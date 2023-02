Así luce la nueva serie de Donald Glover sobre una fanática obsesionada con una diva del pop

Creada por Janine Nabers y Donald Glover, la serie sigue la obsesión enfermiza de una joven con una diva del pop. (Prime Video)

Swarm es una comedia dramática creada por Donald Glover, ganador del Emmy por Atlanta, y Janine Naber (también guionista de la aclamada serie). La serie de terror, que llegará en marzo a Prime Video, está protagonizada por Dominique Fishback (The Last Days of Ptolemy Grey), la cantante Chloe Bailey y Damson Idris. La historia se centra en una fanática obsesiva que sigue de cerca la carrera de una diva del pop con un estilo similar al de la artista Beyoncé.

El teaser fue recién revelado por la plataforma y, según las pocas escenas que se pueden ver, se trata de un thriller con tono de horror psicológico. Fishback da vida a Dre, una joven que deja que su fanatismo la lleve por un rumbo muy oscuro. “¿Quién es tu artista favorito?”, es la pregunta que aparece muy presente en el avance.

Dominique Fishback y Chloe Bailey protagonizan "Swarm". (Prime Video)

Según la sinopsis oficial, la sinopsis se puede resumir en solo tres palabras: “Asesinato. Sexo. Música”. Los detalles con exactitud aún no han sido compartidos, pero la trama principal giro en torno a la obsesión de Dre con una diva del pop afroamericana. El reparto lo completan Bailey como Marissa (la hermana de Dre) y Idris como el novio de Dre.

El debut de la ficción será en el festival de cine South by Southwest antes de llegar oficialmente al streaming. Donald Glover, conocido también bajo su seudónimo musical Childish Gambino, describió su nueva creación para la TV como una mezcla de las películas La profesora de piano (2001) y El rey de la comedia (1982).

La ficción es descrita por Glover como una mezcla de "La profesora de piano" y "El rey de la comedia". (Prime Video)

El brillante recorrido televisivo de Donald Glover

El cantante, comediante, actor y escritor ha tenido diversas participaciones en exitosos programas de televisión como 30 Rock, Community, Girls, entre otros. Sin embargo, fue Atlanta que le dio el reconocimiento más grande dentro de la industria de la pantalla chica. La serie de FX se ambienta en la misma ciudad por la lleva el título y sigue a un grupo de personajes afroamericanos en el camino alcanzar un mejor estatus económico.

Gracias a su trabajo como creador, ocasional director y protagonista, Donald Glover obtuvo dos premios Emmy y dos Globos de Oro. La cuarta y última temporada de la elogiada producción se lanzó el año pasado, por lo que, la estrella presentará muy pronto su nuevo proyecto que desarrolló exclusivamente para verse en formato digital.

los capítulos de "Swarm" se podrán ver a partir del 17 de marzo. (Prime Video)

Swarm se lanzará el 17 de marzo en el catálogo de Prime Video.

