciones anuales según factores climáticos y ambientales.

El Ministerio de Salud Pública, en colaboración con el Servicio Nacional de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia, ha fortalecido la respuesta sanitaria implementando protocolos de emergencia, vigilancia activa y campañas de prevención, poniendo énfasis en el VIH, según la OPS. Se ha ampliado el acceso a diagnóstico, consejería y tratamiento antirretroviral, además de capacitar a equipos médicos en epidemiología aplicada.

Persisten desafíos en la sostenibilidad financiera, la cobertura universal y la reducción del estigma, elementos que afectan la eficacia de las intervenciones, especialmente en migrantes y grupos vulnerables. La vigilancia epidemiológica, la educación sanitaria y la coordinación entre sectores son claves para avanzar en la eliminación de estas enfermedades, de acuerdo con los informes de la OPS.

Enfermedades en vías de eliminación

El panorama sanitario incluye logros, como la eliminación de la poliomielitis y el tétanos neonatal, junto con avances en la filariasis linfática, la esquistosomiasis, la malaria y la transmisión materno-infantil de hepatitis B.

Los avances hacia la eliminación
Los avances hacia la eliminación de enfermedades transmisibles en República Dominicana requieren políticas públicas integrales, recursos sostenidos y coordinación intersectorial, según la OPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance hacia la eliminación total de las enfermedades transmisibles en República Dominicana requiere, según la OPS, la continuidad de políticas públicas integrales, la colaboración intersectorial y el fortalecimiento de la atención primaria, garantizando servicios de salud accesibles y de calidad para toda la población.

