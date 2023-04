“Only Murders in the Building”: Selena Gómez confirma el fin del rodaje de la temporada 3

La tercera temporada de la serie se centra en un nuevo caso de asesinato y los tres podcasters regresan como investigadores. (Star Plus)

La tercera temporada de Only Murders in the Building llegará en algún momento de este año, y una de sus protagonistas, Selena Gómez, anunció recientemente el fin del rodaje. La filmación de los nuevos episodios causó revuelo hace unas semanas cuando la actriz de 30 años apareció por las calles de Nueva York luciendo un vestido de novia. Por ahora, no se sabe si su personaje realmente contraerá matrimonio en la ficción.

“Bueno, terminamos la temporada tres de Only Murders in the Building. No estoy segura de tener suficientes palabras para explicar lo hermosa que ha sido esta temporada. Ha sido delirantemente divertido, desafiante y para mí, un sueño absoluto. Publicaré más pronto”, indicó en su perfil de Instagram y agregó en referencia a la fotografía con Meryl Streep: “Pero los dejaré con la mujer que adoro, admiro y amo”.

El rodaje de la continuación de "Only Murders in the Building" llegó a su fin. (Instagram/@selenagomez)

Para esta nueva entrega, Streep fue sumada al elenco junto a Paul Rudd. La serie de comedia y misterio suele incluir rostros de celebridades en cada temporada; en la primera fue el cantante Sting y, en la segunda, la comediante Amy Schumer. Ambos mantuvieron sus nombres reales dentro de la historia, algo que podría cambiar esta vez desde que los nuevos fichajes serán introducidos como personajes relacionados directamente al siguiente caso de asesinato.

Asesinatos y misterios en una entretenida comedia

Only Murders in the Building es una serie de televisión creada por Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie). Según la sinopsis oficial, “gira en torno a tres extraños -Charles (Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez)- que comparten una obsesión por las historias de crímenes y que de repente se encuentran envueltos en uno. Cuando ocurre una muerte espeluznante en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea su conocimiento sobre crímenes para descubrir la verdad”.

Selena Gomez retorna como Mabel en los nuevos episodios. (@OnlymurdersHulu)

Estos tres detectives improvisados inician un podcast para documentar la extraña muerte de Tim Kono, uno de los residentes del edificio Arconia. La investigación los une en una inesperada amistad y desarrollan un trabajo único en equipo que les permitirá conocer la verdad sobre quiénes son los culpables de los últimos eventos que ensombrecieron este tranquilo complejo de apartamentos.

La comedia es uno de los títulos favoritos en Hulu (plataforma para Estados Unidos) y en Star+ (América Latina). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (el creador de This Is Us) y Jess Rosenthal. Es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.

"Only Murders in the Building" suma a Meryl Streep en su elenco de estrellas. (Star+)

Los próximos capítulos de Only Murders in the Building se verán este 2023.

