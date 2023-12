Tom Wilkinson, actor de “The Full Monty”, muere a los 75 años: las películas que lo consagraron como ícono del cine

Un obrero en busca de un poco más de dinero convence a sus amigos de bailar en un espectáculo nudista por una noche. (Star Plus)

El actor Tom Wilkinson, reconocido por su participación en películas como The Full Monty, Shakespeare apasionado y El exótico Hotel Marigold, falleció repentinamente este sábado a los 75 años de edad, según informó la BBC. El artista británico ganó un premio Bafta por su trabajo en la clásica comedia de 1997, donde da vida a Gerald Arthur Cooper, mismo papel que este 2023 volvió a interpretar en la serie homónima de Disney+.

A lo largo de una carrera prolífica, Wilkinson recibió seis nominaciones a los Bafta y fue candidato en dos ocasiones al Oscar, por sus actuaciones en Michael Clayton y Crimen Imperdonable. Además de recibir un Emmy por John Adams. Según un comunicado público emitido por sus allegados, su deceso ocurrió en presencia de su esposa y familia; aunque no se especifica la causa y se solicita privacidad para los afectados.

En 2008, Tom Wilkinson también alzó un Globo de Oro por la miniserie "John Adams". (Créditos: REUTERS/Lucy Nicholson)

Con más de 130 créditos en cine y televisión, Wilkinson se mostró igualmente cómodo en dramas de época, como en la piel de antagonistas en cintas de acción, denotando gran versatilidad en sus décadas de carrera actoral. Como homenaje a su trayectoria, compartimos las series y largometrajes más aclamadas disponibles en streaming.

The Full Monty

La comedia británica de 1997 es un filme que destacó por su representación auténtica de la vida de clase trabajadora en el Reino Unido y capturó la atención de la audiencia con su humor y humanidad. La trama sigue a un grupo de hombres desempleados en Sheffield, quienes, liderados por Gaz (Robert Carlyle), forman un conjunto de striptease masculino. El personaje de Wilkinson, Gerald, es un ex capataz que se une al equipo y aporta un toque de seriedad y habilidad en el baile. Inicialmente mostrado como reacio, eventualmente comparte sus emociones, mostrando vulnerabilidad y calidez. La historia refleja la resiliencia ante la adversidad, además de la importancia de la amistad y el autorespeto. Su banda sonora, compuesta por Anne Dudley, y su famosa escena final al ritmo de “You Can Leave Your Hat On” de Tom Jones, se han quedado grabadas en la memoria colectiva. Disponible en Star+.

Tom Wilkinson ganó un premio Bafta gracias a su interpretación en "The Full Monty". (Créditos HBO Max)

Batman inicia

En el reconocido título dirigido por Christopher Nolan, Wilkinson actúa como el intimidante y corrupto Carmine Falcone, un poderoso jefe de la mafia en Gotham. La película, que marcó el reinicio de la serie cinematográfica del Caballero de la Noche, narró la historia de origen de Bruce Wayne, desde la muerte de sus padres hasta su transformación, además de su lucha para detener a Ra’s al Ghul y el Espantapájaros, antes que suman a la ciudad en el caos. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, este fue un éxito tanto crítico como comercial, elogiado por su tono sombrío. Puedes verlo en HBO Max.

"Batman inicia" recaudó más de 373 millones de dólares en todo el mundo, siendo un logro en taquilla. (Créditos: HBO Max)

El exorcismo de Emily Rose

Estrenada en 2005, el drama judicial es protagonizado por el británico en el rol del Padre Richard Moore, un sacerdote católico acusado de homicidio tras realizar un exorcismo “negligente” en la joven Emily Rose, quien posteriormente fallece. A lo largo de la trama, se plantea la ambigüedad entre interpretaciones médicas, paranormales y religiosas. La mezcla de intriga y horror sobrenatural, fue todo un éxito de taquilla a pesar de su bajo presupuesto de 19 millones de dólares. Su historia fue inspirada en vida real de Anneliese Michel, una mujer que tenía antecedentes de tratamiento psiquiátrico infructíferos. Para ver en HBO Max.

“El exorcismo de Emily Rose” fue dirigida por Scott Derrickson e incluye la participación de Jennifer Carpenter, Laura Linney, Campbell Scott y Mary Beth Hurt. (Créditos: HBO Max)

El exótico Hotel Marigold

La entrañable comedia romántica, y primer rol queer de Tom Wilkinson, sigue a un grupo de jubilados en una historia basada en la novela These Foolish Things, de Deborah Moggach. “Siete británicos que están cortos de fondos, emprenden un viaje a un centro de retiro en la India, la amistad y el romance florece cuando sus corazones se encuentran de las maneras más inesperadas. Al final, descubrirán que la vida y el amor pueden comenzar de nuevo cuando se vive el presente y se deja el pasado atrás”, sostiene la sinopsis oficial de Star+.