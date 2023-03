James Gunn dirigirá “Superman: Legacy”, lo confirmó el propio director

(Twitter de James Gunn)

Después de 10 años volveremos a ver a Superman en una película en solitario, el encargado de llevar a la pantalla grande al héroe insignia de DC Comics será nada más y nada menos que el nuevo director encargado de arreglar el universo cinematográfico de DCEU, James Gunn. Esta es una noticia que va a dar que hablar en el mundo DC, puesto que el estilo de Gunn es completamente diferente a lo que Zack Snyder había propuesto para el personaje en Man Of Steel y si hay algo que los fans de Snyder han demostrado es que ellos no olvidan fácilmente.

Según lo dicho en su primera presentación como directivo en DC, esta nueva versión de Superman no será una historia de origen. La película se centrará en el aspecto más esperanzador del kriptoniano favorito de todos, donde se le verá equilibrando su vida humana y superheroica, esta película no mostrará una misión extraordinaria dado que buscará darle más enfoque al día a día de Clark Kent.

(DC)

Este no seria el primer rodeo de James Gunn en DC, puesto que ya tiene en su haber una película como The Suicide Squad y la aclamada serie de HBO Max Peacemaker. Ambos proyectos tuvieron una buena recepción de la critica, su película del escuadrón suicida fue mejor calificada que la versión de David Ayer, y de la audiencia, la serie con Jhon Cena como actor principal fue una de las más visionadas en la plataforma de HBO. Pese a contar con estas credenciales hay quienes aun dudan de la capacidad de James Gunn como director, puesto que en el pasado trabajó con Marvel en la trilogia de Guardians of the Galaxy y piensan que su amistad con Kevin Feige podría significar que DC tiene a un enemigo con las riendas de la productora.

Es entendible que los fans más veteranos de DC aun le tengan resentimiento a James Gunn, el hecho de cerrarle la puerta al Batman de Ben Affleck y al Superman de Henry Cavill no es algo que los fieles fans de Zack Snyder vayan a dejar pasar tan fácilmente, pero el reboot que esta buscando con su universo cinematográfico era algo que tenia que suceder tarde o temprano. El plan de “Dioses y Mounstruos” que Gunn propuso para el capitulo 1 del DCEU promete darle un orden cohesionado a un universo que nunca estuvo tan interconectado en primer lugar, lo que permitirá que nuevos fans se sumen a las películas y series.

La fecha de estreno para la película del hombre de acero es el 11 de julio de 2025. Gunn compartió una enternecedora historia mediante Twitter donde su hermano le contestó que esa fecha era el mismo día del cumpleaños de su padre, quien falleció hace 3 años y tenia una relación muy cercana con el director

James Gunn tendrá una conexión muy personal con la película.

Mientras tanto puedes ver Peacemaker en HBO Max.

