Selena Gómez vestida de novia: así serán los nuevos capítulos de “Only Murders in the Building”

La tercera temporada de la serie se centra en un nuevo caso de asesinato y los tres podcasters regresan como investigadores. (Star Plus)

Selena Gomez tiene encantados a sus seguidores y al mundo entero debido a ser vista por primera vez con un despampanante vestido de novia en las calles de Nueva York. Las fotos al respecto fueron publicadas en redes sociales, primeramente por la cuenta original de Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio) en Twitter, luego por Steve Martin, a quien se le ve tomando del brazo a la artista, y también por la misma actriz en su Instagram. ¿Qué querrían decir con ellas? Es una especie de vistazo de lo que podría venir en la próxima temporada.

La popular producción de Star+ cuenta con dos temporadas disponibles y con la tercera en progreso, que integrará a su reparto especial a Paul Rudd (Friends) y Meryl Streep. Esta última aparece como una de las actrices de la obra de teatro que presenta Oliver Putnam en Broadway.

Selena Gomez (Mabel), luciendo un despampanante vestido de novia. (@OnlyMurdersHulu)

La nueva tanda de episodios traerá otro caso de investigación que ya no estará centrado en el edificio Arconia. Sin embargo, no hay lugar a dudas de que la trama venidera llevará a la audiencia por un paseo de laberintos sin salida y cabos sueltos, para meterse por completo en este misterio.

Creada por Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie), Only Murders in the Building “gira en torno a tres extraños (Charles, Oliver y Mabel) que comparten una obsesión por las historias de crímenes y que de repente se encuentran envueltos en uno. Cuando ocurre una muerte espeluznante en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea su conocimiento sobre crímenes para descubrir la verdad”, se lee en su sinopsis primaria.

"Adivinen lo que pasó", publicó Steve Martin en esta foto con Selena Gomez vestida de novia, por las grabaciones de "Only Murders in the Building", tercera temporada. (Steve Martin Twitter)

Cuándo ver los nuevos capítulos

La primera temporada de Only Murders in the Building se estrenó en agosto de 2021 y la segunda en junio de 2022, completando 20 episodios. La tercera entrega se lanzará muy pronto en este 2023, en el mismo servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company. Se espera que lleguen antes de medio año, aunque aún no se publica la fecha oficial.

La serie es uno de los títulos favoritos en Hulu (plataforma para Estados Unidos) y en Star+. Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal. Es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.

Imagen subida por la propia Selena Gomez a sus redes sociales, hablando sobre un día normal de grabaciones en "Only Murders in the Building". (Instagram Selena Gomez)

Mientras arriba la tercera parte de esta historia de comedia y misterios por resolver, Only Murders in the Building puede verse actualmente en el catálogo de Star+, con sus dos temporadas disponibles.

