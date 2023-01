“The Last of Us” superaría los 100 millones de inversión, más que las cinco temporadas iniciales de “Game Of Thrones”

Del ganador del Emmy y creador de "Chernobyl", y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie estrena el 15 de enero. (HBO)

La serie protagonizada por Pedro Pascal y la joven británica Bella Ramsey llegará al streaming este 15 de enero. Desde ya es una de las producciones más esperadas del año, por lo cual muchos están al pendiente y hablando de todos sus detalles, siendo uno de ellos su presupuesto. Al respecto, el propio Neil Druckmann (creador y director del videojuego) llamó a este nuevo proyecto como “la mejor adaptación de la historia de un videojuego”. Y para llegar a ello, al parecer no se pensó en gastos, sino más bien en un trabajo de calidad y alto impacto.

The Last of Us sigue a Joel Miller y Ellie en su aventura post apocalíptica por Estados Unidos, que se convertirá en un viaje que jamás olvidarán. En esta historia un grupo de supervivientes deberá salir adelante tras desencadenarse una pandemia global, arrasando con casi todo a su alrededor.

Nuevas imágenes de la serie basada en el popular videojuego. (HBO)

La primera temporada de The Last of Us narrará los hechos acontecidos durante el juego original y, según diversas fuentes, su costo supera al de las cinco primeras temporadas de Juego de Tronos. Los números exactos no ha sido publicados, pero la revista estadounidense The New Yorker la traza sobrepasando los 100 millones de dólares.

Además de Pascal y Ramsey, el elenco lo conforman Murray Bartlett como Frank, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Anna Torv como Tess, Merle Dandridge como Marlene, Gabriel Luna como Tommy (hermano de Joel), Nick Offerman como Bill, Nico Parker como Sarah y Storm Reid como Riley.

Pedro Pascal y la joven británica Bella Ramsey protagonizan "The Last of Us". (HBO)

Originalmente, debido a un virus conocido como Cordyceps, el primer juego inicia con el brote de una pandemia mortal que transforma a los seres humanos en caníbales. Este termina por ingresar a su sistema nervioso y destrozarles el cerebro para convertirlos en atemorizantes criaturas en su fase final. En este evento traumático, Joel perdió a su hija, Sara, durante su escape.

Años más tarde, él se verá involucrado en una peligrosa misión junto a su compañera Tess. A pedido de las Luciérnagas, un grupo rebelde enfrentado a los militares que nació con la idea de salvar al mundo, ambos tendrán que transportar a salvo a una adolescente llamada Ellie a lo largo de EE.UU. En principio, al hombre no le interesará más que el pago a recibir por llevar a la joven, sin embargo, esta travesía los unirá como si fuesen padre e hija.

"The Last of Us" estrena el 15 de enero de 2023. (HBO)

The Last of Us estrenará el próximo 15 de enero en HBO Max.

