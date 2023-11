Muerte, velocidad y venganza: Giancarlo Esposito protagoniza esta nueva serie llena de adrenalina

Deja de ser un pasajero en tu propia vida y retoma el control. Giancarlo Esposito da vida a un hombre cuya vida cambia radicalmente tras la muerte de su hijo. (AMC)

AMC Networks anunció el lanzamiento de su nueva serie, Parish, protagonizada por Giancarlo Esposito, conocido por su destacado papel de Gustavo Fring en Breaking Bad y Better Call Saul. La serie, que constará de seis episodios, acaba de estrenar su primer teaser tráiler oficial en el que se puede observar al actor poniendo las manos sobre el volante para dar vida a uno de sus papeles más adrenalínicos de su carrera. ¿De qué tratará la serie y cuándo se estrena?

Parish sigue la historia de Gray Parish, un hombre bueno con un pasado problemático que dejó atrás su vida criminal para convertirse en una persona dedicada a su familia. Sin embargo, cuando su hijo es asesinado violentamente, sus antiguos hábitos resurgen, llevándolo a una incansable búsqueda con intenciones morales y consecuencias peligrosas.

"Parish" cuenta una historia de venganza y redención. (Créditos: AMC)

Esta ficción es una adaptación de la serie británica homónima de 2014 y está producida por Sunnyside Films y A+E Studios. Danny Brocklehurst, quien escribió la historia televisiva original, también participa como escritor principal. Además, Esposito no solo protagoniza, sino que también ejerce como productor ejecutivo, junto con Barry Jossen, Tana Jamieson de A+E Studios y David Morrissey, quien protagonizó la versión británica.

La serie se une a otros proyectos recientes de AMC que buscan expandir su oferta de contenido original, manteniendo su reputación de calidad en la producción de series como las del universo de The Walking Dead y Breaking Bad. Con la participación de un actor de la talla de Giancarlo Esposito, The Parish se perfila como una de las series más esperadas del 2024.

"Parish" coloca a Giancarlo Esposito es una historia dramática y de acción en uno de sus roles más exigentes de su carrera. (Créditos: AMC)

La amplia carrera de Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito ha tenido una carrera diversa y exitosa, abarcando tanto el cine como la televisión y los videojuegos. Es mayormente reconocido por su papel como Gustavo “Gus” Fring en la aclamada serie Breaking Bad y su spin-off Better Call Saul. Además, ha tenido papeles destacados en otros títulos de TV como Once Upon a Time y The Mandalorian. En el cine, el actor ha participado en películas como Haz lo correcto, Malcolm X y Los sospechosos de siempre. Su talento también se ha extendido al mundo de los videojuegos, prestando su voz y apariencia al personaje de Anton Castillo en Far Cry 6. La participación de Esposito en la próxima serie de AMC se suma a su impresionante trayectoria.

Giancarlo Esposito se ha mantenido relevante gracias a sus papeles en varias series tras el final de "Breaking Bad" y "Better Call Saul". (Créditos: Reuters/Allison Dinner)

El estreno de Parish está programado para 2024. Mientras tanto, puedes ver al actor por streaming en otras producciones como The Mandalorian (Disney+), Better Call Saul (Netflix) y The Boys (Prime Video).