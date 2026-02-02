República Dominicána

La calificadora Moody’s eleva la nota crediticia de República Dominicana tras el cierre fiscal de 2025

El reconocimiento internacional de Moody’s responde al desempeño fiscal ordenado y la orientación estratégica del gasto, factores que fortalecen la posición de República Dominicana como destino atractivo para la inversión en el Caribe y Centroamérica

Guardar
La calificadora Moody’s revisó al
La calificadora Moody’s revisó al alza la nota crediticia dominicana, disposición que —según el Ministerio de Hacienda y Economía— robustece la posición de la nación como destino de inversión en el Caribe y Centroamérica. EFE/Andrew Gombert

El ejercicio fiscal de República Dominicana en 2025 finalizó con una combinación de déficit controlado y un aumento considerable del gasto de capital, en un entorno internacional complejo.

La estrategia del Gobierno respondió a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y consolidar la confianza para la inversión, con repercusiones directas en la percepción de riesgo crediticio del país y la atracción de capitales extranjeros.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, el déficit fiscal se ubicó en el 3.45% del producto interno bruto (PIB), con una deuda pública del 47.9% del PIB. Este esquema permitió mantener la disciplina fiscal y, a la vez, impulsar áreas consideradas prioritarias para el desarrollo, como obra pública, vivienda, infraestructura de transporte y mejoras educativas.

En los últimos meses de 2025, los mercados financieros internacionales valoraron positivamente este desempeño. El índice EMBI mostró una mejor percepción del riesgo país y la calificadora Moody’s revisó al alza la nota crediticia dominicana, disposición que —según el Ministerio de Hacienda y Economía— robustece la posición de la nación como destino de inversión en el Caribe y Centroamérica. Estos factores adquieren mayor relevancia ante los desafíos fiscales del mediano plazo.

Crece recaudación

Los ingresos del sector público ascendieron a RD$1,246 billones, lo que equivale al 15.6% del PIB estimado y representa un incremento del 2.8% interanual.

El motor principal de este aumento fue el crecimiento en la recaudación del impuesto sobre la renta de personas físicas —favorecido por el dinamismo del empleo formal— y de personas jurídicas. Hubo, además, un repunte en el pago de ganancias de capital y mayores aportes fiscales del sector minero, beneficiado por la subida del precio internacional del oro.

13/06/2025 Larimar City & Resort ECONOMIA
13/06/2025 Larimar City & Resort ECONOMIA LATINOAMÉRICA REPÚBLICA DOMINICANA CLERHP

El gasto de capital —destinado a inversión pública— alcanzó los RD$207.751,7 millones (cerca del 2,6% del PIB), proporción que supone un crecimiento del 11% respecto a 2024, y un 18% por encima de lo presupuestado originalmente.

Entre las entidades ejecutoras más activas destacaron el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el Ministerio de Educación (MINERD).

Como resultado, la inversión pública se orientó a obras prioritarias: extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, infraestructura vial en Santo Domingo Oeste, desarrollos turísticos en Cabo Rojo (Pedernales), y programas de mejora y rehabilitación de carreteras, caminos rurales y viviendas.

El presidente de República Dominicana,
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un evento oficial (Cortesía)

El gasto total del Gobierno Central llegó a RD$1,521 billones (19,1% del PIB), con una política de asignación orientada a la protección social, desarrollo productivo y estímulo fiscal contra cíclico.

El gasto primario experimentó un incremento nominal del 4,9% y se mantuvo dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024.

Este panorama, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, refleja una administración orientada a la protección de la estabilidad sistémica sin comprometer la inversión pública, ecuación que resulta fundamental tanto para los inversionistas como para los organismos internacionales.

Temas Relacionados

Déficit fiscalRepública DominicanaMinisterio de Hacienda y EconomíaMoody’sSanto DomingoCaribeFinanzas públicasInversión extranjera

Últimas Noticias

La industria salvadoreña apuesta por la integración energética y la logística regional

El sector industrial del país considera que fortalecer la cooperación en energía e infraestructura regional permitirá reducir costos y mejorar la competitividad ante desafíos del mercado internacional y fluctuaciones en insumos externos

La industria salvadoreña apuesta por

Petición de Laura Fernández no se cumplió: Partido Pueblo Soberano no logró los 40 diputados

Durante la campaña electoral, la ahora presidente electa, pidió a los costarricenses no ‘quebrar’ el voto y así conseguir una mayoría de asambleístas en el periodo 2026 - 2030

Petición de Laura Fernández no

Los fuertes vientos ocasionan daños materiales en distintas zonas de El Salvador

Las ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora provocaron el desprendimiento de techos en viviendas y centros educativos, además de dejar una persona lesionada y causar interrupciones en servicios de energía en departamentos como La Libertad y Sonsonate

Los fuertes vientos ocasionan daños

La Policía Nacional Civil de Guatemala detiene a tercer extraditable por narcotráfico en Zacapa

Las acciones recientes llevaron a la captura de Julio César Peralta Vargas, quien será extraditado por cargos de conspiración y tráfico de cocaína, en un contexto de fortalecimiento de la cooperación internacional contra el crimen organizado

La Policía Nacional Civil de

El nuevo salario mínimo en la República Dominicana entra en vigor con un aumento del 8% para el sector privado

Más de la mitad de los trabajadores formales del país reciben desde el 1 de febrero una actualización salarial que busca acortar brechas de ingreso y promover el dinamismo económico, en un contexto de inflación sostenida en el costo de vida

El nuevo salario mínimo en

TECNO

Así es un celular con

Así es un celular con criptografía: la nueva barrera contra el espionaje digital

Windows 10 no ha muerto: suma usuarios frente a Windows 11 aunque no tenga soporte de Microsoft

Códigos de Free Fire para el 2 de febrero de 2026: lista completa y cómo canjearlos

Microsoft bloquea su propia consola: reportan error en ROG Xbox Ally que impide usarla con normalidad

No más borrar fotos o aplicaciones: este truco definitivo mejora el rendimiento en Android

ENTRETENIMIENTO

Noah Wyle, Matt Damon y

Noah Wyle, Matt Damon y un “no” que cambió el destino de Rescatando al soldado Ryan

‘El caballero de los siete reinos’: Peter Claffey y el desafío de interpretar a un héroe bueno en un mundo implacable

Elle Fanning sorprende con una confesión que refleja la esencia de su carrera: “Nunca he abandonado un papel”

Sam Raimi abre la puerta a una posible cuarta película de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire: “El día podría llegar”

“El diablo viste a la moda 2” lanzó su nuevo tráiler oficial y estos son todos los detalles ocultos

MUNDO

Una profesora de matemática en

Una profesora de matemática en el Reino Unido se convirtió en campeona de Scrabble y reveló las palabras de dos letras que usan los expertos para ganar

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste

La OTAN realiza en el Báltico su mayor ejercicio militar de defensa sin la participación de Estados Unidos

Reabrió el paso de Rafah tras casi dos años de cierre: al menos cinco pacientes fueron trasladados a Egipto

Japón logró extraer lodo rico en tierras raras del fondo marino para reducir su dependencia de China