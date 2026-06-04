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Karol Sevilla vuelve a Soy Luna y Disney+ ya le puso fecha al gran regreso

La plataforma confirmó que la nueva etapa de la serie llega el 24 de julio de 2026 con todos sus capítulos juntos y con varias figuras originales listas para reencontrarse con el público

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Soy Luna: Volver a Rodar | Avance | Disney (Disney )

Disney+ ha programado para el 24 de julio de 2026 el lanzamiento global de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la franquicia producida por Metrovisión y respaldada por el mismo equipo creativo responsable de sus tres ciclos anteriores, según informaron en Disney Latino. El proyecto marcará el regreso de Karol Sevilla al rol de Luna Valente, función que no ocupaba desde hace ocho años, y volverá a unirla con figuras centrales del elenco como Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi. Junto con el anuncio, la compañía lanzó el primer tráiler oficial y confirmó que la totalidad de los episodios estará disponible en la plataforma desde el día del estreno.

La estrategia de lanzamiento incorpora un eje musical distintivo: el tema original “De Ti Me Enamoré” debutará el 4 de junio a las 15 horas (Argentina) en todas las plataformas digitales, anticipando la narrativa que cruzará el triángulo amoroso entre Luna, Matteo y Simón. Este sencillo, a cargo de María Florencia Ciarlo, José María Lassaga y Federico San Millán bajo la producción de 4567 Music, refuerza el posicionamiento musical que Disney sostiene como sello identitario de la franquicia. La mezcla ha tenido la intervención de Gustavo Borner, conocido por su trabajo de pulido sonoro en producciones internacionales.

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Karol Sevilla y un hombre joven, ambos sonrientes, mirándose y tomados de la mano, posan frente a una pared con patrones geométricos de colores púrpura, azul verdoso y amarillo
Disney+ estrenará globalmente Soy Luna: Volver a Rodar el 24 de julio de 2026 y liberará todos los episodios desde ese día. (Disney+)

Las tres primeras temporadas de Soy Luna, uno de los productos franquicia de exportación para audiencias de Latinoamérica y Europa, permanecen disponibles en catálogo de Disney+. Esta cuarta entrega incorpora nuevos personajes, reversiones de éxitos previos y canciones inéditas, manteniendo la participación del director Martín Sabán —con experiencia previa en Violetta— y la guionista Marina Efron, que ha escrito para títulos como Siempre fui yo y La partitura secreta. El desarrollo creativo muestra continuidad en equipo y enfoque narrativo, apostando a la fidelización de la fanbase y la captación de nuevos espectadores.

Un relanzamiento multiformato: música, elenco histórico y gira en vivo

La narrativa oficial enfatiza como punto de partida dramático un accidente que alejó a Luna del patinaje, forzando su reinvención personal y deportiva al regresar al Jam & Roller y enfrentarse a “un villano oculto”, traiciones y una trama centrada en dilemas amorosos. Esta vuelta al origen responde al interés de volver a movilizar la comunidad internacional que mantuvo vigente la serie durante la última década, según reconoció la actriz principal en sus redes sociales.

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Karol Sevilla sonríe con la lengua fuera, haciendo el signo de la paz. Lleva casco, chaqueta lila, shorts, rodilleras y patines en una pista de patinaje
Karol Sevilla volverá a interpretar a Luna Valente en Soy Luna: Volver a Rodar después de ocho años. (Disney+)

El impacto de este regreso tras casi una década se potencia con un proyecto de show en vivo y gira latinoamericana para el año en curso. Si bien Disney Latino no detalló aún fechas ni ciudades, el anuncio posiciona la temporada como el eje articulador de una estrategia transmedia que abarca streaming, música y eventos presenciales. Esta fórmula refuerza la tendencia de las plataformas a explotar sus franquicias más exitosas a través de ventanas múltiples, maximizando el valor de propiedad intelectual acumulada.

¿Quiénes lideran el regreso y cuáles son los ejes creativos?

Soy Luna: Volver a Rodar vuelve a contar con Karol Sevilla en el protagónico después de su debut internacional en 2016. La integración casi completa del elenco original incluye a Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano), Michael Ronda (Simón Álvarez), Valentina Zenere (Ámbar Smith), Carolina Kopelioff (Nina Simonetti), Malena Ratner (Delfina Alzamendi), Gastón Vietto (Pedro Arias) y Agustín Bernasconi (Gastón Perida). A esta estructura se sumarán personajes nuevos y una evolución del núcleo argumental basado en el patinaje y los vínculos afectivos.

Karol Sevilla, sonriente, en una cocina moderna con dos acompañantes. Los tres interactúan alrededor de una isla con ollas e ingredientes para cocinar
El regreso de Soy Luna reunirá a parte del elenco original con Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi. (Disney+)

La receta sigue la línea marcada por Disney para sus propiedades juveniles: actualización en formato, promoción cruzada en plataformas digitales y recuperación de marcas fuertes con potencial de consumo multigeneracional.

La fecha de estreno del 24 de julio consolida la ventana estratégica de verano para Disney+, mientras que la gira prevista apunta a capitalizar la reactivación del sector de eventos en vivo a nivel regional.

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