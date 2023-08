Primer tráiler de “The Book of Clarence”, una sátira irreverente de las historias bíblicas con un mesías negro

Clarence es un hombre de la calle venido a menos y cautivado por el poder y la gloria del Mesías, lo arriesga todo para labrarse su propio camino hacia una vida divina. (Sony Pictures)

Según lo que relata la Biblia, Jesucristo fue una superestrella de su tiempo. Su magnetismo atraía a una legión de personas que lo amaba y lo acompañaba a donde fuese, brindándole un espacio en su hogar, comida, vestimenta y todo cuanto poseyeran. Entonces, ¿acaso era un pecado envidiarlo? Para el fracasado protagonista de The Book of Clarence, la respuesta es un rotundo no.

Inspirado en las películas épicas de Hollywood ambientadas en Jerusalén, la historia sigue a Clarence, “un jerosolimitano con poca suerte que intenta aprovecharse de la creciente fama y poder del Mesías para su propio beneficio. Él se embarca en un viaje que le lleva a investigar el concepto de fe y a recorrer un camino inesperado”, se lee en la reseña de Sony Pictures.

Situada en el primer siglo, la película ofrece un escenario histórico para una narrativa que fusiona humor y crítica con cuestiones de fe. (Legendary Entertainment)

Su reciente primer adelanto, nos muestra a Lakeith Stanfield (¡Huye!) en el rol protagónico vistiendo una túnica de lino clara y sandalias franciscanas. Él intenta correr con la misma suerte de Jesús autodenominándose el nuevo “salvador” y falsificando hazañas como caminar en el agua o devolverle la visión a los ciegos.

Por supuesto, su mala suerte lo persigue, así que, mientras su farsa corre riesgo, buscará otra solución rápida: infiltrarse entre los 12 discípulos. “Clarence es una persona que no cree en nada fuera de lo que tiene delante, de lo que puede ver y oír; pero sí tiene mucha confianza en sí mismo. Creo que es un punto de vista realmente interesante para explorar lo que se vivía en ese tiempo, donde casi todo el mundo hablaba del hijo de Dios”, explicó el director Jeymes Samuel a Vanity Fair.

El film incluyó más de 2.000 extras, de los cuales, casi 200 fueron seleccionados de centros de refugio en Basílicata, Italia. (Legendary Entertainment)

El productor, Jay-Z, adelantó que el tono del largometraje se manejará entre la comedia y la sátira, aunque también veremos un camino de redención: “Esta historia trata de un joven que encuentra su fe a través del amor y del deseo de llegar a ser alguien en el mundo, que es la historia de todos”.

Contextualizada en el año 33 d. C., la controversial trama reescribe el carácter de figuras bíblicas clásicas como María Magdalena y Juan el Bautista, quienes, al igual que gran parte del elenco, son afrodescendientes, impregnados con la idiosincrasia —y algunos estereotipos— que caracterizan a esta cultura.

"The Book of Clarence" se filmó en Matera, Italia; misma ciudad donde Mel Gibson grabó “La Pasión de Cristo”. (Legendary Entertainment)

Además de Stanfield, el elenco está conformado por Omar Sy (Lupin), RJ Cyler (Power Rangers), Anna Diop (Nanny), David Oyelowo (Selma), Alfre Woodard (Familia al acecho), y Teyana Taylor. Entre los antagonistas, representados como los romanos, se incluyen actores caucásicos como Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y James McAvoy (Fragmentado).

El famoso rapero y empresario Jay-Z vuelve a producir una película tras su anterior proyecto de Netflix, "Más dura será la caída". (Legendary Entertainment)

Basada en relatos como Los diez mandamientos, Sansón y Dalila y Ben-Hur, la epopeya The Book of Clarence está programada para estrenarse en cines de Estados Unidos el próximo 12 de enero de 2024.

