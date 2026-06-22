Mike Myers anuncia Austin Powers 4 y se despide de los rumores que rodeaban la saga

Imágenes de la saga de comedia 'Austin Powers' (IMDb)

El martes 17 de junio de 2026, durante su participación en el programa World Cup Watch Party Live, conducido por Trevor Noah, Mike Myers fue consultado de manera directa sobre la posibilidad de una cuarta entrega de Austin Powers. Sin dudarlo, el actor canadiense respondió afirmativamente a la pregunta del público, lo que devolvió la esperanza a los fanáticos tras más de dos décadas de espera desde la última película.

El productor, guionista y protagonista de las tres entregas anteriores evitó revelar detalles sobre la trama o sobre el calendario de producción, pero su respuesta ha sido interpretada como la confirmación más sólida hasta el momento sobre el regreso del carismático espía inglés.

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Situación actual del proyecto y antecedentes

Durante más de ocho años han circulado numerosos rumores sobre una posible secuela de Austin Powers. Mike Myers ha insinuado desde hace tiempo su interés en retomar el personaje, pero la falta de anuncios oficiales había dejado la producción en una especie de limbo dentro de Hollywood. En 2020, Jay Roach, director original de la saga, declaró que todo dependía de que Myers encontrara el enfoque indicado para una nueva película y que, hasta ese momento, no había avances concretos.

La reciente declaración de Myers no solo demuestra que los planes siguen en pie, sino que su entusiasmo podría acelerar la etapa de preproducción, esta vez bajo la supervisión de New Line Cinema y, tras recientes adquisiciones corporativas, Skydance Paramount. Este último cambio introduce cierta incertidumbre respecto a la gestión y distribución del proyecto, aunque el núcleo creativo parece mantenerse sin alteraciones.

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Expectativas sobre el villano y el reparto

El regreso de Doctor Malito, uno de los villanos más emblemáticos e interpretado también por Myers, parece prácticamente asegurado. Este personaje ha mantenido su popularidad gracias a diversas apariciones en anuncios televisivos, incluyendo una campaña reciente durante el Super Bowl. Además, Seth Green, Rob Lowe y Mindy Sterling, quienes interpretaron a personajes destacados de la saga, han manifestado en diversas ocasiones su interés en volver al set.

Sin embargo, Myers no proporcionó información sobre la composición final del elenco ni confirmó si esta entrega dará mayor protagonismo al villano en vez de al protagonista, algo que ya había insinuado en el pasado. La incertidumbre sobre la dirección creativa persiste, generando expectativas sobre la manera en que se actualizarán el humor y la sátira de la franquicia.

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Mike Myers poses with his Academy Icon Award at the 2026 Canadian Screen Awards in Toronto, Ontario, Canada, May 31, 2026. REUTERS/Carlos Osorio

El panorama del cine de espías y el reto de reinventar el humor

El regreso de Austin Powers tiene lugar en un contexto particular para el género de espionaje. Las películas de James Bond, principal blanco de las parodias de Myers, se encuentran en un periodo prolongado de indefinición tras la salida de Daniel Craig y la adquisición de los derechos por parte de Amazon. En los últimos años, el tono de Bond se ha vuelto más serio, en contraste con el humor absurdo e irreverente de las anteriores entregas de Austin Powers.

Este contexto plantea el desafío de adaptar la sátira a los tiempos actuales, en un entorno donde la comedia tradicional ha perdido espacio frente a otros géneros y formatos. El impacto de la cuarta película dependerá en buena medida de su capacidad para conectar con nuevas generaciones y, a la vez, ofrecer referencias que resulten atractivas para quienes han seguido la saga desde sus inicios.

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