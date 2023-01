Una siniestra película protagonizada por la estrella de “Emily en París” es tendencia en Netflix

Luego de la muerte de su padre, Lauren descubre secretos que podrían destruir su vida y la de los que ama. (Vertical Entertainment)

Lily Collins ha resonado mucho en Netflix, convirtiéndose en una de las estrellas femeninas más relevantes de la plataforma, sobre todo por el auge de Emily en París. Pero, ese no es el único título protagonizado por la británica-estadounidense que llama la atención, pues actualmente hay un thriller familiar con su participación que está convirtiéndose en una de las producciones más vistas en los últimos días. Su nombre es Inheritance (Herencia) y ocupa los primeros lugares del Top 10.

Categorizada como siniestra según el servicio streaming, la película de suspenso sigue a una familia con una oscura situación que gira en torno a secuestros y desapariciones. Está dirigida por el cineasta Vaughn Stein en base a un guion original de Matthew Kennedy.

Lily Collins se mete en el papel de Lauren Monroe en "Inheritance". (Netflix)

“Cuando el patriarca de una poderosa familia con gran influencia política muere, su hija se queda al frente de la estabilidad económica familiar. Su responsabilidad al mando será enorme, dado que su padre antes de morir le ha confesado un terrible secreto. Por ende, la joven teme que una herencia maligna amenace con destruir tanto su vida como la de todo el mundo que tiene a su alrededor”, detalla su sinopsis.

El reparto de Inheritance se completa con Simon Pegg (The Boys), Connie Nielsen (Mujer maravilla 2017 y 2020), Patrick Warburton (Padre de familia), Chace Crawford (The Boys, Gossip Girl), Michael Beach (Dahmer), Marque Richardson (Querida gente blanca), Chris Gann (NCIS: Los Ángeles), Joe Herrera, Christina DeRosa (Jane The Virgin -T3), entre otros.

Chace Crawford ("The Boys") es otra de las estrellas que acompaña a Collins en el reparto. (Netflix)

Qué dijo la crítica sobre “Inheritance”

Es una producción de 2020 y, curiosamente, a comienzos de este año ha comenzado a llamar la atención del público. Es un título que logró adentrarse en el Top 10 del gigante del streaming aun con críticas poco positivas que recibió en su momento. Tiene un 31% de calificación por parte de la audiencia, según el sitio web Rotten Tomatoes, y un 23% en la media de acuerdo a las opiniones de la prensa especializada.

Sheri Linden, de The Hollywood Reporter, escribió: “Los intentos de Stein para mover las cosas utilizando intensas ráfagas de escenas contrapuestas, sólo acentúan la decisiva falta de tensión, aunque construye un cierto nivel de suspense a medida que se acerca al final”. Por su parte, Dennis Harvey, de Variety, consideró que se trataba una historia demasiado larga y gasta sus dos horas ofreciendo un misterio agotador y charlatán, hasta que decide ser un thriller. “Todo ello sin ningún tipo de credibilidad”, agrega. En general, el largometraje no tuvo un gran éxito en su recepción.

"Inheritance" es una película de 2020, ahora entre las más populares de este 2023 en streaming. (Netflix)

Pese a las contrastadas reacciones recibidas y los años trascurridos, Inheritance ha logrado ubicarse en el ranking de lo más visto en Netflix este mes.

