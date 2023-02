Christoph Waltz en el primer adelanto de la inquietante serie “The Consultant” de Prime Video

Cuando contratan a Regus Patoff como consultor para mejorar los resultados de una empresa, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos. (Prime Video)

Luego de tres años de ausencia de la televisión, Christoph Waltz regresa con una nueva serie en Prime Video. Se trata de The Consultant cuyo primer tráiler fue recientemente lanzado y en donde se puede ver al actor austriaco dando vida a un misterioso y oscuro personaje corporativo. La serie, que se estrena el 24 de febrero, explora la siniesta relación entre el jefe y el empleado.

El avance muestra al protagonista de Bastardos sin gloria dando vida a Regus Patoff (Waltz), un nuevo consultor descaradamente despiadado que ahora está a cargo de una de las principales empresas de juegos basadas en aplicaciones llamada CompWare. Después del aparente suicidio de su CEO, la compañía cae en manos de Patoff, que tiene una forma muy particular de manejar las cosas.

Christoph Waltz dirige algunos episodios. (Prime Video)

“Para aquellos que trabajan de forma remota, tienen una hora para llegar aquí, o serán despedidos”, dice en el avance el personaje de Waltz, demostrando el tipo de jefe que es este personaje, a quien no le importará lo que tenga que hacer para sacar el máximo provecho de sus empleados. Aún si eso significa utilizar métodos poco éticos.

Desde su llegada, ordena a todos los empleados que trabajan desde casa para que lleguen a la oficina en una hora o que pierdan sus trabajos. Despide a un trabajador simplemente por que no le gusta su aroma. Patoff parece inquietantemente relajado, tranquilo y recogido, pero con un malestar al acecho debajo de la superficie que puede resultar mortal.

La serie estrenará el 24 de marzo. (Prime Video)

Después de investigar un poco, los empleados descubren que su nuevo jefe temporal puede no ser quien dice ser, poniéndolos en un curso intensivo con el desastre y una lucha por sus vidas. La producción promete momentos escalofriantes, combinados con comentarios satíricos sobre el lugar de trabajo en la época de la postpandemia.

“¿Cómo estás disfrutando de la industria de los juegos?” un nervioso Craig le dice a Patoff en el tráiler durante una conversación informal en un bar. Sin reconocer la pregunta, Patoff responde: “¿Con cuántos de estos clientes crees que podríamos luchar? Creo que podría luchar contra cuatro de ellos y tú podrías someter a los tres restantes antes de reírte”.

Tony Basgallop, conocido por su trabajo en Servant es el creador y productor ejecutivo del proyecto. (Prime Video)

Junto con Waltz, la serie tiene un elenco conformado por Brittany O’Grady (The White Lotus), Nat Wolff (The Stand), Aimee Carrero (The Menu), Michael Charles Vaccaro (For All Mankind) y Sloane Avery (Physical). Tony Basgallop, conocido por su trabajo en Servant es el creador y productor ejecutivo del proyecto, junto con el tres veces nominado al Emmy, Matt Shakman, a quien los fans de Marvel reconocerán por su visión en la dirección detrás de WandaVision.

Basado en la novela del mismo nombre de Bentley Little de 2015, The Consultant promete mantener al público adivinando y tratando de resolver el misterio detrás de la vida de Regus Patoff junto a sus desafortunados empleados. El elenco incluye a Nat Wolff como Craig, Brittany O’Grady como Elaine y Aimee Carrero como Patti.

Puedes disfrutar de La crónica francesa con Christoph Waltz y que está disponible en Star+.

