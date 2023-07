5 datos sobre “El verano en que me enamoré” y su segunda temporada en Prime Video

Lola Tung da vida a Belly; mientras Christopher Briney y Gavin Casalegno interpretan a Conrad y Jeremiah, respectivamente. (Prime Video)

La ficción de romance El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty), basada en la trilogía de novelas de Jenny Han, lanzó su segunda temporada a través de Prime Video. Los fanáticos de la serie, que habían estado esperando con ansias desde que se anunció la renovación, finalmente podrán sumergirse en la continuación de esta cautivadora historia de amor y autodescubrimiento. ¿Qué pasará con Belly (Lola Tung) y su relación con los hermanos Fisher?

La primera entrega de esta adaptación nos presentó a Isabel “Belly” Conklin, una adolescente que pasa sus veranos en la playa Cousins Beach. En uno de esos viajes, se ve a atrapada en un triángulo amoroso con los hermanos Conrad y Jeremiah. Ahora te contamos algunos datos que debes saber sobre la segunda parte de esta producción.

La segunda temporada de la serie comienza un año después del final de la primera entrega, pero incluirá flashbacks a momentos inmediatamente posteriores. (Prime Video)

La sinopsis

Los siguientes episodios de El verano en que me enamoré toman como referencia el contenido del segundo libro de Han, It’s Not Summer Without You. De antemano, se presume que un hecho trágico marcará el rumbo de la temporada.

“Belly, que solía contar los días para volver a Cousins Beach, ahora se encuentra en una encrucijada. Con Conrad y Jeremiah peleando por su corazón y el regreso del cáncer de Susannah, la joven se pregunta si el verano volverá a ser el mismo. Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro de la amada casa de los Fisher, Belly tiene que reunir a su grupo de amigos, y también debe decidir de una vez por todas dónde está su corazón”, indica la premisa oficial.

Belly y su familia están lidiando con grandes cambios en su vida, y sus relaciones con Conrad y Jeremiah no son lo que solían ser. (Prime Video)

El elenco

Los seguidores de la ficción se reencontrarán con el reparto permanente: Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno (The Vampire Diaries). Asimismo, vuelve Sean Kaufman como Steven, Jackie Chung como Laurel, Rachel Blanchard como Susannah Fisher, Alfredo Narciso como Cleveland Castillo, Coling Ferguson como John Conklin, Tom Everett Scott, entre otros. Minnie Mills, que dio vida a Shayla, no será parte de esta tanda de capítulos. La actriz se despidió de su personaje y expresó que haber trabajado en El verano en que me enamoré fue un “sueño hecho realidad”.

Los capítulos

La continuación de la serie arrancó el 14 de julio con tres episodios disponibles en la plataforma de streaming de Amazon. Cada viernes se liberarán nuevos capítulos hasta completar los ocho que forman la temporada. Estos son los títulos que dan pistas sobre el desarrollo de la trama: “Amor perdido”, “Escena de amor”, “Amor enfermo”, “Juego de amor”, “Amor tonto”, “Festival de amor”, “Amor fugaz” y “Triángulo de amor”.

La serie se convirtió en la más vista en Prime Video, e inspiró fandoms similares a los de "Crepúsculo" con los hashtags #TeamConrad y #TeamJeremiah. (Prime Video)

Taylor Swift

El verano en que me enamoré tiene una conexión persistente con las canciones de Taylor Swift. El avance de su primera temporada debutó This Love (Taylor’s Version) y en los adelantos de la segunda parte se oyeron los tracks Back to December (Taylor’s Version) y August.

Según Jenny Han, los espectadores reconocerán hasta nueve temas de la cantautora estadounidense en la segunda entrega de la serie. La banda sonora también incluye música de Frank Ocean, One Direction, Katy Perry, Mac Miller, blink-182 y más.

La segunda temporada presentará "un lado más maduro de los personajes" y los fanáticos pueden esperar "más de las travesuras y confusiones de Belly" (Prime Video)

Un largo camino

La trilogía de libros que inspira esta serie fue el primer gran éxito de Jenny Han y data desde el 2009. La idea de hacer una adaptación del best seller fue propuesta en 2013, pero recién se concretó a través de un encargo formal de Amazon en 2021. Es un intervalo bastante largo.

Uno de los factores fue que Han estaba determinada a ser quien produjese y escribiera los guiones. Además, deseaba a una actriz asiática-americana como la protagonista Belly. Ahora que ha hecho realidad este proyecto, y tras el boom de la saga A todos los chicos de los que me enamoré, la autora también aspira dar un paso más. “Voy a dirigir un episodio, si es que se logra una tercera temporada”, indicó Han a Los Angeles Times.

Jenny Han, la autora de las novelas, es co-showrunner de la serie junto con Sarah Kucserka. (Netflix)

Los primeros tres capítulos de la temporada 2 de El verano en que me enamoré ya están disponibles en Prime Video.

