La aristocracia británica y el narcotráfico son socios clandestinos en nueva serie de Netflix

La historia de cómo Eddie Horniman hereda, sin esperarlo, la inmensa finca de su padre, solo para descubrir que forman parte de un imperio del cannabis. (Netflix).

Caos, atracos e ingentes cantidades de marihuana es lo que promete Los caballeros (The Gentlemen). La nueva serie que se incluyó en el catálogo de Netflix es una secuela independiente de la película homónima estrenada en 2019 y dirigida por Guy Ritchie. Bajo el lema “Bienvenidos a la jungla”, la producción profundiza en el distinguido pero peligroso mundo de la droga y el crimen organizado inglés, conservando la esencia que hizo famoso al film original.

Ritchie revive este universo como showrunner, productor ejecutivo, coescritor y director de dos episodios. Él lleva la acción a la pequeña pantalla con un trama centrada en Eddie Horniman (Theo James), el Duque de Halstead que hereda una vasta propiedad, la cual esconde un lucrativo negocio: una operación de cultivo de cannabis, donde el narcotráfico y la nobleza británica colindan. “Decidido a proteger a su familia de las garras de los gánsteres, intenta derrotarlos en su propio juego. Sin embargo, a medida que se adentra en el mundo del delito, empieza a sentirse cada vez más cómodo”, se lee en la sinopsis oficial.

"Los caballeros" es una comedia negra que realiza una critica a la aristocracia británica y sus lazos con el submundo criminal. (Créditos: Netflix)

La aristocracia británica y el crimen organizado

“No es que se nos ocurriera emular El Padrino, porque en mi opinión es una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero la idea de un hombre relativamente moral que regresa a una familia, pero cuya alma se corrompe poco a poco, era un punto de contacto”, sostuvo James en entrevista con The Guardian. El actor conocido por The White Lotus, confesó que tuvo reticencias para empatizar con su personaje. “Siento cierto desdén por la aristocracia [británica]. Es responsable de un arraigado sistema de clases que causó estragos en la cultura británica durante 300 años. Son tan criminales como el hampa de la droga”, agregó.

Coincidentemente, el título explora las dinámicas de diferencia de clases, con una crítica directa a quienes se mantienen en la cima de la pirámide. “Son los gánsteres originales. La razón por la que poseen el 75% del país es porque lo robaron. Guillermo el Conquistador era peor que Al Capone. Cuando llegó de Francia, se apoderó de todo lo que caía en sus manos y estableció un sistema para que él y sus amigos lo conservaran para siempre: impuestos, educación y el poder judicial. Todo diseñado para conservar sus tierras y su dinero”, agregó para el mismo medio Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

La nueva serie “Los caballeros” de Guy Ritchie, transcurre en el mismo universo de la película homónima estrenada en 2019. (Créditos: Netflix)

El reparto también cuenta con la presencia de Ray Winstone (Sexy Beast) como Bobby Glass, el fundador de un imperio de drogas. Kaya Scodelario (Skins, Maze Runner: correr o morir), interpreta a su hija Susie, encargada de las operaciones diarias. Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones y Peter Serafinowicz completan el elenco.

Elementos característicos de las obras cinematográficas de Guy Ritchie, como el humor negro, la acción a gran escala y giros de trama, conforman parte del proyecto, según sugiere su tráiler oficial, donde vemos lujosas mansiones, opulencia, persecuciones en carros deportivos de lujo y una vida clandestina nocturna.

“Los caballeros” presenta un juego de supervivencia donde las reglas las dictan aquellos con mayor astucia, fuerza y poder. (Créditos: Netflix)

¿Qué dice la crítica de “Los caballeros”?

Al momento de escribir este artículo, la primera temporada de Los caballeros mantiene una aprobación del 77% con 26 reseñas en Rotten Tomatoes. El resultado se acerca a la versión fílmica que cuenta con un 75% en el sitio web. Eso sí, no podemos pasar por alto que la película contó con estrellas de la talla de Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant y Henry Golding. Por otro lado, la ficción televisiva tampoco ha recibido una gran promoción por parte de la “N” roja, variables que pudieron afectar el puntaje final. Algunas de los comentarios de la crítica especializada son:

Aramide Tinubu para Variety: “Entretenida, con travesuras, tramas y violencia sangrienta. Los caballeros resuelve los problemas de su predecesora, incluidas algunas representaciones racistas, al tiempo que mantiene el estilo característico de Ritchie”.

Roxana Hadadi para New York Magazine: “La serie resulta tan desenfadada, agradable y sin pretensiones, a diferencia de su predecesora que resultó en un desastre. Eso es porque, en realidad, no es un remake”.

Pese a que cuenta con una renovada alineación de actores, la nueva serie de Netflix mantiene la calidad y el estilo de su predecesora. (Créditos: Netflix)

Beth Webb para Empire Magazine: “Quizá un menor número de episodios podría haber salvado a Los caballeros de rozar el desencanto. En lugar de eso, se las arregla emulando los grandes éxitos de Ritchie”.

Luke Reilly para IGN: “Los caballeros de Guy Ritchie, es hábil, elegante y está muy bien interpretada. Tiene el ímpetu suficiente para llevarla hasta un final tibio pero eficaz”.

Lyvie Scott para Inverse: “Tras décadas de remezclar las mismas nimiedades para contar una historia diferente, a Ritchie se le han acabado las ideas para darle un toque de novedad a sus producciones”.

Los caballeros está disponible en Netflix desde este jueves 7 de marzo.