Misterio por la nueva película de Hayao Miyazaki: se estrena en Japón sin más información que un póster

El nuevo filme, y posiblemente último, del conocido director japonés Hayao Miyazaki, Kimitachi wa Do Ikiru ka (¿Cómo vivís?), llega este viernes a las salas niponas rodeada de misterio, ya que sólo se ha dado a conocer el título y un único póster. El estudio de animación Studio Ghibli, productor de la película y cofundado por Miyazaki, ha optado por no mostrar en esta ocasión ningún tráiler o anuncio publicitario, una estrategia poco frecuente y que buscaría fomentar la curiosidad entre sus seguidores.

“Desde el principio, decidí no revelar de qué se trataba la película antes del estreno. Había promocionado películas a lo grande en el pasado, y no quería repetirlo. No quiero que la gente vaya al cine simplemente para confirmar lo que ya saben”, explicó el productor del filme y cofundador de Ghibli, Toshio Suzuki, en una entrevista con la cadena estatal japonesa NHK. Para Álvaro López Martín, autor del blog Generación Ghibli -referente en español sobre el estudio- y de libros como Mi vecino Miyazaki (2014), esta estrategia de marketing “tiene una parte positiva, pero también negativa”.

“Tiene esa parte positiva de lo novedoso, de hacer algo que se sale de lo habitual y trata de sorprender al público en una industria del entretenimiento sobresaturada de productos y campañas de publicidad; y una parte negativa: lo que no se publicita no existe, y eso puede ser un fuerte hándicap a la hora de llevar gente a los cines”, explica el experto.

Portada del nuevo, y posiblemente último, filme del director japonés Hayao Myazaki, cuyo título es "Kimitachi wa Do Ikiru ka" (¿Cómo vives?) (EFE/Studio Ghibli)

Muchos aficionados tanto dentro como fuera del país asiático son conscientes de que esta podría ser la última cinta de Miyazaki, de 82 años, y que ha tardado diez en realizar esta obra, después de su último trabajo El viento se levanta (2013), una película muy personal y que se pensaba sería la última tras anunciar su retirada ese mismo año. Algunos expertos consideran que podría ser también la última de Ghibli, que viene atravesando problemas financieros por el alto coste de sus películas, incluida esta última, lo que deja en duda su supervivencia.

¿Cómo vives? llegará este viernes a unos 400 cines de todo Japón y se espera que la película acuda a varios festivales, mientras está por ver cuál será su acogida entre el público con esta estrategia poco ortodoxa de no promoción. “Creo que puede haber un fenómeno un poco especial debido a la falta de publicidad del lanzamiento, y es que empiece sin mucha fuerza y, poco a poco, de manera sostenida en el tiempo, el público vaya a verla, si las críticas son buenas, obviamente”, añade López Martín.

La película está inspirada en una novela homónima publicada en 1937 y obra del autor de literatura infantil Genzaburo Yoshino, que narra el crecimiento psicológico de un adolescente a través de las interacciones con sus amigos y su tío. Pese a mantener el título de la obra original, el filme cuenta con un guión genuino escrito por Miyazaki, aunque influido por la lectura que el cineasta hizo del libro, según Studio Ghibli, mientras que la banda sonora corre a cargo del compositor Joe Hisaishi, un clásico en los filmes del director.

El director japonés y cofundador de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki (EFE/Studio Ghibli)

Esta película se convertirá en el décimo segundo largometraje de la carrera de Miyazaki, que engloba obras como la oscarizada El viaje de Chihiro (2001), La princesa Mononoke (1997) o El castillo ambulante (2004). Aunque todavía se desconoce la fecha de estreno en España y América Latina o si se ha logrado ya un acuerdo de distribución, siguiendo el patrón de filmes anteriores, la nueva película podría llegar a pantallas europeas y latinoamericanas a finales de 2023 o principios de 2024.

Además, al estar producida íntegramente por Studio Ghibli, a diferencia de las dos últimas, La tortuga roja (2016) y Earwig y la bruja (2020), esto podría facilitar su entrada en Netflix, plataforma con la que mantienen un acuerdo global, aunque no sin antes pasar por la gran pantalla. Tampoco se ha confirmado cuál será el título oficial en español, pero se espera que siga los pasos de la traducción de la novela de Yoshino, que se titula en esta edición ¿Cómo vives? (Montena, 2021).

