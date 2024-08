La impresionante hazaña de la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha

Protagonizada por Daisy Ridley, dirigida por Joachim Rønning y producida por Jerry Bruckheimer, la película cuenta la historia real de Trudy Ederle, la primera mujer que logró cruzar a nado el Canal de la Mancha. (Crédito: DisneyPlus)

La nueva película de Disney+, La joven y el mar sigue la inspiradora historia de Trudy Ederle, la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha. Este drama, protagonizado por Daisy Ridley, y ya lo puedes ver en la plataforma. La crítica ha elogiado tanto la película como la interpretación de Ridley. “Daisy Ridley sorprende y se gana tus lágrimas en esta película maravillosamente clásica,” describieron en Variety.

Trudy Ederle, nacida en Nueva York en 1905 e hija de inmigrantes alemanes, superó numerosos obstáculos sociales y personales para alcanzar su sueño de cruzar nadando desde Francia hasta Inglaterra. Con el incondicional apoyo de su hermana mayor y sus entrenadores, Ederle desafió la hostilidad de una sociedad patriarcal y rompió récords en el camino. “Ridley muestra un vigor impresionante en su interpretación.”

Daisy Ridley interpreta a Trudy Ederle, pionera del nado. (Crédito: Disney)

La película, dirigida por Joachim Rønning y escrita por Jeff Nathanson, se basa en el libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World de Glenn Stout. Daisy Ridley, quien también funge como productora ejecutiva, se preparó intensamente para el papel. “Entrené durante tres meses antes de comenzar el rodaje, y luego seguí entrenando durante la filmación,” contó Ridley. El director Joachim Rønning comentó sobre su dedicación: “Tenía los labios morados, pero siempre estaba más que dispuesta a volver al agua. Me impresionó muchísimo su vigor”.

Trudy Ederle logró su histórica hazaña el 6 de agosto de 1926 al nadar 34 kilómetros en 14 horas y 31 minutos, superando el récord masculino. Los logros de Ederle no solo destacaron en el ámbito deportivo, sino que también la convirtieron en un símbolo de resistencia y determinación. A lo largo de su vida, Ederle estableció 29 récords nacionales y mundiales y, dos años antes de su cruce del Canal de la Mancha, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Trudy Ederle fue la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha. (Crédito: Elena Nenkova. © 2024 Disney Enterprises, Inc.)

El cruce del Canal representó un esfuerzo monumental y no solo físico. Durante su trayecto, su hermana Meg le cantaba desde un remolcador, demostrándole su inquebrantable apoyo. Tal como relata Tilda Cobham-Hervey, quien interpreta a Meg: “La relación entre Trudy y Meg es uno de los aspectos más conmovedores del filme. Sin el apoyo de su hermana, el éxito de Trudy habría sido mucho más difícil”.

La filmación de la película presentó desafíos únicos, especialmente al rodar escenas en mar abierto. El director Rønning explicó: “Cualquier realizador estará de acuerdo con que es mucho más difícil filmar en el agua que en tierra firme”. Sin embargo, Ridley reconoció la importancia de capturar fielmente estos momentos: “No teníamos un presupuesto enorme para lo que tratábamos de hacer, pero necesitábamos a alguien que conociera el agua y pudiera manejar todos estos aspectos en una historia muy íntima”.

Nacida en 1905 en Nueva York, superó obstáculos sociales y personales. (Crédito: Disney+)

La ambientación de la película también es crucial, recreando la Nueva York de los años 20, un periodo emblemático de la era del jazz. Para lograr esta fidelidad histórica, la producción se llevó a cabo en Bulgaria, donde encontraron escenarios adecuados para emular la ciudad de esa época. Rønning detalló: “Lideramos una investigación profunda viendo películas emblemáticas de la era, estableciendo un estándar elevado”.

La joven y el mar no solo celebra la proeza deportiva de Trudy Ederle sino también su legado como pionera y modelo a seguir, especialmente para las mujeres en el deporte. Su dedicación y perseverancia continúan siendo una fuente de inspiración. Daisy Ridley comentó al respecto en un comunicado de prensa: “Muchas veces hablamos de héroes, pero nunca hablamos de estas personas que se ocupan de todo lo demás para que otras personas puedan tener éxito”.

Daisy Ridley entrenó tres meses antes de empezar el rodaje. (Crédito: Vladisav Lepoev. © 2024 Disney Enterprises, Inc. )

Al final de su vida, Trudy Ederle dedicó sus días a enseñar a nadar a niños con discapacidad auditiva, un legado de servicio y dedicación que perduró hasta su fallecimiento a los 98 años en 2003. Esta película busca rendir homenaje a su existencia, a su lucha y a su notable conquista.