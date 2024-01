Antes de los Oscar 2024, ya puedes ver esta obra maestra de Scorsese en streaming

Basada en el elogiado bestseller de David Grann, "Killers of the Flower Moon" está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el Reino del terror. (Apple TV)

Previo a la gala de los Oscar 2024, ya es posible disfrutar de la última obra maestra de Martin Scorsese en Apple TV+. Aunque todavía no se han anunciado los nominados para la prestigiosa gala que se llevará a cabo el 10 de marzo de 2024, la película Los asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon) se posiciona entre las favoritas a obtener una nominación.

Te puede interesar: La película española que enterró a “Maestro” y “May December” en Netflix

La citada producción traslada a la pantalla el trágico capítulo vivido por la Nación Osage a principios del siglo XX, cuando fueron víctimas de una serie de crímenes tras el descubrimiento de petróleo en sus tierras de Oklahoma. Actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro dan vida a esta adaptación del libro de David Grann.

Lily Gladstone obtuvo el Globo de Oro a la Mejor actriz en una película de drama gracias a su rol en "Los asesinos de la luna". (Créditos: Apple TV+)

Basada en la historia real de la Nación Osage

Una ola de matrimonios por conveniencia y asesinatos envolvió a la tribu, en eventos que marcaron la intervención del FBI, aún en sus primeros años. El ávido J. Edgar Hoover, interpretado por Jesse Plemons, destaca en la trama donde se descubre una conspiración urdida para despojar a la Nación Osage de su riqueza. La adaptación del superventas de Grann ha sido escrita por Eric Roth y está dirigida por Scorsese.

La investigación real llevada a cabo por el FBI con Hoover a la cabeza es un elemento central en la película que refleja cómo este caso se convirtió en uno de los primeros éxitos de la agencia. La representación de la vida en la comunidad Osage, y la intriga en torno a la figura de Ernest Burkhart (DiCaprio) y Mollie Kyle (Gladstone), ofrece un enfoque emotivo y crudo de los hechos.

Es la sexta colaboración cinematográfica entre Scorsese y Leonardo DiCaprio. (Créditos: Apple TV+)

La obra también incluye a Brendan Fraser como W. S. Hamilton, integrante de la representación legal del antagonista, y a diversas actrices como Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion y Tantoo Cardinal, quienes personifican a la acaudalada familia de Mollie. Apple Original Films ha anunciado que Los asesinos de la luna se estrenará en cines de Latinoamérica a partir del 19 de octubre antes de su lanzamiento en plataformas.

La explotación de las tierras petroleras en EE. UU.

El film ofrece un relato de injusticia social y explotación que enfrentaron los nativos en Estados Unidos durante el siglo XX. Producido por Apple Studios, en colaboración con Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way, y contando con Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi como productores y DiCaprio y otros en roles de productores ejecutivos, el largometraje busca reflejar una saga criminal que mezcla el género del oeste con una historia de ambición y traición.

La película es una de las candidatas favoritas en la temporada de premios cinematográficos. (Créditos: Apple TV+)

A pesar de la contingencia actual de la industria cinematográfica y las plataformas de streaming, la película recaudó más de 156 millones de dólares a nivel mundial, mostrando la proeza de un drama de época en el contexto de recuperación post-pandemia. Con su estreno en Cannes y al ser ya un favorito para los Oscar, la película de Martin Scorsese probablemente volverá a salas en época de premios.

Sinopsis y dónde ver “Los asesinos de la Luna”

Según la premisa oficial, “es una saga policial western épica en la que el amor verdadero se cruza con la peor de las traiciones. Basada en una historia real y contada a través del romance improbable entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), la historia gira en torno a los sospechosos asesinatos de los miembros de la Nación Osage, una comunidad que de la noche a la mañana se convirtió en una de las más ricas del mundo tras encontrar petróleo en su territorio”.

A principios del siglo XX, el petróleo trajo una fortuna para la Nación Osage, que de la noche a la mañana se convirtió en uno de los pueblos más ricos del mundo. La riqueza de estos nativos atrajo de inmediato a los invasores blancos, que manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron antes de recurrir al asesinato. (Apple TV).

Los asesinos de la Luna, que está disponible en Apple TV+ desde el 12 de enero de 2024, es un testimonio filmado de un crimen olvidado pero significativo en la historia de los Estados Unidos, retratado por Scorsese con la maestría que lo distingue como uno de los directores más destacados de su generación.