República Dominicána

El gobierno de República Dominicana refuerza capacidades productivas con taller nacional

La realización del Taller Nacional sobre el Fomento de las Capacidades Productivas reunió a actores públicos y privados para impulsar la diversificación económica, la inclusión y el fortalecimiento de las alianzas en sectores clave del país

Guardar
La República Dominicana refuerza su
La República Dominicana refuerza su diversificación económica y resiliencia con el Taller Nacional sobre Capacidades Productivas, celebrado en Santo Domingo. (Cancillería de República Dominicana)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) organizaron en Santo Domingo el Taller Nacional sobre el Fomento de las Capacidades Productivas, un espacio que reunió a autoridades, organismos internacionales y sector privado para abordar estrategias de diversificación económica, fortalecimiento de cadenas de valor y alianzas público-privadas, en busca de un desarrollo sostenible e inclusivo en República Dominicana.

El evento contó con la participación de Mussie Delelegn, jefe de la Subdivisión de Capacidades Productivas y Desarrollo Sostenible, División para África, los Países Menos Adelantados y Programas Especiales de la UNCTAD. El acto de apertura estuvo encabezado por Hugo Francisco Rivera, viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación del MIREX; Mildred Martínez, directora general de la ONE; y Julia Sánchez, coordinadora residente de las Naciones Unidas en el país.

Las autoridades resaltaron la necesidad de avanzar en la diversificación económica, la resiliencia estructural y el crecimiento inclusivo, en línea con las prioridades nacionales y los compromisos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

El taller tiene como propósito impulsar la diversificación económica, la resiliencia y el crecimiento inclusivo, con especial énfasis en el fortalecimiento de cadenas de valor seleccionadas, el fomento de alianzas con el sector privado y el desarrollo de estrategias para un crecimiento económico sostenible, resiliente e inclusivo, conforme a la evaluación nacional de estrategias de desarrollo.

El evento contó con la
El evento contó con la colaboración del MIREX, la ONE y la UNCTAD, reuniendo autoridades, organismos internacionales y sector privado para definir estrategias de desarrollo sostenible. (Cancillería de República Dominicana)

Entre los objetivos clave del evento se encuentra mejorar la capacidad productiva más allá de los sectores tradicionales, como el turismo y la minería, para incrementar la resiliencia económica.

Además, el taller busca promover actividades productivas orientadas al mercado que integren a diversos actores económicos, asegurando una distribución equitativa de los beneficios. Se destacó también la importancia de las alianzas público-privadas para ofrecer apoyo personalizado en la implementación de Planes de Negocios (PdN) y alianzas estratégicas.

En cuanto al contexto económico, República Dominicana ha evidenciado un desempeño positivo, con un crecimiento impulsado por sectores como el turismo, la construcción, la manufactura local y las zonas francas. No obstante, el país enfrenta desafíos estructurales que requieren mejoras en la inversión pública y un fortalecimiento de la competitividad nacional.

Los ejes de trabajo del taller incluyen el aumento de la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y su integración en cadenas de valor globales, así como el impulso a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Los organizadores subrayaron que este encuentro resulta crucial para la sostenibilidad del crecimiento económico, al estar alineado con la necesidad de mejorar la infraestructura y fomentar empleos dignos en el país.

Las autoridades destacaron la necesidad
Las autoridades destacaron la necesidad de avanzar hacia una mayor diversificación económica y competitividad, alineadas con los compromisos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. (Cancillería de República Dominicana)

PYMES: Representan la columna vertebral de la economía dominicana

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) representan la columna vertebral de la economía dominicana, al constituir aproximadamente el 98% del tejido empresarial y generar más del 61% del empleo en el país. Su auge se ha visto potenciado por la digitalización, la adopción de pagos digitales y el acceso a financiamiento, posicionándolas como elementos clave para el desarrollo sostenible y la innovación local. El impacto de las Mipymes en la economía se refleja en su aporte de alrededor del 32% al Producto Interno Bruto (PIB) y la generación de más de 3 millones de puestos de trabajo, impulsando tanto el desarrollo local como familiar.

El desarrollo del ecosistema emprendedor dominicano se ve impulsado por la necesidad de formalización, el respaldo gubernamental y la creciente integración de tecnología y plataformas digitales. La mayoría de las empresas activas logran consolidarse después de superar los primeros años de operación, lo que evidencia una madurez creciente en el sector.

Temas Relacionados

Ministerio de Relaciones ExterioresRepública DominicanaOficina Nacional de EstadísticaUNCTADDiversificación EconómicaPYMES

Últimas Noticias

El mercado salvadoreño se abre a productos colombianos de panadería congelada

Las autoridades colombianas anunciaron la habilitación que permite a empresas iniciar la venta de alimentos como buñuelos y tequeños en el mercado salvadoreño, tras la aprobación de nuevas regulaciones en ese territorio

El mercado salvadoreño se abre

La ola de frío provoca ausencias de estudiantes en algunos colegios de El Salvador

El reciente fenómeno meteorológico incide sobre la rutina educativa, pues varios niños de corta edad, especialmente en regiones heladas, no han concurrido a las aulas según reportan directivos escolares

La ola de frío provoca

El gobierno de Panamá eliminará cerca de 300,000 sociedades suspendidas del registro oficial

Las autoridades panameñas iniciarán un proceso dividido en dos fases para borrar entidades que llevan años inactivas, con el objetivo de mejorar la imagen internacional y fortalecer los controles contra el lavado de dinero

El gobierno de Panamá eliminará

El Congreso de Costa Rica elimina penas de prisión para periodistas por calumnia e injuria

La supresión de los artículos 7 y 8 de la normativa representa el fin de hasta 120 días de cárcel para comunicadores, alineando la legislación local con estándares internacionales de libertad de expresión

El Congreso de Costa Rica

El Ministerio de Hacienda ya habilitó la entrega del NIT digital y gratuito en El Salvador

La cartera de Estado implementó la emisión electrónica del documento tributario, en cumplimiento de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado.

El Ministerio de Hacienda ya

TECNO

Cómo recuperar en tu iPhone

Cómo recuperar en tu iPhone las contraseñas que olvidaste

Pepper, el primer robot humanoide producido en masa y reconocido por Guinness

Así son las mansiones de Sergey Brin, cofundador de Google: lujo, tecnología y vistas de ensueño

Gemini crece imparable: la IA de Google supera los 750 millones de usuarios activos mensuales

Revisa esta guía y aprende a compartir música en los estados de WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Kristen Stewart compró un cine en ruinas en Los Ángeles: “Corrí hacia él con todo lo que tenía”

Dove Cameron revela cómo el asesinato de su mejor amiga de la infancia cambió su vida: “Todavía tengo problemas”

La razón por la que Khloé Kardashian está emocionada de morir: “No tengo ningún miedo”

El secreto mejor guardado de Hogwarts: así es la batalla secreta por quedarse con el legado de Voldemort

Así fue como Jessica Biel celebró el 45 cumpleaños de su esposo Justin Timberlake: “Intenté consentirlo”

MUNDO

Estados Unidos e Irán se

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi inició una huelga de hambre en la prisión iraní para exigir derechos básicos

Crisis en Cuba: la dictadura busca apoyo de China y Rusia ante el fin del apoyo venezolano y la presión de Donald Trump

Zelensky anunció la esperanza de un nuevo canje de prisioneros con Rusia tras la reunión en Emiratos Árabes Unidos

Expira el último tratado nuclear entre Rusia y Estados Unidos sin acuerdo para su renovación