“The Last of Us”: Joel y Ellie llegan a Jackson en el tráiler del episodio 6

Ten cuidado en quién pones tu fe. El sexto episodio de la serie basada en el videojuego se estrena el 19 de febrero. (HBO)

El sexto episodio de The Last of Us se podrá ver el 19 de febrero y el tráiler compartido por HBO advierte la llegada de los protagonistas al pueblo Jackson. En el episodio emitido el pasado viernes, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se aliaron con dos locales de la ciudad de Kansas, Henry (Lamar Johnson) y Sam (Kevionn Woodward), para escapar de allí mientras eran perseguidos por la gente que había tomado poder del lugar. El resultado de este plan fue trágico.

¡Atención, spoilers más adelante! Luego de que Kathleen (Melanie Lynskey) y su grupo sucumbieran ante la horda de infectados que brotaron del subsuelo, Henry y Joel lograron llevar a salvo a Ellie y Sam al otro lado del río. Sin embargo, al arribar, el pequeño le revela a la adolescente haber sido mordido. A la mañana siguiente, él intentó atacarla y su propio hermano mayor, Sam, tuvo que dispararle. Este último finalmente termina por suicidarse al ver lo que hizo.

El quinto capítulo de "The Last of Us" se lanzó el pasado 10 de febrero. (HBO)

Joel entierra ambos cuerpos cerca del lugar y Ellie deja sobre la tumba del niño sordo la pizarra que este usaba para comunicarse. En ella se aprecia un mensaje que dice: “Lo siento”. Ambos tendrán que seguir hacia el oeste para llegar a Wyoming, donde se encontraría Tommy. Por lo que revela el nuevo adelanto, el hermano de Joel está asentado en un pueblo resguardado dentro de esta zona.

Jackson es un lugar importante en los dos videojuegos de The Last of Us: es donde Tommy da la bienvenida a Joel y Ellie en la primera parte, y un punto de partida de la historia en la segunda entrega. Los personajes centrales tendrán un tiempo para descansar y reponerse en esta tranquila comunidad a la que pertenecen Tommy y su esposa, Maria.

Sam y Henry son los nuevos personajes que aparecieron para aliarse con los protagonistas. (HBO)

“The Last of Us” tendrá una segunda temporada

Antes de terminar la emisión de la primera temporada, HBO confirmó que la adaptación del título de PlayStation tendrá nuevos episodios en el futuro. Esto significa que el segundo juego –publicado en 2020– será llevado a la televisión y, como se recuerda, su trama se sitúa unos cuatro años después del final de la entrega inicial que se publicó en 2013.

Las cifras de audiencia son sumamente positivas para la cadena de televisión y equipara la nueva producción con otros grandes éxitos como House of the Dragon, Game of Thrones y Euphoria. La aventura de Joel y Ellie que sacudió a la comunidad gamer en su momento ahora emula este mismo fenómeno en la pantalla chica.

"The Last of Us" se basa el juego homónimo desarrollado por Naughty Dog. (HBO)

The Last of Us lanzará su episodio seis el domingo 19 de febrero por la señal de HBO y a través de la plataforma HBO Max.

