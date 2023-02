Riley Keough, nieta de Elvis Presley, protagoniza “Todos Quieren a Daisy Jones”: mira su tráiler oficial

El resto es historia. Mira Daisy Jones & the Six el 3 de marzo.

“Su música los hizo famosos… su separación los convirtió en leyendas”, describe Prime Video, que por fin lanzó el tráiler oficial de la próxima serie musical y dramática Daisy Jones and The Six (Todos Quieren a Daisy Jones), con “Regret Me”, una de las 24 canciones originales escritas únicamente para la producción (grabada por el elenco).

Protagonizada por Riley Keough (La lista terminal, El diablo a todas horas, Zola) y Sam Claflin (El libro del amor, El misterio de Soho), se estrena el 3 de marzo en exclusiva por el servicio de streaming de Amazon en más de 200 países. Inspirada en el New York Times bestseller escrito por Taylor Jenkins Reid, la historia toma su inspiración de la icónica banda británica Fleetwood Mac, con el fin de llevar a la audiencia a vivir una experiencia repleta de amor, adicción y música.

"Daisy Jones and the Six" estrena el 3 de marzo. (Prime Video)

La serie sigue el ascenso de la banda de rock de Daisy Jones and The Six a través de la escena musical de los años 70 en Los Ángeles, en su búsqueda del estatus como ícono mundial. El nuevo avance se centra en los protagonistas hablando sobre una nueva canción compuesta por el personaje de Claflin, quien explica a su compañera de qué trata. “Sobre comenzar una nueva vida. Trata de soñar con algo diferente”, dice. Ese primer single se convierte en el número uno y lleva a la banda a ser reconocida y a escalar en la industria musical.

El adelanto recién publicado deja ver mucha energía, amor, trabajo duro, sonrisas, alegrías, lágrimas y por supuesto buena música. Antes de este, su primer teaser fue lanzado en diciembre de 2022, presentando imágenes alucinantes de los protagonistas en un megaconcierto cuando ya eran icónicos.

"Daisy Jones and the Six" es protagonizada por Riley Keough y Sam Claflin. (Prime Video)

Quién es quién en Daisy Jones and The Six

Keough, nieta de Elvis Presley, se mete en el papel de la cantante Daisy Jones y el resto del elenco está conformado por Claflin como Billy Dunne, Suki Waterhouse como Karen Sirko, Camila Morrone como Camila Dunne, Nabiyah Be como Simone Jackson, Will Harrison a como Graham Dunne, Josh Whitehouse como Eddie Roundtree, Sebastian Chacon como Warren Rhodes y Tom Wright como Teddy.

Es dirigida por Niki Caro (Mulán, Anne With an E) y James Ponsoldt (Terapia sin filtro, Sorry for Your Loss) con guion de Harris Danow, Charmaine De Grate, Nora Kirkpatrick, Susan Coyne, Will Graham, Jenny Klein y otros. La serie además tiene como productora a Reese Witherspoon y Jenkins Reid (se encargó de supervisar la creación de los 10 episodios).

Niki Caro y James Ponsoldt dirigin "Daisy Jones and the Six ". (Prime Video)

Las compañías productoras detrás de Daisy Jones and The Six son Amazon Studios, Big Indie Pictures, Circle of Confusion y Hello Sunshine, y Prime Video es su distribuidora oficial. Una historia de mucho amor y rock que podrá verse a partir del 3 de marzo.

