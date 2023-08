Así es la nueva serie de los creadores de “Cobra Kai” que tendrá un tono más adulto

"Hechos polvo" es una serie creada por el trío que responsable de "Cobra Kai": Josh Heald, Hayden Schlossberg y Jon Hurwitz. (Netflix)

La ciudad de Las Vegas, conocida por su deslumbrante vida nocturna y sus centenares de casinos, se encuentra bajo una gran amenaza en la nueva serie de acción y comedia, Hechos polvo (Obliterated). Pero, ¿qué sucede cuando los héroes que deben salvar el día están lidiando con las secuelas de una fiesta desenfrenada?

Los creadores de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, nos presentan esta intrigante premisa en su nueva producción para Netflix. La trama sigue a un equipo de fuerzas especiales de élite que logra desactivar una bomba destinada a demoler gran parte de la ciudad.

La producción se planeó para estrenarse en la cadena TBS en 2019, pero los creadores la dejaron en espera mientras desarrollaban "Cobra Kai". (Netflix).

Tras su éxito, deciden celebrar con una fiesta repleta de alcohol, drogas y desenfreno. Sin embargo, “con tremenda resaca descubren que el explosivo que detectaron era falso. Así que ahora deberán dejar de lado sus problemas personales y etílicos para poder salvar al mundo”, señala su reseña oficial.

Adrenalina y humor

Las primeras imágenes que la plataforma de streaming liberó revelan el caos que se avecina. Vemos al equipo en plena acción, con calles concurridas y grandes multitudes que se convierten en obstáculos adicionales en su misión de salvar a todos en el área.

El director de fotografía de "Hechos polvo" es Abraham Martinez, mejor conocido por trabajar en la tercera entrega de "El Hombre Araña". (Netflix)

A diferencia del spin-off de Karate Kid, que tocaba la nostalgia familiar, esta ficción promete ser diferente y no precisamente para niños. En una entrevista anterior con Collider, los creadores compartieron que la serie es un homenaje a las películas de acción de su juventud. Hurwitz mencionó que será una historia divertida y salvaje que “sorprenderá a la gente”.

El elenco incluye a actores como Shelley Hennig (Eliminar amigo, Ouija: El origen del mal), Nick Zano (Destino final 7, Leyendas del mañana), C. Thomas Howell (Rebeldes, Asesino en la carretera), Kimi Rutledge (Half Sisters, The Wayfare), Paola Lázaro, Terrence Terrell (Arma letal, Wu-Tang: The American Saga), Alyson Gorske (Meteoro Moon, El triángulo del diablo) y Eugene Kim (El abogado del diablo, Brooklyn Nine-Nine).

Nick Zano ("Arrowverse") interpretará el papel de Chad McKnight en "Hechos Polvo". (Netflix)

La primera temporada de Hechos polvo contará con ocho episodios, con una duración aproximada de una hora cada uno. El estreno del programa completo se realizará este 30 de noviembre a través de Netflix. Mira su primer póster aquí:

