Ocupa el podio del top ten de Netflix y fue catalogada como la nueva “Succesion”

Un magnate inmobiliario en quiebra debe proteger su imperio de aquellos que intentan aprovecharse de su desgracia. Del creador de 'Big Little Lies' y 'El abogado del Lincoln', llega la miniserie 'Todo un hombre', ya disponible. (Crédito: Netflix)

La adaptación de la novela Todo un hombre (A man in full) de Tom Wolfe, disponible en Netflix, es una creación de David E. Kelley (Big Little Lies y The Undoing) y dirigida por Regina King y Thomas Schlamme. Este proyecto implica el desafío de condensar una obra literaria de más de mil páginas en una miniserie de seis episodios, una hazaña lograda al costo de cambios significativos y omisiones para adecuar la historia al medio audiovisual. La narrativa se centra en la lucha por el dominio y poder, temas recurrentes en la obra de Wolfe, bajo la premisa de que en la batalla por la supremacía, solo el más fuerte sobrevive.

La serie explora dilemas éticos y conflictos entre personajes poderosos, encarnados por un reparto que incluye a Jeff Daniels, Diane Lane, Bill Camp y Lucy Liu, junto a talentos emergentes como William Jackson Harper, Tom Pelphrey y Aml Ameen.

Jeff Daniels encabeza el elenco en la adaptación de "Todo un hombre". (Crédito: Netflix)

¿De qué se trata la serie?

La trama sigue a Charlie Crocker, interpretado por Daniels, un magnate inmobiliario enfrentado a la ruina financiera y obligado a confrontar su arrogancia y ambiciones desmedidas. Su vida entra en crisis cuando un banco amenaza con embargarle una deuda de 1.000 millones. La serie está compuesta por seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. La complejidad de los personajes y la profundidad de los conflictos propuestos destacan, aunque la adaptación toma libertades creativas respecto al material original, especialmente en la representación de los personajes secundarios y el despliegue de la trama.

Todo un hombre no escatima en la exploración de temas como el racismo, la corrupción política y económica, y las disparidades de clase, particularmente en el contexto de Georgia, Estados Unidos. La serie es descrita como una mirada crítica y a menudo satírica sobre la masculinidad tóxica y la ambición sin límites, elementos que llevan a los personajes a la autodestrucción. El humor negro permea algunos de los diálogos y situaciones, ofreciendo una perspectiva cínica sobre las luchas de poder y la corrupción.

"Todo un hombre" adapta la extensa obra de Tom Wolfe en una miniserie que captura la esencia de su crítica social. (Crédito: Netflix)

A pesar de las modificaciones realizadas para su adaptación televisiva, la esencia del libro se conserva, abordando el poder y sus consecuencias a través de una narrativa que combina el drama con una crítica social mordaz. La serie se destaca por su diseño de producción y la calidad de las actuaciones, aunque se critica por simplificar el rico detalle narrativo de la obra y por la reinterpretación total de algunos personajes. Todo un hombre promete ser un viaje emocional y reflexivo sobre el poder, la moral y la destrucción autoinfligida, temas que conservan su relevancia en la sociedad contemporánea.

La crítica acoge con especial atención el uso de una estructura narrativa circular, que permite al espectador conocer el desenlace desde el principio, aportando así un elemento de curiosidad sobre el desarrollo de los eventos. Aunque esta técnica es vista por algunos como poco innovadora, contribuye a mantener la atención del público a lo largo de los episodios. Además, la banda sonora juega un papel crucial al reforzar el tono general de la serie, alternando entre lo cómico y lo trágico para complementar la narrativa visual.

La lucha por el poder y la masculinidad se exploran bajo una nueva luz en "Todo un hombre". (Crédito: Netflix)

La crítica ha señalado especialmente la actuación de Jeff Daniels, calificándola de forzada y poco convincente en el papel de un millonario, cayendo en el ridículo con un acento sureño exagerado. A su vez, Tom Pelphrey, quien interpreta a un banquero envidioso, es mencionado por seguir un tono similarmente excesivo. Este contraste ha hecho que sus actuaciones se sientan fuera de lugar en comparación con el resto del reparto, que parecía estar situado en un drama político de mayor seriedad.

Todo un hombre se convierte en una oferta atractiva para los suscriptores de Netflix, ansiosos por disfrutar de una producción que, aunque diverge del libro en aspectos clave, promete entretenimiento y profundidad temática. Se espera que la serie genere debates y reflexiones sobre los excesos de poder y la masculinidad, temáticas siempre actuales y provocadoras.