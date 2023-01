“The Last of Us”: día de estreno y dónde ver la esperada serie

Del ganador del Emmy y creador de "Chernobyl", y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie estrena el 15 de enero. (HBO)

HBO se encuentra en conteo regresivo con su prometedora serie The Last of Us, que estrena el 15 de enero. Hasta ahora, todo lo que se ha visto de la producción a cargo de Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann (The Last Of Us videojuego) tiene al mundo emocionado, pero también en vilo y con enormes expectativas.

Su reparto es encabezado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes son acompañados por Gabriel Luna, Murray Bartlett, Merle Dandridge, Anna Torv, Storm Reid, Nico Parker, Nick Offerman, Jeffrey Pierce, Con O’Neil, Natasha Mumba, Elizabeth Olsen, Lamar Johnson y Keivonn Woodard, entre otros. Y por fin este fin de semana llegará a la pantalla de HBO y a la plataforma HBO Max.

La primera temporada de "The Last of Us" se compone de nueve episodios. (HBO Max)

The Last of Us es la adaptación en formato serie del popular videojuego homónimo de Naughty Dog. Relata que veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, el superviviente Joel debe sacar a la joven Ellie de una tiránica zona de cuarentena. Por consiguiente, juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para poder sobrevivir.

Número de episodios de la serie

La primera temporada de The Last of Us contará con un total de 9 episodios. Estos serán emitidos de uno en uno semanalmente hasta mediados de marzo. Se conoció que la duración del primer capítulo durará una hora y 25 minutos, y los demás estarán cerca de ese tiempo.

La historia se basa en el videojuego homónimo del estudio desarrollador Naughty Dog. (HBO Max)

A qué horas estrena The Last of Us en Latam

México y Centroamérica: 8:00 PM

Colombia, Ecuador, Perú y Cuba: 9:00 PM

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:00 PM

Segunda temporada de The Last of Us

Por el momento no se ha mencionado de forma oficial sobre si habrá una segunda entrega. Sin embargo, cabe resaltar que el videojuego original se compone de dos partes. Por tanto la pregunta de muchos es ¿podría suceder algo similar con la serie? Para obtener la respuesta es necesario continuar esperando.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan "The Last of Us". (HBO)

Qué han dicho los protagonistas de The Last of Us sobre la serie

“Creo que tenemos jefes geniales, un gran material de origen y tengo una gran compañera de escena”, dijo Pascal en entrevista a Infobae. De igual manera, la joven Ramsey manifestó que hubo varios desafíos para los dos, entre ellos el sentir que representan a los personajes de Joel y Ellie, con los que todos están familiarizados sin una réplica exacta.

Con un 97% de calificación en la media de Rotten Tomatoes, The Last of Us ha sido llamada “una obra de arte”, entre otras apreciaciones. Estrena el 15 de enero a través de HBO y HBO Max.

