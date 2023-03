Es oficial: Jon Bernthal regresará como The Punisher en “Daredevil: Born Again”

Daredevil se une a las filas de los superhéroes de Marvel Studios y tendrá su propia serie en solitario. (Disney Plus)

Daredevil: Born Again esa la serie de Disney+ que traerá de vuelta al Diablo de Hell’s Kitchen. El actor británico Charlie Cox marcó su retorno con un cameo en Spider-Man: sin camino a casa y un rol como invitado en She-Hulk: defensora de héroes. Además del protagonista, el elenco contará con la participación de Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk en la ficción) y, este martes, se acaba de confirmar que Jon Bernthal también volverá como The Punisher.

El reporte sobre la colaboración entre Bernthal y Marvel Studios fue publicado por The Hollywood Reporter. Fuentes cercanas al proyecto revelaron que la estrella estaría presente en el rodaje que iniciará este mes en Nueva York. La serie estará compuesta por 18 episodios –una cifra que supera otras producciones televisivas de este universo–, y seguirá a Matt Murdock en su doble vida como superhéroe y abogado.

Jon Bernthal volverá como "The Punisher" en la próxima producción de TV. (Disney)

Matt Corman y Chris Ord son las mentes detrás de la ficción para la pantalla chica, ambos figuran como guionistas y productores ejecutivos. Daredevil: Born Again tendrá cierta influencia de la publicación de Frank Miller en 1986, aunque podemos asumir desde ya que tendrá algunos cambios. Por ejemplo, el antihéroe The Punisher no aparece en este título de los cómics de Marvel.

Lo que se sabe sobre esta historieta es que se centra principalmente en la batalla entre Daredevil y el villano Kingpin, a quien conocimos como Wilson Fisk en la serie de Netflix que se extendió por tres temporadas. D’Onofrio tuvo su gran retorno en el papel que le valió elogios a finales de 2021: apareció en los episodios finales de Hawkeye (protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld).

"Daredevi: Born Aagain" llegará con sus primeros episodios (Disney)

Jon Bernthal y su trayectoria como The Punisher

El actor estadounidense Jon Bernthal saltó a la fama cuando dio vida a Shane Walsh en The Walking Dead. En 2016, debutó como Frank Castle, o también conocido como The Punisher, en la segunda temporada de Daredevil. Poco tiempo después, Netflix ordenó una serie derivada en solitario para el villano y esta se extendió por dos entregas emitidas entre 2017 y 2019.

Luego de retirarse todo el contenido original de Marvel del catálogo de la plataforma, todas las series ambientadas en la narrativa de The Defenders fueron movidas a Disney+. Por tal motivo, el servicio streaming decidió continuar con el desarrollo de este personaje en la TV dentro del mismo Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y sus spin-off.

Tipografía oficial de la nueva serie sobre Daredevil. (Marvel Studios)

La temporada de Daredevil: Born Again, con las actuaciones de Charlie Cox, Jon Bernthal y Vincent D’Onofrio, se lanzará entre septiembre y noviembre de 2024 (primavera en Estados Unidos). Actualmente, todos los episodios de Daredevil, The Defenders, The Punisher, Jessica Jones y muchos más se pueden ver en Disney+.

