El gobierno de República Dominicana refuerza capacidades productivas con taller nacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) organizaron en Santo Domingo el Taller Nacional sobre el Fomento de las Capacidades Productivas, un espacio que reunió a autoridades, organismos internacionales y sector privado para abordar estrategias de diversificación económica, fortalecimiento de cadenas de valor y alianzas público-privadas, en busca de un desarrollo sostenible e inclusivo en República Dominicana.
El evento contó con la participación de Mussie Delelegn, jefe de la Subdivisión de Capacidades Productivas y Desarrollo Sostenible, División para África, los Países Menos Adelantados y Programas Especiales de la UNCTAD. El acto de apertura estuvo encabezado por Hugo Francisco Rivera, viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación del MIREX; Mildred Martínez, directora general de la ONE; y Julia Sánchez, coordinadora residente de las Naciones Unidas en el país.
Las autoridades resaltaron la necesidad de avanzar en la diversificación económica, la resiliencia estructural y el crecimiento inclusivo, en línea con las prioridades nacionales y los compromisos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).
El taller tiene como propósito impulsar la diversificación económica, la resiliencia y el crecimiento inclusivo, con especial énfasis en el fortalecimiento de cadenas de valor seleccionadas, el fomento de alianzas con el sector privado y el desarrollo de estrategias para un crecimiento económico sostenible, resiliente e inclusivo, conforme a la evaluación nacional de estrategias de desarrollo.
Entre los objetivos clave del evento se encuentra mejorar la capacidad productiva más allá de los sectores tradicionales, como el turismo y la minería, para incrementar la resiliencia económica.
Además, el taller busca promover actividades productivas orientadas al mercado que integren a diversos actores económicos, asegurando una distribución equitativa de los beneficios. Se destacó también la importancia de las alianzas público-privadas para ofrecer apoyo personalizado en la implementación de Planes de Negocios (PdN) y alianzas estratégicas.
En cuanto al contexto económico, República Dominicana ha evidenciado un desempeño positivo, con un crecimiento impulsado por sectores como el turismo, la construcción, la manufactura local y las zonas francas. No obstante, el país enfrenta desafíos estructurales que requieren mejoras en la inversión pública y un fortalecimiento de la competitividad nacional.
Los ejes de trabajo del taller incluyen el aumento de la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y su integración en cadenas de valor globales, así como el impulso a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Los organizadores subrayaron que este encuentro resulta crucial para la sostenibilidad del crecimiento económico, al estar alineado con la necesidad de mejorar la infraestructura y fomentar empleos dignos en el país.
PYMES: Representan la columna vertebral de la economía dominicana
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) representan la columna vertebral de la economía dominicana, al constituir aproximadamente el 98% del tejido empresarial y generar más del 61% del empleo en el país. Su auge se ha visto potenciado por la digitalización, la adopción de pagos digitales y el acceso a financiamiento, posicionándolas como elementos clave para el desarrollo sostenible y la innovación local. El impacto de las Mipymes en la economía se refleja en su aporte de alrededor del 32% al Producto Interno Bruto (PIB) y la generación de más de 3 millones de puestos de trabajo, impulsando tanto el desarrollo local como familiar.
El desarrollo del ecosistema emprendedor dominicano se ve impulsado por la necesidad de formalización, el respaldo gubernamental y la creciente integración de tecnología y plataformas digitales. La mayoría de las empresas activas logran consolidarse después de superar los primeros años de operación, lo que evidencia una madurez creciente en el sector.