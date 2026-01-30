República Dominicána

Realizarán cirugías reconstructivas gratuitas para infantes con labio leporino en República Dominicana

Una serie de evaluaciones y cirugías planificadas para febrero contará con el respaldo de profesionales de distintas áreas, brindando atención integral a los participantes y alentando la colaboración de entidades solidarias

Según la demanda: “los médicos convencieron a Laura de realizarse una ‘masculinización del pecho’, cirugía plástica con efectos irreversibles” - crédito Freepik

Niños de escasos recursos con labio leporino y paladar hendido podrán acceder a cirugías reconstructivas sin costo en el marco de la próxima Jornada Quirúrgica Internacional, organizada por la Fundación Operación Sonrisa República Dominicana.

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional anunció, además, que una parte significativa del Fondo Gadiel —más de 1 millón de pesos— se destinó recientemente a cubrir los gastos médicos de ocho menores, en un esfuerzo por transformar su calidad de vida y disminuir el impacto social y emocional de la malformación, según divulgó el senador Omar Fernández a los medios de comunicación.

Cerca del cierre del año, la Fundación Operación Sonrisa República Dominicana comunicó la programación de las evaluaciones prequirúrgicas para el 14 de febrero de 2026, a las 7:00 h, en las instalaciones del Plan Social de la Presidencia.

Estas revisiones conforman el paso inicial necesario para acceder al ciclo de intervenciones, que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de febrero, según informó la organización en nota de prensa. Además, la entidad renovó su convocatoria a patrocinadores, aliados y voluntarios, resaltando: “Su apoyo es fundamental para garantizar la continuidad y sostenibilidad de estos programas gratuitos, permitiéndonos seguir impactando positivamente la vida de cientos de familias que confían en nuestra labor.”

Durante la 38° Jornada Quirúrgica Internacional, un equipo de expertos de diversas áreas —cirugía plástica, anestesiología, pediatría, enfermería, terapia del habla y psicología— ofrecerá atención integral tanto a los infantes como a sus familias.

Los organizadores subrayaron que se trata no solo de un acto médico, sino de una oportunidad para “una mejora significativa en la calidad de vida y, sobre todo, una sonrisa transformada.” La cooperación entre profesionales nacionales e internacionales permite asegurar tratamientos de alto nivel para estos pacientes sin generarles gastos.

En octubre, el senador Omar Fernández canalizó los fondos públicos a través del mencionado mecanismo para beneficiar a ocho menores que requerían corrección quirúrgica de esta malformación congénita. El propio legislador explicó que la iniciativa da respuesta a una problemática frecuente, pero compleja para muchas familias, que a menudo carecen de recursos.

Sostuvo: “El Fondo Gadiel lo dedicamos a niños que han nacido con una condición que afecta su salud, alimentación y habla, y a largo plazo hasta su autoestima y confianza.”

Vale mencionar que varios de
Padres y madres de los jóvenes beneficiados compartieron sus experiencias al medio, relatando la dificultad emocional y las trabas económicas al intentar conseguir tratamiento.

Padres y madres de los jóvenes beneficiados compartieron sus experiencias al medio, relatando la dificultad emocional y las trabas económicas al intentar conseguir tratamiento.

Rebeca Guzmán, madre de uno de los niños, afirmó: “De verdad es fuerte, nadie espera algo así, todo el mundo espera que su niño nazca sano. Por mi ignorancia o inexperiencia no sabía la gravedad de eso.”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideran el labio leporino (fisura labial) y el paladar hendido como anomalías congénitas comunes que afectan la boca y la cara, con impacto en la alimentación, el habla, la audición, la salud oral y la integración social.

Algunas de sus principales observaciones y recomendaciones:

  • El labio leporino y las fisuras orofaciales requieren un enfoque multidisciplinario que incluye cirujanos, ortodoncistas, enfermeros especializados, psicólogos, fonoaudiólogos y otros profesionales. El tratamiento suele comenzar con cirugía correctiva desde los primeros meses de vida y puede extenderse hasta la adolescencia, según el caso y la necesidad de intervenciones adicionales.
  • La OMS señala que estas malformaciones pueden presentarse como condiciones aisladas o como parte de síndromes más complejos. Su prevalencia varía según la región y el grupo étnico, con un promedio mundial estimado de 1 por cada 700 nacidos vivos.
  • Las complicaciones asociadas incluyen dificultades para alimentarse, hablar y oír, así como problemas dentales y psicológicos. Por eso, la OMS y la OPS destacan la importancia del apoyo psicológico y social para la familia y el paciente, además del tratamiento médico.

