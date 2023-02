“Spider-Man Noir” está en desarrollo: será una serie para Prime Video

La próxima serie live-action de "Spider Man-Noir", aún sin título, será la historia de una versión más madura del héroe. (Marvel Studios)

El universo de Spider-Man es casi infinito. Tiene títulos, personajes y proyectos para la televisión y así lo hizo entender Sony y Amazon, a pocos meses de confirmar una alianza para crear contenido diverso en torno a los personajes del trepador de muros. Y en ese camino, este 9 de febrero se ha confirmado que Spider-Man Noir tendrá un show en live action.

Se ha ratificado que el programa tendrá lugar en su propio universo, así como también que Peter Parker no será la personalidad detrás de la máscara. “El show será la historia de una versión más madura del héroe, quien resolverá misterios en la ciudad de Nueva York de la década de 1930, tal como sucede en las historietas”, detalló Variety.

"Spider-Man Noir" o simplemente Spider-Man es un personaje ficticio, un superhéroe que aparece en cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. (Marvel)

Lo que se sabe del live action de Spider-Man Noir

Se conoce que el futuro proyecto de Spider-Man Noir se encuentra en las primeras fases de desarrollo, por ende aún no hay información oficial de fechas ni nombres. Mientras, los seguidores de todo lo relacionado con el cosmos arácnido tendrán que esperar un poco más, al menos hasta mediados del año en curso (2 de junio), cuando arribe a la pantalla grande Across the Spider-verse en Estados Unidos.

El escritor de La ciudad perdida (2022) y Sonic: La película (2019), Oren Uziel, es el reconocido guionista que ejercerá como showrunner. Él mismo desarrolló el proyecto al lado de Phil Lord y Christopher Miller (productores de Spider-Man: un nuevo universo). Su nombre también está detrás de John Wick 4 como escritor de la esperadísima película.

Según Variety , la serie de Amazon sin título "Spider-Man Noir" tendrá lugar en su propio universo en la década de 1930 en la ciudad de Nueva York. (Marvel)

De Across the Spider-Verse, en entrevista con Empire, Phil Lord afirmó que la producción se compondrá de seis estilos animados, a diferencia de la producción original que contó con solo uno. Esta historia de acción, aventuras y superhéroes de Marvel es la secuela de Spider-Man: un nuevo universo (2018).

Amazon ya estaba trabajando en una serie de Silk, otra heroína arácnida coreana-estadounidense, también en live action. Su nombre es el alias de Cindy Moon, quien apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man #1 y fue creada por Dan Slott y Humberto Ramos. A cargo de este proyecto se encuentra Angela Kang, quien hizo parte del equipo detrás de The Walking Dead. Todavía queda esperar por más anuncios relacionados durante los meses venideros.

Oren Uziel es el reconocido guionista que ejercerá como showrunner en la futura serie live-action de "Spider-Man Noir", de Amazon. (Marvel)

Spider-Man Noir apareció por primera vez en 2009 como parte de la línea de historias Marvel Noir de Marvel Comics, que reinventó a los personajes de esta editorial como personalidades del crimen negro en la era de la Gran Depresión.

