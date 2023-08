“Thor 5″: la visión de Taika Waititi sobre el futuro del dios del trueno

"Thor: Love and Thunder" muestra al dios del Trueno en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Su retiro se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, el dios Carnicero, quien busca extinguir a las divinidades. (Marvel Studios)

¿Qué le depara al futuro de Thor? Taika Waititi, director de la cuarta película del superhéroe asgardiano, comentó sobre lo que podría abordar en una próxima secuela para el MCU. Según una cita anticipada del libro Thor: Love and Thunder The Official Movie Special, el dios del trueno debería enfrentar a un villano aún más poderoso que Hela, la imponente antagonista en Thor: Ragnarok.

El fragmento compartido por ScreenRant da luces sobre la ambición de darle retos más complejos al personaje interpretado por Chris Hemsworth. “¿Qué queda por hacer con él? Tiene que ser algo que dé la sensación de seguir con su evolución, pero de una forma divertida y que le siga dando cosas a las que enfrentarse...”, deslizó Waititi. “No creo que podamos (lograrlo) con un villano más débil que Hela. Creo que debemos elevar la valla y añadir un villano más grande”.

A pesar de las críticas, los resultados de "Thor: Love and Thunder" en Disney+ serían de los más fuertes en el MCU. (Marvel Studios)

Hasta el momento, Marvel Studios todavía no ha confirmado oficialmente la producción de Thor 5 o el equipo que podría estar a cargo del film, pero las palabras del cineasta dan evidencia de su voluntad para continuar en el proyecto. El comentario también alcanzó a la peculiaridad que tiene Thor respecto a otros héroes del MCU: su origen. Waititi cree que “ponerlo a combatir con excéntricas bestias, monstruos y alienígenas le otorga mayor fidelidad al Thor de los comics y su vínculo a la mitología nórdica”.

No obstante, la opinión de los fans más cercanos al cómic todavía está dividida por el tono que tomó la historia durante su cuarta entrega. Love and Thunder, estrenada en 2022, tenía un fuerte componente de comedia asignado al protagonista; sin embargo, la atmósfera cambiaba abruptamente en la subtrama de Gorr (Christian Bale) y Jane Foster (Natalie Portman).

Waititi mencionó que no pueden retroceder en términos de la fuerza del villano. (Reuters)

Por otro lado, Chris Hemsworth —refiriéndose a su futuro en la franquicia— había indicado que la clave era “reinventarse” en caso de que se solicitara un quinto film. “Si observas Thor 1 y Thor 2, ellos son muy similares. Ragnarok y Love & Thunder son parecidos. Creo que se trata de reinventarlo”, comentó el actor en el podcast Happy, Sad, Confused. “Todavía ni siquiera sé si estoy invitado de regreso, pero si fuese así... creo que tendría que ser una versión, tono y todo drásticamente diferente. Solo para mi propia cordura”.

El libro Thor: Love and Thunder The Official Movie Special llega a estanterías el 19 de septiembre. Mientras se esperan más novedades sobre el héroe de Marvel, puedes ver las cuatro películas de Thor en Disney+.

