Una singular película que recorre las experiencias sexuales de tres chicas adolescentes, ya en streaming

"Cómo tener sexo": desenfreno adolescente y búsqueda de identidad en una isla griega. (Créditos: MUBI)

La película Cómo tener sexo (How to Have Sex), dirigida por Molly Manning Walker, irrumpió hace unas semanas en las salas de cine con una narrativa que ahonda en la sexualidad adolescente, el consentimiento y el abuso, generando un punto de inflexión en la representación de estos temas delicados en la gran pantalla. Ahora, este título puede verse también en streaming.

La trama se centra en la historia de tres adolescentes británicas, Tara (Mia McKenna-Bruce), Em (Enva Lewis) y Skye (Lara Peake), de 16 años, que experimentan unas vacaciones caóticas en un famoso resort de la isla griega de Malia. Las jóvenes llegan al destino con una visible exaltación, irrumpiendo en el lugar entre gritos, consumiendo papas fritas y chupitos de manera continua. Alojadas en una habitación con vista a la piscina, las amigas emprendieron una serie de salidas nocturnas que incluyeron karaokes y discotecas. Su aventura concluye en una vuelta al resort con la luz del amanecer, mostrando signos de embriaguez y sentimientos de decepción y frustración.

Tres amigas llegan a una isla griega para conocer muchachos y hacer su debut sexual. (Créditos: MUBI)

La búsqueda de nuevas experiencias

Durante su estancia en Malia, Tara, Em y Skye siguen un itinerario de entretenimiento enfocado en la vida nocturna juvenil que ofrece la isla, caracterizada por sus numerosos bares y clubes. Encarnan el prototipo de turistas en busca de diversión sin límites, una imagen común en destinos mediterráneos durante la temporada alta. Pese a las expectativas que usualmente acompañan a este tipo de escapadas, el resultado para las protagonistas fue una combinación de emociones negativas, tal vez reflejo de una realidad menos glamurosa de lo que la industria turística suele pintar.

Las experiencias de Tara, Em y Skye resaltan las dinámicas complejas que a menudo encuentran los jóvenes al sumergirse en ambientes de ocio extremo, que si bien prometen desinhibición y euforia, también pueden desembocar en situaciones adversas. La directora ofrece un giro a lo que podría ser un mero retrato de las primeras experiencias sexuales juveniles, adentrándose en la complejidad de las presiones sociales que enfrentan los adolescentes.

Entre tragos y nuevos conocidos, las amigas experimentan nuevas aventuras. (Créditos: MUBI)

El film no solo resalta la figura de la víctima y el victimario, sino que también explora la lucha interna de Tara por encontrar un equilibrio entre su deseo de ser parte del grupo y su capacidad para detener situaciones peligrosas. Esta producción se ha convertido en un canal para la reflexión sobre la educación sexual en la adolescencia y la necesidad de espacios donde los jóvenes puedan aprender sobre el sexo y sus implicaciones emocionales.

Manning Walker, junto a las actuaciones conmovedoras del reparto, comentó en una entrevista en el momento del estreno del film que la intención fue “explorar esa presión que tienen los jóvenes por crecer rápido y ser sexualmente activos” y remarca la escasez de espacios para conversar abiertamente sobre el tema.

Luego de su paso por los cines, puedes encontrar "Cómo tener sexo" en streaming. (Créditos: MUBI)

La actriz Mia McKenna, por su parte, resaltó que Cómo tener sexo no solo atrae a la audiencia joven sino que también ha resonado con otras generaciones, enfatizando la importancia de dialogar sobre la sexualidad. A través de su experiencia en la película, McKenna comprendió el poder del cine como medio para instigar la reflexión y posiblemente prevenir situaciones difíciles ligadas a la madurez y el amor.

¿Dónde ver “Cómo tener sexo”?

La película, que acaba de sumarse al catálogo de MUBI, se presenta como una obra que busca ser más que un entretenimiento, tendiendo puentes hacia una comprensión más profunda de una etapa crítica en la vida. “Rebosante del éxtasis de ser joven y fugazmente libre, esta galardonada en Cannes, de la cineasta británica Molly Manning Walker, es una visión honesta de la amistad femenina y de las primeras vivencias sexuales. La actuación de Mia McKenna-Bruce deslumbra, llena de la emoción de nuevos horizontes”, dice la sinopsis oficial en la plataforma.