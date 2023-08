Una serie de Prime Video que rompe estereotipos a través del feminismo y las risas

La lucha de género en el escenario: Cómo Midge se convirtió en la comediante más poderosa de los años 50 en "La maravillosa Sra. Maisel". (Prime Video

Injustamente, La maravillosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) no es una de las series más populares en América Latina. Puede que el motivo sea que cuando se estrenó en 2017, Prime Video, la plataforma que la presenta en su catálogo, no contaba con muchos abonados en este lado del continente, y luego, cuando empezó a sumar suscriptores, la serie no atravesaba su mejor momento. O quizás sea por el prejuicio que existe en torno a las producciones consideradas feministas o “para mujeres”. Lo cierto es que es una de las mejores producciones de televisión de los últimos años. No es casualidad que haya cosechado 19 premios Emmy, a la espera de los que se entregarán en septiembre próximo, donde el show de Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls) está nominado en 14 categorías, entre ellas mejor serie de comedia, mejor actriz principal, mejor actriz de reparto y mejor dirección.

La ficción gira en torno a Miriam Midge Maisel (Rachel Brosnahan), una joven judía que, según los estándares de la época (fines de los años 1950), tiene su vida resuelta: casada, dos hijos y un lujoso departamento en el Upper West Side de Manhattan, en Nueva York. Sin embargo, de un día para otro, su marido Joel (Michael Zegen) la deja por su secretaria Penny (Holly Curran). La noche en que todo parece derrumbarse, Midge se emborracha y sale de su casa en bata y camisón, sin tener muy claro hacia dónde ir. Termina en The Gaslight Cafe, el lugar en el que descubre su verdadera pasión: el stand up.

¿Por qué la serie es una oda a la amistad y al empoderamiento femenino? (Prime Video)

Su monólogo espontáneo, gracioso y ácido llama la atención de Susie Myerson (Alex Borstein), la dueña de The Gaslight, quien le propone reinventarse y hacer una carrera como comediante. Midge al principio se niega porque se considera simplemente “una madre”. Pero finalmente Susie la convence y así comienza el sueño de Midge por convertirse en la mejor comediante de la historia.

La señora Maisel es realmente maravillosa porque es divertida, fresca y natural. A lo largo de las cinco temporadas, en donde ella recorre Estados Unidos con sus monólogos y su fiel representante Susie, Midge tiene puntos altos y bajos en su carrera. Por el cariño, los fanáticos de la serie siempre dirán que ella estuvo bien en sus presentaciones, pero lo cierto es que por momentos peca de narcisista y orgullosa, y eso le trae problemas. Midge es muy graciosa y ella lo sabe, por eso no entiende porqué le cuesta tanto llegar a la cima. Con los años irá corrigiendo su mal genio, pero sin jamás perder su espontaneidad y descaro.

Del ama de casa a la comediante empoderada: explora la evolución de Midge en "La maravillosa Sra. Maisel". (Prime Video)

Maisel corre con desventaja por ser una mujer en un ambiente de hombres. En los años 50, el stand up era quizás el rubro más machista dentro del espectáculo. En realidad, el mundo era más machista en esa época, y el stand up es simplemente un ejemplo más. De hecho, Midge era una ama de casa hasta que su marido la deja y decide dedicarse a la comedia. Por eso es que también la joven comediante enfrenta una lucha de género por sobresalir en tiempos en que el feminismo no formaba parte de la conversación diaria. Lo asombroso es que Maisel encarna esta contienda por la igualdad casi sin darse cuenta y sin la intención de hacerlo. Ella simplemente quiere recorrer el mundo haciendo reír, y en el camino se encuentra con las dificultades de ser mujer en un mundillo monopolizado por los hombres. Pero su talento es tan grande que los dueños del show business se ven obligados a aceptarla, a regañadientes, porque ven cómo el público es feliz cuando ella está arriba del escenario, súper empoderada.

Volviendo a la historia, La maravillosa Sra. Maisel es además una oda a la amistad. Eso queda bien reflejado en la última temporada. Midge no hubiera sido nadie sin Susie, la otra heroína del relato. La representante de artistas, interpretada por una genial Borstein, es un personaje que podría merecer una serie exclusiva para ella. Para los premios es un personaje secundario, pero es casi tan protagonista como Midge. Es ella quien la empuja a embarcarse en la carrera de comediante y quien nunca deja de confiar en el talento de su representada. La dupla que conforman ambas es magnífica porque son como el agua y aceite. No tienen nada que ver una con la otra y seguramente jamás serían amigas de no ser por el stand up. Midge es coqueta, superficial e inocente, mientras que a Susie no le importa su apariencia, vive enojada e insultando a todo el mundo y le resbala lo que la gente piense de ella. Pero entienden que se necesitan mutuamente para triunfar, y sin quererlo terminan construyendo una amistad y una sociedad exitosa.

Amistad, risas y talento son los ingredientes del éxito del programa. (Prime Video)

El resto de los personajes secundarios explica también el éxito del programa. Los padres de Midge, Rose (Marin Hinkle) y Abe (Tony Shalhoub), y sus suegros Shirley (Caroline Aaron) y Moishe (Kevin Pollak), aportan gran parte de la cuota de humor. Todos viven en sus mundos, hablan sin escucharse y nunca entienden a qué se dedica Midge. Recién al final de la serie se percatan de que tiene talento y que es realmente famosa. Una de las escenas más emotivas tiene lugar en el penúltimo episodio cuando finalmente el neurótico e intelectual Abe reconoce lo talentosa que es su hija. El personaje de Lenny Bruce (Luke Kirby), quien realmente existió y murió por sobredosis en 1966, también es clave como guía y mentor de Midge en la comedia.

Párrafo aparte merece Joel. Quien recién lo conozca a través de esta reseña como el personaje que abandonó a Midge, seguramente no le tenga demasiado cariño. Pero a lo largo del relato demostrará que es una figura muy importante en la vida de la comediante y quien siempre confió y estuvo al lado de ella.

"La maravillosa Sra. Maisel" llegó a su fin con la quinta temporada que se emitió este año. (Prime Video)

Pese a un pequeño bajón en la cuarta temporada, La maravillosa Sra. Maisel es una serie fresca, divertida y dinámica con diálogos tan inteligentes como audaces que garantizan risas y emoción sin necesidad de recurrir a la repetición de chistes y los golpes bajos. Las cinco temporadas están disponibles en Prime Video.

