La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas

Los nuevos episodios prometen sorpresas familiares y dilemas sociales que redefinirán el rumbo de cada personaje

El amor verdadero bien vale el riesgo. La temporada 4 de Bridgerton» regresa el 26 de febrero. (Netflix)

El tráiler oficial de la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton anticipó el desenlace del romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, situando a los personajes frente a consecuencias sociales inéditas dentro de la alta sociedad londinense. Netflix confirmó el estreno de los nuevos episodios el 26 de febrero, consolidando a la saga como una de las producciones más esperadas del catálogo de la plataforma.

La primera mitad de la temporada, disponible desde el 29 de enero, llevó al límite la tensión entre Benedict, el eterno soltero, y Sophie, una joven criada marcada por la desigualdad social e hija ilegítima de un noble. La relación llegó a un punto crítico durante una escena en las escaleras de la casa familiar, cuando Benedict lanzó una propuesta directa: “¿Serías mi amante?”. La reacción de Sophie fue inmediata; optó por huir y dejó el desenlace en suspenso.

Bridgerton temporada 4, inspirada en las novelas de Julia Quinn y producida por Shondaland, se compone de ocho episodios divididos en dos partes. (Crédito: Liam Daniel/Netflix © 2025)

La parte 2 retomará la trama justo después de ese suceso, mostrando a Benedict sumido en un conflicto interno y a Sophie enfrentando las limitaciones de su origen. El adelanto oficial señala: “Esta tal vez no sea la historia que esperaríamos para Benedict. Es un Benedict muy diferente el que vemos en la parte 2”, afirmó Luke Thompson (intérprete de Benedict) en diálogo con Netflix Tudum.

El avance evidenció que las dudas de Sophie sobre las promesas aristocráticas y el temor a exponerse volverán a ser centrales. Para Benedict, aceptar su vínculo implica desafiar las expectativas tanto de la sociedad como de su propia familia. Tal como muestra el avance, la matriarca Violet Bridgerton advierte en una escena: “¡Ya he tenido suficiente de las exigencias de la sociedad!”, enfatizando la presión y el aislamiento que acarrearía para su hijo.

Netflix confirma el estreno de la parte 2 de Bridgerton temporada 4 para el 26 de febrero, aumentando la expectativa entre los fanáticos de la saga romántica. (Créditos: Netflix)

Reconfiguración de alianzas familiares y conflicto social

El relato no se concentrará únicamente en el eje romántico. Anthony y Kate Bridgerton regresarán desde la India acompañados por su hijo, para aconsejar a Benedict en un momento clave de su vida. Sophie encontrará apoyo en Alfie, un lacayo que la alentará a no dejarse dominar por el miedo y a replantear su desconfianza.

Violet Bridgerton atravesará una transformación personal profunda. “Ha pasado gran parte de su vida siendo el ancla emocional de su familia. Esto es que finalmente se permita pedir lo que quiere”, señaló la showrunner Jess Brownell a Netflix Tudum, adelantando una faceta inédita para el personaje.

Bridgerton temporada 4, inspirada en las novelas de Julia Quinn y producida por Shondaland, se compone de ocho episodios divididos en dos partes. (Netflix)

Lady Danbury, otra figura emblemática del Ton, mantendrá abierta la incógnita sobre su destino. En paralelo, la reina Charlotte continuará ejerciendo influencia sobre las decisiones de quienes desean apartarse del círculo aristocrático de Londres.

La temporada también abordará la vida matrimonial de Francesca y John Stirling, así como el debut de Penelope Bridgerton en su nuevo papel como Lady Whistledown, ahora insertada en el núcleo de confianza de la reina.

La actriz Yerin Ha, con un sofisticado antifaz de encaje y pedrería, encarna a Sophie Baek en una escena clave de un baile misterioso, evocando el universo de Bridgerton (Netflix)

Estructura y producción

Bridgerton temporada 4 consta de ocho episodios, repartidos en dos partes de cuatro capítulos cada una. La serie se inspira en las novelas de Julia Quinn y es una producción de Shondaland, liderada por la showrunner Jess Brownell y producida ejecutivamente por Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen.

