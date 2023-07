“Tiempo de ganar” advierte el estreno de sus nuevos capítulos con un sorprendente tráiler

Se necesita más de un campeonato para construir una dinastía. Una nueva temporada de la serie "Lakers: Tiempo de Ganar" se estrena el 6 de agosto. (HBO Max)

HBO Max ha revelado el avance oficial para la próxima segunda temporada de su serie original, Lakers: Tiempo de Ganar. La ficción creada por Max Borenstein y Jim Hecht, basada en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley y Los Angeles Lakers de Jeff Pearlman, continuará con la historia del famoso equipo de baloncesto en su versión televisiva. Los nuevos episodios llegarán durante siete domingos desde el 6 de agosto y convocará nuevamente a los fanáticos para disfrutar del drama, deporte y comedia que caracterizaron a su primera parte.

La segunda entrega de la ficción seguirá profundizando en la vida y carrera de Los Angeles Lakers de la década de los 80, desentrañando tanto sus logros en la cancha deportiva como sus vidas personales fuera de ella. Esta temporada se enfocará en los eventos que sucedieron después de las Finales de 1980, terminando con el épico enfrentamiento entre dos de las más grandes leyendas del baloncesto: Magic Johnson y Larry Bird.

La serie cuenta la historia del legendario equipo de baloncesto Los Angeles Lakers de los años 80. (HBO Max)

Asimismo, la lista de actores que encabezarán los próximos nuevos capítulos de la temporada son: John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, Michael Chiklis y Rob Morgan.

Adam McKay y Kevin Messick son los productores a cargo de esta serie producida por Hyperobject Industries, mientras que Max Borenstein se desempeña como el showrunner, productor ejecutivo y uno de los creadores principales. Otros individuos clave en la producción incluyen a Scott Stephens, Jim Hecht, Rodney Barnes y Salli Richardson-Whitfield, quien dirigió tres episodios. Jason Shuman también se suma al equipo en calidad de productor ejecutivo.

La segunda temporada cubre eventos posteriores a las finales de la NBA de 1980. (HBO Max)

De qué trata “Lakers: tiempo de ganar”

Lakers: Tiempo de ganar es una serie biográfica que nos lleva al pasado para repasar la historia tanto profesional como personal de los integrantes del legendario equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers en los años 80, considerado una de las más grandes dinastías en la historia del deporte mundial. La trama se inspira en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley y Los Angeles Lakers escrito por Jeff Pearlman.

La primera temporada se centra en la temporada de la NBA 1979-1980 y presenta a la primera época como propiertario del equipo de Jerry Buss y el año en que el famoso Magic Johnson todavía era un novato. La segunda temporada, abarcará los años posteriores a la década de los 80.

"Lakers: Tiempo de ganar" es una mirada a la dinastía de baloncesto más icónica de la década de 1980. (HBO Max)

Adam McKay, recordado por ser el director de las películas nominadas al Oscar, La gran apuesta (The Big Short) y No miren arriba (Don’t Look Up), apostó esta vez como productor ejecutivo de esta serie de televisión que sigue los paso de cómo este equipo marcó un hito en la historia del baloncesto, dentro y fuera del juego.

