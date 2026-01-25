República Dominicána

Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron impulsadas por minería y agroindustria

El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo indica que la región mostró avances en ventas externas gracias al desempeño del oro, cobre y café, pese a un entorno internacional marcado por tensiones comerciales

Las exportaciones de América Latina
Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron un 6,4% en 2025, superando el ritmo del año anterior según el BID. Foto archivo

Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron un 6.4% en 2025, frente al 4.7% registrado en 2024, según un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El aumento se produjo principalmente en la segunda mitad del año y obedeció a un mayor volumen de ventas al exterior, mientras que los precios de los productos experimentaron solo mejoras mínimas.

El BID explicó que este avance se sustentó sobre los sólidos resultados de la minería con el oro, el cobre y la plata a la cabeza, así como del sector agroindustrial, que impulsó las exportaciones de café, cacao, frutas y carnes.

Dentro de la industria solo destacaron las salidas al exterior de máquinas para procesamiento de datos, suministros médicos, vehículos y plásticos.

El informe situó estos resultados en el contexto de una situación global que calificó de desafiante. El documento identificó que la región mostró una notable resiliencia, a pesar de las previsiones negativas surgidas tras el anuncio de una serie de aranceles sin precedentes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, al inicio de su segundo mandato.

Buena parte de estos impuestos fueron centrados en automóviles y piezas de recambio, entraron en vigor en 2025 y se sumaron a las tensiones existentes en el intercambio comercial internacional.

Factores y efectos en el dinamismo comercial

El aumento de las exportaciones en la región durante la segunda parte del año coincidió, según el BID, con la aceleración del comercio a escala mundial. Mientras tanto, Estados Unidos emprendió negociaciones aceleradas con socios regionales y, en noviembre de 2025, anunció acuerdos con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala orientados a abaratar el precio de productos como bananas y café.

En particular, el precio del café registró un incremento del 49.9% entre enero y noviembre de 2025, de acuerdo con el informe del BID. En contraste, el petróleo tuvo una caída del 14.3% durante el mismo periodo; la soja descendió un 6.7% y el azúcar un 17.4%.

Dentro del ranking regional, Perú encabezó el aumento de las exportaciones con un crecimiento del 12.2%, seguido por Argentina con un 8.4%. Chile con 4.4%, Uruguay con 4.3% y Brasil con 4.1% completaron la lista de mayores crecimientos. Por su parte, las importaciones en América Latina y el Caribe aumentaron un 6.1%, superando el 3.2% registrado en 2024.

El valor del café aumentó
El valor del café aumentó un 49,9% entre enero y noviembre de 2025, mientras el petróleo, la soja y el azúcar sufrieron descensos de precios. (Foto: Shutterstock)

Otras medidas de Estados Unidos y casos nacionales

Estados Unidos eliminó en noviembre de 2025 los aranceles para más de 1,000 productos fabricados en República Dominicana, país que centra sus exportaciones a ese mercado en instrumentos médicos, joyería, tabaco e interruptores eléctricos.

Según Paolo Giordano, economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID, el desempeño reciente de la región se caracterizó por una resistencia destacable: “En un contexto desafiante a nivel global, el desempeño reciente de las exportaciones de América Latina y el Caribe se caracterizó por una notable resiliencia”, dijo tras ser consultado por medios internacionales.

El informe del BID puntualizó que el repunte de las ventas externas regionales se produjo a pesar de que los precios solo mejoraron marginalmente.

Temas Relacionados

ExportacionesBanco Interamericano de DesarrolloDonald TrumpAmérica LatinaEstados UnidosComercio internacionalMineríaAgroindustriaRepublica Dominicana

