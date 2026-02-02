La inversión extranjera directa sube 11.3 % en República Dominicana durante 2025

Imagen destacada

La inversión extranjera directa en la República Dominicana registró un incremento sustancial en 2025, alcanzando 5,032.3 millones de dólares y situándose un 11.3 % por encima del año anterior, según datos oficiales suministrados por el Banco Central. Este comportamiento se inscribe en un escenario marcado por el dinamismo de las exportaciones, el turismo y las remesas, lo que consolidó una entrada de divisas superior a 47,300 millones de dólares y contribuyó, de acuerdo a la entidad, a la estabilidad cambiaria del país.

Del último informe institucional se desprende que, solo en ingresos de divisas provenientes de inversión extranjera directa, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios, la República Dominicana registró un alza de 3,400 millones de dólares comparado con el año 2024, superando la barrera de los 47,300 millones.

En el desglose sectorial de la inversión extranjera, la mitad de los fondos se dirigió a turismo (26.3 %) y energía (23.8 %). El Banco Central puntualizó que el sector energético duplicó con creces su participación en cinco años, al expandirse de un 9.2 % en 2019 hasta el 23.8 % al cierre de 2025. El sector inmobiliario, cuya evolución —precisó la entidad— está íntimamente asociada al desempeño turístico, acaparó el 15.7 % del total de la inversión.

República Dominicana protagonizó FITUR con un stand inmersivo y el anuncio de proyectos como Paradisus Miches, Hyatt Vivid Punta Cana y Miches Grand. (Foto: visitcentroamerica.com)

Por su parte, el comercio recibió el 10.5 % de la inversión extranjera directa, y las zonas francas el 8.7 % restante.

El Banco Central también destacó la solidez del sector externo: además del crecimiento de la inversión extranjera y remesas (10.3 %), el valor total de las exportaciones alcanzó 15,930.6 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 14.4 % con respecto a 2024. El segmento de zonas francas fue responsable de exportaciones por 8,548.6 millones de dólares, un avance del 0.6 % interanual.

Entre los principales productos exportados, el oro registró una subida destacada, al sumar 2,413.2 millones de dólares, equivalente a 913.3 millones más (60.9 %) que en 2024. Según el Banco Central, este impulso respondió tanto a mayores volúmenes de producción como a los precios históricos del metal en los mercados globales.

El turismo mantuvo su papel central en el entramado económico dominicano. Los ingresos por esta actividad totalizaron 11,318.5 millones de dólares en 2025, lo que implica un crecimiento de 346.1 millones (3.2 %) sobre el ejercicio previo. El Banco Central atribuyó este desempeño al aumento del flujo de visitantes, que sumó 11.6 millones durante el año.

16/04/2025 Un crucero en República Dominicana. (Foto: Archivo)

La llegada de cruceros impulsará el turismo

De hecho, la expectativa de la llegada de más de 100 cruceros internacionales a la República Dominicana durante febrero de 2026 anuncia una transformación en el flujo de visitantes y consolida al país como epicentro del turismo marítimo en el Caribe.

Esta afluencia, confirmada por la Autoridad Portuaria Dominicana, anticipa una intensificación de la actividad turística y una expansión económica inminente, al tiempo que otorga a los puertos dominicanos un papel estratégico en la agenda de las navieras más importantes del mundo.

El calendario portuario para ese mes prevé jornadas en las que se recibirá la entrada simultánea de hasta cinco o seis cruceros en un mismo día, efecto que influirá directamente en la ocupación hotelera, el comercio local, las excursiones y los servicios asociados, desde el transporte hasta la gastronomía. Entre los principales puntos de llegada, Puerto Plata se consolida como el enclave central gracias a operaciones duales en los puertos de Amber Cove y Taíno Bay. Paralelamente, La Romana, Samaná y Cabo Rojo verán incrementada su actividad, en una expansión distribuida a lo largo del litoral dominicano.