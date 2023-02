Tenoch Huerta volverá al universo de Marvel en “Avengers Kang Dinasty”

Tenoch Huerta volverá al universo de Marvel en "Namor en Avengers Kang Dinasty". (Marvel)

El Universo Cinematográfico de Marvel se alista para presentar a Avengers Kang Dinasty en 2025, la cual es la primera de las dos películas de Los Vengadores para la Fase 6 del MCU, protagonizada por Jonathan Majors, conocido como uno de los personajes centrales de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, en el papel de Kang, el conquistador.

Con el estreno de Ant-Man 3, el guionista Jeff Loveness por fin ha tenido la oportunidad de hablar a profundidad con los medios sobre los secretos de la película inaugural de la Fase 5, donde se conoció además que el escritor de Rick y Morty también hará parte del equipo encargado de dar forma al próximo crossover de los Vengadores. Al respecto, Loveness ha confirmado el retorno de Namor como uno de los líderes del equipo de héroes (interpretado por Tenoch Huerta) en Avengers: The Kang Dynasty.

"Avengers Kang Dinasty" tiene fecha de estreno para el 2025. (Marvel)

En conversación con Comicbook.com, Loveness se ha referido sobre Los Vengadores, explicando: “Este es un día en el que necesitamos a estos muchachos, y esta es una amenaza que no podemos manejar solos. Es un cambio sísmico en el mundo, es un evento generacional. Y nuestra vieja generación se ha ido, jubilado o dispersado. Entonces, eso obliga a una nueva generación a dar un paso adelante”.

Por otra parte, Insiders ha reportado que otros personajes como Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie), Shang-Chi (Simu-Liu) y Shuri/Pantera Negra (Letitia Wright) tendrán un papel clave en la resistencia contra la Dinastía Kang. Sin embargo, el personaje interpretado por Huerta es uno de los que más lo hace vibrar. “Estoy emocionado por escribir para Namor”, aseveró.

Tenoch Huerta en el estreno de "Black Panther: Wakanda Forever" en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 26 de octubre de 2022. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Quién es Namor

Namor es el Rey Ch’ah Toh Almehen. Es un híbrido Talokanil-Mutante que gobierna el reino submarino de Talokan. Él nació de Fen luego de su transformación en Talokanil y recibió habilidades extraordinarias, entre ellas alas en sus pies, siendo nombrado K’uk’ulkan.

Tras la muerte de su madre, él fue a enterrarla en la superficie, pero al ver a los conquistadores españoles torturar personas, él asesinó a todos sin piedad, siendo nombrado el niño sin amor, por lo que comenzó a llamarse Namor, convirtiéndose en el rey de Talokan.

Namor es un híbrido Talokanil-Mutante que gobierna el reino submarino de Talokan. (Instagram/@/josuemaychi)

Avengers: The Kang Dynasty llegará a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo de 2025, mientras que, Avengers: Secret Wars hará lo propio el 7 de noviembre de ese mismo año. Ambos títulos ayudarán a construir la trama principal de la fase cinco y la antesala de la seis. Previamente, veremos a Kang en la segunda temporada de Loki y en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (da inicio a la quinta fase).

