Ritaj Hussain Alhazmi, la niña que, con doce años, se convirtió en la autora de series más joven del mundo

Ritaj Hussain Alhazmi (Fuente: https://www.ritajbooks.com/)

La publicación de su libro es muy hecho muy importante para cualquier escritor, es el resultado del talento, de largas jornadas de dedicación y esfuerzo para poder crear la historia, y procesos externos como la corrección de estilo o las decisiones editoriales, de las cuales dependen que finalmente se convierta en un producto real.

En algunos casos, este proceso editorial está íntimamente ligado a la historia personal del autor, y se convierte en sí mismo en un hito digno de una novela. Este es el caso de Ritaj Hussain Alhazmi, una joven nacida en Arabia Saudita, quien, alpublicar los dos primeros libros de su saga con 12 años y 295 días, sorprendió al mundo al convertirse en la autora de series literarias más joven de que se tenga conocimiento.

Ritaj terminó de escribir su segundo libro en octubre de 2019, a la edad de 11 años y los dos primeros libros de su serie, “Treasure of the Lost Sea” y “Portal of the Hidden World”, se publicaron en inglés en noviembre de 2020, lo que le sirvió para ingresar al libro de los Récord Guinness.

Ritaj Hussain Alhazmi (Fuente: https://www.ritajbooks.com/)

Desde muy pequeña, la joven que hoy tiene 13 años, asegura que pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo libros de aventuras. “Siempre había pensado en lo que quería hacer además de leer, y quería algo que la conectara con las personas compartiendo ideas, puntos de vista y opiniones”.

Ritaj comenzó a escribir su primer libro de ficción gracias al estímulo de sus padres y lo terminó cando tenía solo once años; ahora, su sueño a futuro es convertirse en un éxito de ventas a nivel mundial.

La escritora mencionó que la lectura es uno de sus pasatiempos favoritos, creció leyendo ficción y fantasía y, cuando cumplió la edad de ocho años, (en el 2016) fue a una librería donde habló con su padre de la posibilidad de, algún día, ser autor y tener sus libros en los estantes de una librería.

“Estaba satisfecho con la idea. La verdadera razón que me motivó a escribir fue que descubrí que la mayoría de los libros estaban dirigidos a personas mucho mayores o menores que yo. Eso fue lo principal que me empujó a escribir”.

Ritaj Hussain Alhazmi (Fuente: https://www.ritajbooks.com/)

A partir de ese día puso sus ojos en la lectura y eso es lo que se quiere dedicar cuando crezca. “Quería conectarme con el mundo leyendo, escribiendo, compartiendo ideas, puntos de vista y opiniones”.

La inspiración que logra tener Ritaj para sus libros van desde pensar en la ficción, porque siempre le gustó ese género, tener una idea para ayudar a los lectores a encontrar su sueño y poder persuadir a los demás.

“Después de que terminé de escribir el borrador de mi libro, se lo enviamos a un editor para que lo editara. Desafortunadamente, la estructura de la ficción resultó ser mucho más detallada de lo que pensaba”, menciona en su página.

“Mi padre insistió en que tomara algunos cursos para aprender a escribir ficción. Después de completar los cursos de serval, reescribí todo el borrador”.

En el 2020 comenzó a escribir su tercer libro, “Beyond the Future World”, que está próximo a aparecer; se interesó mucho en las historias del futuro y se inspiró en lo que leyó en diferentes blogs, pero le agradó que sus personajes intentaran algo nuevo, y tiene en preparación un cuarto, el que sería su primer libro para niños sobre el cambio climático, “Story of the Rainbow Butterfly”.

“Mi mensaje para todos (especialmente los de mi edad) es que sueñen en grande, hazlo ahora, no esperes más tarde. Como dije antes, las ideas van y vienen, también las oportunidades”, finaliza en su página.

Libros que ha escrito

Tesoro del mar perdido

Ritaj Hussain Alhazmi (Fuente: https://www.ritajbooks.com/)

Beachy Island esconde la leyenda de un mapa del tesoro escondido en el océano. Un par de hermanos, Natalya y Jame, descubren que son los guardianes del tesoro perdido y se aventuran en una larga y ardua misión para descubrir los secretos de su poder y este nuevo mundo.

Portal del mundo oculto

Ritaj Hussain Alhazmi (Fuente: https://www.ritajbooks.com/)

Otro mundo significa otra guerra, otro lugar y otro sueño. ¿Qué pasará con Natalya y Jame cuando se aventuren a este nuevo mundo? ¿Qué maldad encontrarán esta vez? ¿Y qué está destinado a pasar con los dos hermanos?

Más allá del mundo futuro

Ritaj Hussain Alhazmi (Fuente: https://www.ritajbooks.com/)

(Próximamente) En un mundo de fantasía, los hermanos emprenden una misión para encontrar a los padres que los criaron. Saltan a un portal, con la esperanza de terminar en el lugar donde han ido sus padres. Pero no lo hicieron. En cambio, llegaron a un lugar donde los robots gobiernan el mundo y los humanos estan extintos.

SEGUIR LEYENDO: