Hayao Miyazaki: qué dice la crítica de su última película con Studio Ghibli

“The Boy and The Heron” se estrenó en Japón y generó diversas reacciones. (Studio Ghibli, AFP)

Los fanáticos del anime en Latinoamérica tienen una cita pendiente con lo nuevo del aclamado director japonés Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro), quien tras proyectar su nueva película a cargo del famoso Studio Ghibli, The Boy and The Heron, ya cuenta con sus primeras críticas. El estreno se ha dado en Japón el pasado viernes 14 de julio, lejos de los tráilers y clips y sin ningún tipo de promoción para evitar que los espectadores tengan cualquier tipo de preconcepción. Una medida arriesgada, pero que solo crea más interés en los fans.

Te puede interesar: “Superman: Legacy”: los rostros nuevos que ingresan como superhéroes a la película de DC Studios

El film cuenta la emotiva historia de un joven llamado Mahito, que se muda a una nueva ciudad con su padre y madrastra tras la pérdida de su madre en la Segunda Guerra Mundial. La trama da un giro cuando Mahito descubre un libro que lo transporta a un mundo fantástico. La película, que incluye elementos autobiográficos de Miyazaki, promete una experiencia profundamente personal y conmovedora.

El director de cine animación japonés, Hayao Miyazaki, autor de la película "El viaje de Chihiro". (EFE/Everett)

Miyazaki, que salió de su retiro solo para dar vida a este nuevo título, no solo ha procurado que la historia esté a la altura de sus predecesoras, sino también que la audiencia disfrute de una experiencia totalmente inédita sin acceso a clips ni avances. “Cuando éramos niños solo teníamos un cartel y un título. Disfrutaba imaginando de qué iba una película, y quería recuperar esa sensación”, explicó el mangaka a NHK.

Primeras críticas de “The Boy and the Heron”

“Es realmente asombroso. Cada fotograma de esta película se siente como una obra de arte por separado, una que solo se vuelve más grandiosa cuando se junta como parte de un todo mayor. Es una película que podrías ver cien veces y seguirías descubriendo cosas nuevas en el trasfondo de cualquier escena”, señala Richard Eisenbeis de Anime News Network. A pesar de ello, también aclara que su trama es “absolutamente predecible”.

El film animado no cuenta con tráiler ni clips y su promoción solo ha sido mediante una imagen que revela muy poco. (Reuters)

Matt Schley, de BBC News dice lo siguiente: “La película está llena de las obsesiones, rarezas y preocupaciones temáticas características de Miyazaki. Cuenta con las habituales delicias visuales, como criaturas simpáticas y espeluznantes, comida de gran aspecto y vuelos de fantasía que desafían la gravedad”.

Te puede interesar: Las películas más exitosas en lo que va del 2023

Emma Steen, de Time Out Japan asegura que este título, a diferencia de sus films anteriores, tiene un “tono notablemente más maduro y ofrece momentos más inquietantes que películas como Ponyo y Mi vecino Totoro”. Además, dice que a pesar de que su “plétora de ideas distrae ocasionalmente de la narración”, termina siendo una “obra maestra madura y compleja” y que “merece la pena esperar”.

Póster de "The Boy and The Heron", única promoción de la película. (Studio Ghibli)

The Boy and The Heron no tiene una fecha de lanzamiento confirmada para Latinoamérica y se espera su llegada a Norteamérica durante los próximos meses de 2023.

Te puede interesar: “Beetlejuice 2”: reveladoras imágenes desde el set y todos los detalles conocidos de la secuela

Seguir leyendo: