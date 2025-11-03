Netflix presenta una serie española que explora desapariciones sin resolver y secretos familiares en un pueblo marcado por la tragedia

El día que Clara llega a un pueblo para conocer la historia de su donante, desaparece un bebé. Pero resulta que no es el único desaparecido. #ElCucoDeCristal llega el 14 de noviembre. Basada en la novela de Javier Castillo. El cuco de cristal», basada en la exitosa novela de Javier Castillo, es una serie de intriga psicológica que mezcla misterio, emociones y giros inesperados. (Netflix)

El estreno de “El cuco de cristal” en Netflix el próximo 14 de noviembre marca la llegada de una nueva serie española que explora los límites del misterio y el drama psicológico. Basada en la exitosa novela de Javier Castillo, la producción se adentra en una trama donde la búsqueda de identidad y la investigación de un pasado oscuro se entrelazan en un pequeño pueblo marcado por la tragedia.

La historia sigue a Clara Merlo, interpretada por Catalina Sopelana, una joven médico residente que sobrevive a un infarto gracias a un trasplante de corazón. Su recuperación, lejos de significar un simple regreso a la normalidad, la impulsa a descubrir la identidad de su donante. Esta inquietud la lleva a aceptar la invitación de la madre del joven fallecido para visitar el pueblo donde vivía su hijo, con la esperanza de conocer más sobre la persona que le salvó la vida.

El cuco de cristal llega a Netflix el 14 de noviembre como nueva serie española de misterio y drama psicológico. (Crédito: Julio Vergne/Netflix © 2024)

Al llegar, Clara se enfrenta a una comunidad envuelta en secretos y marcada por el dolor. El mismo día de su llegada, la desaparición de un bebé sacude al pueblo, revelando que no se trata de un hecho aislado. Según la información difundida, la localidad arrastra un historial de once desapariciones sin resolver, lo que ha generado un clima de desconfianza y temor entre sus habitantes. La serie plantea que este suceso reciente se conecta con un caso ocurrido veinte años atrás, cuando un padre desapareció sin dejar rastro, un episodio que aún atormenta a la comunidad.

La adaptación televisiva, dirigida por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo, cuenta con un elenco destacado que incluye a Álex García, Itziar Ituño —reconocida por su participación en ‘Berlín’ y ‘La casa de papel’—, Iván Massagué (‘El hoyo’), Alfons Nieto (‘Élite’, ‘El cuerpo en llamas’) y Tomás del Estal (‘Clanes’). El guion está a cargo de Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig, quienes ya han trabajado en otras adaptaciones de obras de Castillo, como ‘La chica de nieve’.

La trama de El cuco de cristal sigue a Clara Merlo, una joven médico que investiga la identidad de su donante de corazón. (Netflix)

La serie se presenta como una investigación en la que Clara, impulsada por la necesidad de comprender su nueva vida, se ve envuelta en una red de mentiras, secretos y heridas abiertas. El corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven vinculado a una tragedia nunca esclarecida, lo que convierte su viaje en una búsqueda de respuestas que trasciende lo personal y afecta a toda la comunidad.

Con más de 2,5 millones de ejemplares vendidos, la novela original de Javier Castillo ha consolidado al autor como uno de los más adaptados por la plataforma de streaming. La serie promete mantener la tensión y el misterio característicos de sus obras, ofreciendo una narrativa en la que cada revelación profundiza el enigma central.

La serie, basada en la exitosa novela de Javier Castillo, explora secretos y tragedias en un pequeño pueblo marcado por desapariciones. (Crédito: Julio Vergne/Netflix © 2024)

El tráiler oficial, ya disponible, anticipa una atmósfera cargada de suspense y emociones intensas, dirigida a quienes disfrutan de las historias de intriga psicológica. La producción destaca por su capacidad para entrelazar el drama personal de la protagonista con los secretos colectivos de un pueblo que ha aprendido a convivir con el silencio y la complicidad.

La llegada de “El cuco de cristal” a Netflix refuerza la tendencia de adaptar novelas de éxito al formato audiovisual, apostando por relatos que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el peso de los secretos no resueltos.