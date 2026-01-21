República Dominicána

Cooperstown reconoce a cinco figuras dominicanas y afianza el legado caribeño en las Grandes Ligas

Cinco leyendas de la República Dominicana, como Juan Marichal, Pedro Martínez y David Ortiz, dejan huella en Cooperstown, confirmando a la isla como la gran potencia caribeña del béisbol internacional

Foto de archivo del ex
Foto de archivo del ex tercera base dominicano Adrián Beltré, retirado en 2018 y quien este domingo fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas situado en Cooperstown, Nueva York. EFE/John G. Mabanglo

La presencia cada vez más relevante de peloteros dominicanos en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas subraya el impacto sostenido de la República Dominicana en el béisbol mundial y anticipa un futuro en el que el flujo de talento caribeño parece inagotable.

Cinco jugadores nacidos en ese país han sido indultados en el Salón de la Fama de Cooperstown hasta 2024, un registro que sitúa a República Dominicana como la nación no estadounidense con mayor representación en ese recinto. Este dato refleja no sólo un hito numérico, sino un reconocimiento a décadas de aporte sostenido de la isla a la historia de las Grandes Ligas.

La trascendencia de estos nombres para la cultura de su país y la proyección del béisbol dominicano es también una fuente de inspiración para quienes sueñan con emularlos. Según World Baseball Network, “cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable en la historia del béisbol”.

Este selecto grupo está integrado por:

  • Juan Marichal
  • Pedro Martínez
  • Vladimir Guerrero
  • David Ortiz
  • Adrián Beltré

Todos han sido reconocidos formalmente por su contribución al deporte, en inducciones repartidas desde la década del ochenta hasta la más reciente en 2024.

El pionero fue Juan Marichal, quien allanó el camino al ingresar al Salón de la Fama en 1983. Según AP News, durante su carrera con los San Francisco Giants logró 243 victorias y un promedio de carreras limpias de 2.89, destacándose como uno de los lanzadores más dominantes de su generación. Marichal representó a los jugadores latinoamericanos en un contexto en el que su presencia era aún reducida en las Grandes Ligas. Durante su discurso de inducción, expresó: “Para mí, estar aquí es un orgullo para mi país y para todos los latinos”.

Tres décadas más tarde, la distinción recayó en Pedro Martínez, ex lanzador de los Boston Red Sox, quien fue exaltado en 2015. Martínez acumuló tres premios Cy Young, cerró su trayectoria con 219 victorias y una efectividad de 2.95. Su papel fue clave en la conquista de la Serie Mundial de 2004, que puso fin a décadas de sequía para Boston.

Former Boston Red Sox player
Former Boston Red Sox player David Ortiz, known as "Big Papi", poses for a photo with his father Leo Ortiz and former baseball player Pedro Martinez during a news conference after being elected to the Baseball Hall of Fame, in Santo Domingo, Dominican Republic January 25, 2022. REUTERS/Ricardo Rojas

En 2018 se sumó Vladimir Guerrero, jardinero de los Montreal Expos y Los Angeles Angels, célebre por su poder ofensivo y sobresaliente promedio de bateo. AP News reportó que Guerrero cerró su carrera con un promedio de 449 jonrones y un estilo audaz, convirtiéndose en figura admirada tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

<b>La era reciente: Ortiz y Beltré consolidan la presencia dominicana en Cooperstown</b>

El 2022 fue el año de David Ortiz, conocido como “Big Papi”, incorporado como el único bateador designado puro en acceder al Salón de la Fama. Ortiz sumó 541 cuadrangulares y fue pieza central en tres títulos de los Red Sox, con un impacto reconocido tanto en Boston como en su país natal.

Adrián Beltré ingresó al Salón en 2024, consolidándose como uno de los mejores antesalistas de la era moderna. Beltré superó los 3.000 hits y recibió cinco Guantes de Oro, defendiendo los colores de Dodgers, Mariners, Red Sox y Rangers. Al recibir el honor, afirmó: “Este reconocimiento es el sueño de todo pelotero”.

El peso de estos cinco jugadores no reside sólo en sus estadísticas, sino en la proyección que han dado a la República Dominicana, cuya cantera sigue desarrollando figuras de proyección internacional.

Jul 21, 2024; Cooperstown, New
Jul 21, 2024; Cooperstown, New York, USA; Baseball Commissioner Rob Manfred and Hall of Fame President Josh Rawitch and National Baseball Hall of Fame Chairman of the Board Jane Forbes Clark pose for a photo with Hall of Fame Inductee Adrian Beltre receiving his Baseball Hall of Fame plaque during the National Baseball Hall of Fame Induction Ceremony in Cooperstown, NY. Mandatory Credit: Gregory Fisher-USA TODAY Sports

¿Qué es el Salón de la Fama de Cooperstown?

El Salón de la Fama del Béisbol, conocido popularmente como Cooperstown por su ubicación en el pueblo de Cooperstown, Nueva York, es la institución que honra a los jugadores, mánagers, árbitros y otras figuras que han hecho contribuciones significativas al béisbol profesional de Estados Unidos.

Fundado en 1936, el Salón de la Fama reconoce a quienes han dejado una marca indeleble en la historia de las Grandes Ligas. Su museo alberga objetos, documentos y recuerdos que narran la evolución del béisbol y celebra los logros de quienes han alcanzado la excelencia en este deporte.

