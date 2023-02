Neil Druckmann, creador de “The Last of Us”, a solas con Infobae: “Será la adaptación de un videojuego más auténtica hasta el momento”

Conversamos con los creadores de la serie "The Last of Us", Craig Mazin y Neil Druckmann, y parte del elenco que aparece en la adaptación desarrollada por HBO.

The Last of Us es la adaptación televisiva del videojuego del mismo nombre que se ha convertido en un completo fenómeno en las últimas semanas. La historia sigue a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en un viaje a lo largo de un Estados Unidos post apocalíptico que cambiará para siempre sus vidas. Infobae conversó con los creadores de la serie de HBO, Craig Mazin y Neil Druckmann, y las estrellas Merle Dandridge y Gabriel Luna.

Mazin, conocido por ser la mente detrás de Chernobyl, confesó siempre sentirse “inseguro” respecto a todo en su vida: “¿Hice lo mejor versión de eso de la que pude hacer? ¿Hay una forma de hacerlo? ¿E, incluso, mucho mejor? ¿Me perdí de algo, estoy olvidando algo? Ese miedo… A veces, mi mente va demasiado [rápido] y me sale el tiro por la culata, pero últimamente lo que hace más que nada es hacerme cuidadoso”.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la serie dramática post apocalíptica. (HBO)

“Intento serlo lo más posible y cuando lidias con algo como The Last of Us, que sé lo mucho que significa para la gente porque lo significa también para mí desde que lo jugué, cuidado y atención es cómo te aseguras que no hagas nada menos de lo que merece”, agrega el guionista y director estadounidense. “Si pensara que lo sé todo o estuviera en lo correcto todo el tiempo, probablemente no hubiese terminando siendo una buena serie”.

Para Druckmann, director del juego desarrollado por Naughty Dog, fue una gran noticia saber que trabajaría junto a Craig Mazin y HBO. No solo trajeron a la vida esta historia, sino que nunca hicieron a un lado a los involucrados en el proceso de creación del material original, “lo que costó crear The Last of Us como videojuego, comprendiendo que deberíamos estar involucrados yo como guionista, creador y director junto a Naughty Dog”.

La historia se basa en el videojuego homónimo publicado por Naughty Dog en 2013. (HBO)

“Se ensuciaron las manos en hacer que la serie sea lo más auténtica posible. Desde artistas y diseñadores de sonido hasta el diseño de personajes”, continua y concluye muy entusiasmado: “Creo que esta será la adaptación de un videojuego más auténtica hasta el momento”. Esto último que menciona no es lo habitual en el género de adaptaciones de videojuegos, pero –hasta el momento– HBO ha logrado dar en el clavo.

Rostros nuevos y viejos conocidos en el elenco de “The Last of Us”

A Merle Dandridge le resultó sorprendente y conmovedor el haber sido tomada en cuenta para la adaptación de HBO pese a, incluso, tener una carrera televisiva. Hace una década, la actriz interpretó a Marlene, la líder de las Luciérnagas, en el videojuego para PlayStation. El poder regresar a este papel significaba ser capaz de llevar al personaje a otro espacio y amarla tal como la primera vez.

Merle Dandridge dio vida a Marlene en el juego original y retomó el papel en la serie. (HBO)

“Crecer en ella, físicamente estar preparada y ser más apropiada para interpretarla en la serie, tener esta mirada y perspectiva fresca con nuevos actores y guionistas… o no diría nuevo guion, pero algo que ha sido expandido a partir de eso”, cuenta. “Sentí que mi trabajo fue un punto libre y muy disfrutable, a veces me sacaba de quicio, porque era ponerla en nuevos zapatos, pero últimamente fue un tremendo honor y privilegio poder llevar este papel”.

Por otro lado, Gabriel Luna es una de las nuevas estrellas que se unieron a esta travesía de The Last of Us en la pequeña pantalla. Él recuerda haberlo jugado en 2013, año en que se publicó, y reflexiona: “Nunca soñarías ser un personaje de un juego que jugaste diez años atrás, es un poco salvaje”.

Tommy, el hermano menor de Joel, es interpretado por Gabriel Luna. (HBO)

Además, trabajó muy de cerca con Pedro Pascal, su hermano mayor en la ficción. “La química era natural más allá del set”, asegura y añade que había que establecer un vínculo de hermanos con ciertas diferencias que se sostienen el uno al otro porque son la única familia que tienen: “Poner ese espíritu de hermanos en crisis con las que tienen que lidiar y estar al lado uno del otro. Y al mismo tiempo, jugar limpio entre nosotros, porque es lo único que tenemos. Definitivamente, lo construimos mientras seguíamos adelante”.

Estas diferencias y similitudes con la trama original hacen de The Last of Us una serie que ya logró alcanzar el éxito en la televisión a nivel global. Se profundiza en más personajes o se añaden escenas de una forma en que la narrativa no pierda su esencia. Hay mucho de nuevo en los episodios y también algunas referencias muy especiales para quienes conocen el juego.

El próximo episodio de "The Last of Us" se podrá ver el 19 de febrero. (HBO)

“Los llevaremos a lugares que no han conocido en el juego. Conocerás a gente que no has conocido en el videojuego e incluso completaremos partes interesantes de la historia de fondo que no se han contado. Todo está integrado, por supuesto, todo se siente en una sola pieza. […] Pienso que ya sea que lo hayas jugado o no, siempre habrá algo que te mantendrá al final de tu asiento”, finaliza Craig Mazin.

El sexto episodio de The Last of Us se lanzará el domingo 19 de enero en HBO y la plataforma HBO Max.

