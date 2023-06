Toni Collette protagoniza una serie sobre adolescentes que adquieren un misterioso poder

"El poder" interior no puede ocultarse durante mucho tiempo. En un mundo en el que las adolescentes de repente son capaces de generar electricidad a voluntad, el equilibrio de poder nunca volverá a ser el mismo. (Prime Video)

El poder (The Power) es una serie de ciencia ficción protagonizada por Toni Collette y estrenada en Prime Video. Cuenta la historia de un mundo donde, de pronto y sin ninguna señal previa, adolescentes de todo el mundo desarrollan un poder eléctrico en sus cuerpos que pueden utilizar, si lo desean, para dañar a otras personas, tanto para defenderse como para atacar. Ese poder no puede ser arrebatado pero sí puede transmitirse. Como todo poder, este puede aplicarse de forma controlada o no, y el aprendizaje es parte del camino.

Pero cuando este poder se hace público, los gobiernos del mundo deberán tomar decisiones acerca del cambio que se produce. Habrá intentos violentos de control y todo un despliegue de medidas para que no se produzca una revolución global a cargo de las adolescentes del mundo.

Toni Collette brilla en esta ficción que desafía los límites de la imaginación y el control. (Prime Video)

Está basada en la novela homónima escrita por Naomi Alderman, publicada en el año 2016. Tiene un equipo de guionistas formado exclusivamente por mujeres y lo mismo para la dirección de los nueve episodios. Las desarrolladoras y creadoras de las son, además de Alderman, Raelle Tucker, Claire Wilson y Sarah Quintrell.

El poder tiene una propuesta ambiciosa e intenta convertirse en una gran metáfora acerca de los cambios sociales que el mundo ha tenido en los últimos años. Elige, como suele ocurrir, la ciencia ficción como género para narrar estos temas y colocar allí toda su opinión sobre los mismos. Sin duda, es un proyecto grande e importante y no se conforma con una ciudad, sino que busca retratar el mundo. Es justamente la inmensidad de la propuesta lo que hace que sus limitaciones queden más expuestas.

"El poder" es una serie que cuestiona el rumbo de la humanidad. (Prime Video)

El guion es bastante claro, incluso obvio, pero una vez presentada la trama se podía ir en muchas otras direcciones. El poder no tiene ni la habilidad ni el coraje para arriesgarse. La historia trabaja observando para donde soplan los vientos y a partir de allí opta por su rumbo. Las series no siempre tienen que ser desafiantes, pero pierden toda su gracia si son una más en el montón.

El efecto final se ve perjudicado por su insistencia y su repetición. Todas las series están marcadas por la época en la cual se han hecho, pero las mejores no necesitan insistir sobre esto. Acá hay una subestimación del espectador, o tal vez una intención de adoctrinamiento que solo produce un rechazo con el correr de los capítulos. El didactismo no es el mejor amigo de las expresiones artísticas y el título es un ejemplo perfecto de esto.

Un poder eléctrico despierta en las adolescentes, desatando una revolución global. (Prime Video)

Los nueve episodios de El poder están disponibles en el catálogo de Prime Video.

