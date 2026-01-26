República Dominicána

El gobierno de República Dominicana garantiza suministro de agua para más de 20 mil tareas agrícolas en Dajabón

La inversión superior a 375 millones de pesos ha permitido la entrega de una nueva infraestructura hídrica que beneficia directamente a cientos de productores locales

Más de 20 mil tareas agrícolas cuentan ahora con suministro garantizado de agua en la provincia fronteriza de Dajabón, luego de la inversión de RD$375 millones destinada a una serie de obras hidráulicas, según informó el presidente Luis Abinader durante el acto oficial de entrega.

Estas intervenciones, realizadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), benefician directamente a 324 productores agropecuarios y buscan fortalecer la productividad y la seguridad hídrica en esta zona limítrofe, según detalló el director ejecutivo de la institución, Olmedo Caba, citado por el medio Diario Libre.

Entre los datos destacados al término del evento, Caba subrayó la restauración de 13 kilómetros de bermas y caminos de acceso hacia los centros productivos, una medida que facilita el transporte de productos agrícolas y refuerza la seguridad en la región.

El sector agropecuario mantiene un
El sector agropecuario mantiene un rol central debido a la variedad de cultivos que se desarrollan a partir de condiciones climáticas favorables y del uso de sistemas de riego. Foto: AgroPress

Además, el funcionario agradeció a Edenorte por su “eficacia en la labor y la inversión realizada en electrificar la estación de bombeo en la obra de toma y las estaciones a lo largo del canal La Vigía”.

Las obras entregadas comprenden una intervención múltiple: la construcción de la toma en el río Dajabón a la altura de La Aduana Vieja, la rehabilitación del canal de riego La Vigía y la instalación de una línea de impulsión para alimentar los diques Veteranos 0, Veteranos 1 y Don Pedro.

Según explicó el director del Indrhi, el canal La Vigía fue restaurado en 3.5 kilómetros distribuidos en segmentos discontinuos, de los cuales dos kilómetros se ampliaron para transportar un mayor caudal, y se efectuó la limpieza de siete kilómetros del canal utilizando maquinaria pesada y equipos de trabajo.

La infraestructura de la obra de toma, localizada en el río Dajabón, fue construida en hormigón armado y asegurada con muros engavionados. Esta instalación incorpora un canal de llamada en tubería de 152 centímetros (60 pulgadas), una compuerta de control y una parrilla de protección, así como la interconexión al canal mediante tuberías de 122 centímetros (48 pulgadas).

El área de bombeo tendrá
El área de bombeo tendrá dos electrobombas sumergibles y cada una tendrá capacidad de 12,000 galones por minuto, lo que posibilita una extracción eficiente y continua de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área de bombeo, se creó una estación central con un cárcamo de nueve metros de profundidad donde se desplegó un sistema formado por dos electrobombas sumergibles, cada una con capacidad de 12,000 galones por minuto, lo que posibilita una extracción eficiente y continua. Para la retroalimentación de los diques, el proyecto incluyó la construcción de nueve estaciones de bombeo equipadas con electrobombas tipo turbina, que ofrecen una capacidad de entre 300 y 800 galones por minuto, todas ellas resguardadas en casetas.

El conjunto de estas intervenciones busca no solo aumentar la oferta de agua para cultivos, sino también fortalecer la estructura productiva y logística de la zona fronteriza, consolidando la función estratégica de la frontera noroeste para la agricultura nacional, según expuso Caba a Diario Libre.

