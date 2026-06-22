Malditos Nerds

Mike Myers anuncia Austin Powers 4 y se despide de los rumores que rodeaban la saga

La célebre parodia del cine de espías, prepara su regreso bajo la batuta de Mike Myers

Guardar
Imágenes de la saga de comedia 'Austin Powers
Imágenes de la saga de comedia 'Austin Powers' (IMDb)

El martes 17 de junio de 2026, durante su participación en el programa World Cup Watch Party Live, conducido por Trevor Noah, Mike Myers fue consultado de manera directa sobre la posibilidad de una cuarta entrega de Austin Powers. Sin dudarlo, el actor canadiense respondió afirmativamente a la pregunta del público, lo que devolvió la esperanza a los fanáticos tras más de dos décadas de espera desde la última película.

El productor, guionista y protagonista de las tres entregas anteriores evitó revelar detalles sobre la trama o sobre el calendario de producción, pero su respuesta ha sido interpretada como la confirmación más sólida hasta el momento sobre el regreso del carismático espía inglés.

PUBLICIDAD

Situación actual del proyecto y antecedentes

Durante más de ocho años han circulado numerosos rumores sobre una posible secuela de Austin Powers. Mike Myers ha insinuado desde hace tiempo su interés en retomar el personaje, pero la falta de anuncios oficiales había dejado la producción en una especie de limbo dentro de Hollywood. En 2020, Jay Roach, director original de la saga, declaró que todo dependía de que Myers encontrara el enfoque indicado para una nueva película y que, hasta ese momento, no había avances concretos.

La reciente declaración de Myers no solo demuestra que los planes siguen en pie, sino que su entusiasmo podría acelerar la etapa de preproducción, esta vez bajo la supervisión de New Line Cinema y, tras recientes adquisiciones corporativas, Skydance Paramount. Este último cambio introduce cierta incertidumbre respecto a la gestión y distribución del proyecto, aunque el núcleo creativo parece mantenerse sin alteraciones.

PUBLICIDAD

Expectativas sobre el villano y el reparto

El regreso de Doctor Malito, uno de los villanos más emblemáticos e interpretado también por Myers, parece prácticamente asegurado. Este personaje ha mantenido su popularidad gracias a diversas apariciones en anuncios televisivos, incluyendo una campaña reciente durante el Super Bowl. Además, Seth Green, Rob Lowe y Mindy Sterling, quienes interpretaron a personajes destacados de la saga, han manifestado en diversas ocasiones su interés en volver al set.

Sin embargo, Myers no proporcionó información sobre la composición final del elenco ni confirmó si esta entrega dará mayor protagonismo al villano en vez de al protagonista, algo que ya había insinuado en el pasado. La incertidumbre sobre la dirección creativa persiste, generando expectativas sobre la manera en que se actualizarán el humor y la sátira de la franquicia.

Mike Myers poses with his Academy Icon Award at the 2026 Canadian Screen Awards in Toronto, Ontario, Canada, May 31, 2026. REUTERS/Carlos Osorio
Mike Myers poses with his Academy Icon Award at the 2026 Canadian Screen Awards in Toronto, Ontario, Canada, May 31, 2026. REUTERS/Carlos Osorio

El panorama del cine de espías y el reto de reinventar el humor

El regreso de Austin Powers tiene lugar en un contexto particular para el género de espionaje. Las películas de James Bond, principal blanco de las parodias de Myers, se encuentran en un periodo prolongado de indefinición tras la salida de Daniel Craig y la adquisición de los derechos por parte de Amazon. En los últimos años, el tono de Bond se ha vuelto más serio, en contraste con el humor absurdo e irreverente de las anteriores entregas de Austin Powers.

Este contexto plantea el desafío de adaptar la sátira a los tiempos actuales, en un entorno donde la comedia tradicional ha perdido espacio frente a otros géneros y formatos. El impacto de la cuarta película dependerá en buena medida de su capacidad para conectar con nuevas generaciones y, a la vez, ofrecer referencias que resulten atractivas para quienes han seguido la saga desde sus inicios.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasMike MyersAustin PowersSkydance Paramount

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

REVIEW | Toy Story 5 - Enfrentándose a la difícil amenaza de la tecnología

A pesar de habernos dado dos despedidas que parecían definitivas, Toy Story 5 demuestra que todavía quedan historias por contar

REVIEW | Toy Story 5 - Enfrentándose a la difícil amenaza de la tecnología

La temporada 3 de Fallout añade a Emily Mortimer, Manny Jacinto y Thomasin McKenzie al reparto

Prime Video refuerza la tercera temporada de Fallout al alcanzar récords de audiencia y nominaciones al Emmy

La temporada 3 de Fallout añade a Emily Mortimer, Manny Jacinto y Thomasin McKenzie al reparto

Top 5: los mejores juegos basados en anime de todos los tiempos

De Dragon Ball a Astro Boy: cinco videojuegos que demostraron que las adaptaciones de anime pueden ser tan buenas como los originales

Top 5: los mejores juegos basados en anime de todos los tiempos

Los peores juegos presentados por Geoff Keighley

Un recorrido por cinco anuncios que prometían mucho y terminaron defraudando en Summer Game Fest, Gamescom Opening Night Live y The Game Awards

Los peores juegos presentados por Geoff Keighley

El origen de Spider-Man Noir: misticismo, Gran Depresión y un arsenal letal

Nacido en una revista francesa en 2006, el Spider-Man de la Tierra-90214 cambió la picadura radiactiva por el misticismo, la pobreza y las armas de fuego

El origen de Spider-Man Noir: misticismo, Gran Depresión y un arsenal letal

ANIME

Top 5: los mejores juegos basados en anime de todos los tiempos

Top 5: los mejores juegos basados en anime de todos los tiempos

Mappa revela el espectacular tráiler de Jujutsu Kaisen temporada 4 y deja a los fans en vilo sin fecha

Frieren: Beyond Journey’s End - Las principales diferencias entre el anime y el manga

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

PELÍCULAS

REVIEW | Toy Story 5 - Enfrentándose a la difícil amenaza de la tecnología

REVIEW | Toy Story 5 - Enfrentándose a la difícil amenaza de la tecnología

Entrevistamos a Daniel Chong y Nicole Paradis Grindle, creativos de ‘Hoppers: Operación Castor’

Jurassic World Dominion se convierte en la película más cara y reabre debate sobre rentabilidad en Hollywood

Romy and Michele tendrá segunda parte con Lisa Kudrow, Mira Sorvino y nuevos rostros de Hollywood

Kit Connor y Joe Locke despiden Heartstopper Forever, la franquicia LGBTQ+ que marcó a una generación

SERIES

La temporada 3 de Fallout añade a Emily Mortimer, Manny Jacinto y Thomasin McKenzie al reparto

La temporada 3 de Fallout añade a Emily Mortimer, Manny Jacinto y Thomasin McKenzie al reparto

Jonas Pate, Josh Pate y Shannon Burke cierran ‘Outer Banks’ con una temporada 5 cargada de venganza

The Walking Dead: Daryl Dixon llega a su fin y Norman Reedus afirma que esta vez es diferente

The Boroughs, la gran apuesta de ciencia ficción de los hermanos Duffer, no tendrá continuación en Netflix

George Miller planea reinventar ‘Mad Max’ fuera de Warner con última película y serie de TV