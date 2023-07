Mira el tráiler de “Operativo: Lioness”, la próxima serie de Paramount+ con Zoe Saldaña y Morgan Freeman

El operativo está por comenzar. ¿Estás listo para unirte a la misión? "Operativo: Lioness", protagonizado por por Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Laysla De Oliveira, y Michael Kelly. (Paramount Plus)

La nueva serie original de Paramount+, Operativo: Lioness, ha dejado a los fanáticos de los thrillers de espionaje con ganas de más tras el lanzamiento del tráiler oficial. Dirigida por el talentoso Taylor Sheridan (Yellowstone), esta serie se perfila como un must-watch para todos aquellos amantes de la adrenalina y el drama.

Te puede interesar: “Bird Box Barcelona”, “C.H.U.E.C.O.”, y “El verano en que me enamoré” entre los estrenos del 10 al 16 de julio en streaming

Con un elenco repleto de estrellas, esta ficción cuenta con la poderosa presencia de Zoe Saldaña, quien además de ponerse frente a la cámara, también se destaca como productora ejecutiva. A su lado, estrellas de la talla de Laysla De Oliveira, el nominado al Emmy Michael Kelly, el galardonado Morgan Freeman y la icónica Nicole Kidman, quien también juega un doble papel como productora ejecutiva, deslumbran en esta esperada producción.

La guerra contra el terrorismo toma un nuevo giro en "Operativo: Lioness". (Paramount+)

La trama de Operativo: Lioness se inspira en un programa militar real de los Estados Unidos y sigue la vida de Joe, interpretada por Saldaña, mientras se sumerge en la lucha contra el terrorismo. En medio de la tensión, Joe se enfrenta al desafío de equilibrar su vida personal y profesional, mientras se convierte en la punta de lanza de la CIA. Pero eso no es todo. El Programa Lioness, supervisado por los personajes de Kidman y Kelly, incorpora a una audaz Marine Raider, Cruz, interpretada por De Oliveira, para operar encubierto junto a Joe. Juntos, navegan por los complicados hilos del terrorismo estatal, en los esfuerzos de la CIA por frustrar un suceso tan devastador como el 11/9.

Te puede interesar: “Anderson Spider Silva”: la historia del luchador brasileño llega como serie a Paramount+

Además de este magnífico elenco, esta super producción también contará con las actuaciones de Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur y Hannah Love Lanier, entre otros. La producción ejecutiva está en manos de figuras prominentes como Taylor Sheridan, David C. Glasser, Saldaña, Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone y John Hillcoat.

Nicole Kidman como Kaitlyn Meade en la serie "Operación: Lioness", en la que también oficia como productora ejecutiva. (Paramount+)

Taylor Sheridan, el showrunner estrella de la TV

Se trata de un célebre director, guionista y actor estadounidense, reconocido principalmente por su trabajo en la trilogía fronteriza compuesta por las películas Sicario (2015), Hell or High Water (2016) y Wind River (2017), esta última siendo su debut como director. Su habilidad para entrelazar críticas sociales en tramas de acción y crimen le ha otorgado reconocimiento en la industria.

Te puede interesar: “Mis aventuras con Superman”, la nueva serie de DC Comics producida por Adult Swim

Sheridan también ha sido la mente maestra detrás de la aclamada serie de televisión Yellowstone, y continúa ampliando su catálogo con Paramount+ con producciones como Mayor of Kingstown, 1883 y 1923 (estas dos últimas ficciones son spin off de Yellowstone). Su labor en Hell or High Water le valió una nominación al Oscar en la categoría de mejor guion original. El estreno de Operativo: Lioness, previsto para el 23 de julio, vendrá con dos episodios cargados de intriga y acción.

Seguir leyendo: