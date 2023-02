“Queen Charlotte: A Bridgerton Story”: todos los detalles de la serie que contará los inicios de la reina

Serie de época que se desprende del éxito de Netflix "Bridgerton"

“Yo soy la reina” se la escucha decir a una joven Charlotte en el primer trailer que se dio a conocer de la nueva serie que ya está lista para estrenarse en apenas tres meses. Reina Charlotte: una historia de Bridgerton será el nombre que tome para Latinoamérica y relatará el vínculo de amor entre Charlotte (interpretada en esta versión más joven por India Amarteifio, Line of Duty) y el rey George (Corey Mylchreest, Sandman).

Shonda Rhimes vuelve a poner detrás de este proyecto como creadora y productora ejecutiva como ya lo hizo con la tan popular Bridgerton que aguarda el estreno de su tercera temporada. Este título retoma a un personaje conocido por los seguidores de aquella serie, el de la reina Charlotte que es encarnada por la actriz Golda Rosheuvel en su edad madura. Pero en esta oportunidad se mostrará sus años de juventud, el amor con George y todas las barreras que tuvo que derribar para alcanzar un lugar de poder.

La historia de amor entre Charlotte y George será contada en este spin off de Bridgerton (Netflix)

Así Charlotte llegará a Londres comprometida al rey de Inglaterra en contra de su voluntad, solo para darse cuenta de que la familia real no es lo que ella espera. Por su parte, Lady Agatha Danbury (interpretada por la actriz Arsema Thomas), hará hasta lo imposible para encontrar su propio camino en la sociedad, bajo el control de su esposo, quien es mucho mayor que ella.

Se trata entonces de una precuela del universo Bridgerton (contará con seis episodios en total) que cuenta por un lado la unión entre la joven Charlotte con el Rey George, que no solo fue una gran historia de amor sino también un punto de inflexión a nivel social. A partir de esta pareja fue que se habrían creado las tradiciones de la alta sociedad que heredaron los personajes que se mostraron en Bridgerton. En dato curioso lo dio Shonda Rhimes (showrunner de la serie) que en una conferencia de prensa de la serie afirmó que Lady Violet tendrá en esta historia apenas 12 años.

Nuevo spin-off que se desprende del éxito "Bridgerton"

El resto del elenco estará compuesto por Michelle Fairley (Gangs of London), como la princesa Augusta, la hermana de George, Sam Clemmett (versión teatral de Harry Potter and the Cursed Child), y Hugh Sachs (Bridgerton) como las versiones más joven y mayor de Brimsley, respectivamente, Rob Maloney (Casuality) encarnando el Doctor Real, Tunji Kasim en el rol de Adolphus, Richard Cunningham (The Witcher) como Lord Bute y Cyril Nri (Cucumber) interpretando a Lord Danbury. Tom Verica, por su parte, será el encargado de dirigir la serie.

“Creo que lo más importante es que quiero que la gente sienta que esto es lo que sucede con el amor verdadero. El amor es duro. El amor es difícil. El amor tiene muchas capas”, afirmó Rhimes en una entrevista durante el Tudum y agregó: “Y también quiero que eliminen la idea de que el final feliz del que siempre hablamos para los personajes no tiene que ser el final obvio”, afirmó categóricamente y continuó: “Los matrimonios pueden ser complejos y los finales pueden ser complejos y puedes entender eso de manera muy real”.

"Reina Charlotte: una historia de Bridgerton", regresa con el mismo esplendor de las temporadas ya emitidas de la serie creada por Shonda Rhimes

Mientras tanto se aguarda también la fecha de estreno de la tercera temporada de Bridgerton que se centrará en el personaje de Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y en el del joven Colin Bridgerton (Luke Newton).

Reina Charlotte: una historia de Bridgerton llega a la plataforma el 4 de mayo de 2023.

