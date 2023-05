Nuevos detalles de “Fast X” son revelados mientras se acerca su estreno

Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás. (Universal Pictures)

Rápidos y furiosos, se ha ganado a pulso el reconocimiento y las ganancias monetarias que ha conseguido, logró que la audiencia no se canse de la historia durante 10 películas, no es fácil y la saga, comandada por Vin Diesel, supera sus marcas con cada entrega. No sería justo decir que fue un camino sin problemas. El fallecimiento de Paul Walker, definitivamente, golpeó a la producción y a los fans, además de las constantes acusaciones respecto a sus hilarantes tramas y resoluciones.

Con críticos y admiradores, la franquicia no deja de crecer y eso está por verse en su décima entrega titulada Fast X, donde los crímenes de Río de Janeiro vuelven para cobrar venganza encarnadas en Jason Momoa. Como en cada nueva película, lo que está en juego tiene que subir de valor: habrá más explosiones y autos de lujo. En la décima parte de la historia se puede ver al equipo de Dominic Toretto buscando evitar la explosión de Roma y saltando de una represa en medio de una bola de fuego.

La premiere de "Fast X" tuvo lugar en Roma. REUTERS/Remo Casilli

Dentro de los retornos esperados se encuentran John Cena, quien había sido un enemigo en anteriores películas y ahora buscará desarrollar la conexión familiar con su sobrino, y Jason Statham, que se encuentra, cara a cara, con Han después de haber causado su aparente muerte en una entrega anterior. Una aparición que hasta ahora se había mantenido en secreto es que, aparentemente, Dwayne Johnson volvería a interpretar al agente Hobbs. Todo esto es aún más especial si se tiene en consideración que el actor de Black Adam había anunciado públicamente que no volvería a trabajar en la franquicia debido a problemas personales con Vin Diesel.

Durante una entrevista reciente con Fandango, Vin Diesel reveló que hubo discusiones sobre una duodécima entrega de Rápidos y furiosos. El actor, de 55 años, compartió la noticia durante la alfombra roja de “Fast X”, que se ha promocionado como la penúltima película de la franquicia.

Sin embargo, el actor, quien protagoniza y produce las películas de acción, mencionó que Universal Pictures había propuesto cerrar la saga con una trilogía. Antes de que pudiera confirmarle a la prensa que una doceava película de la saga está en desarrollo, su coestrella Michelle Rodriguez, lo alejó de los periodistas.

La acción a cuatro ruedas no se va a terminar. (Universal)

La película se va a estrenar el próximo 19 de mayo, mientras tanto puedes ver sus entregas anteriores en HBO Max.

