La serie del Pingüino estará estrechamente relacionada con “The Batman 2″

Tras dos años combatiendo el crimen, Batman lucha con la corrupción Ciudad de Gótica. El héroe se enfrentará con un asesino en serie conocido como el Acertijo. (Warner Bros.)

Si bien en las últimas semanas el futuro de DC dentro de Warner Bros. ha sido bastante cambiante, lleno de cancelaciones y de movimientos, al parecer The Batman hasta ahora es uno de los poco sobrevivientes a los constantes cambios. Así lo dio a conocer el director Matt Reeves, quien el año pasado estrenó su visión sobre el héroe enmascarado. El cineasta anunció que se encuentra trabajando en la secuela y en la serie spin-off basada en el Pingüino, que a su vez estará estrechamente relacionada con la próxima secuela.

“8 Mile” llegará en forma de serie de televisión El rapero 50 Cent se ha unido a Eminem para llevar su película de 2002 a la pantalla chica VER NOTA

Desde que James Gunn y Peter Safran tomaron sus roles de copresidentes y codirectores ejecutivos de la división de cine, televisión y animación de DC ha habido muchas cancelaciones, incluida la de la secuela de Superman con Henry Cavill. Por eso ahora las recientes declaraciones de Reeves parecen ser una luz al final del camino para todos los fanáticos de Bruce Wayne y compañía. En agosto pasado, el realizador firmó un contrato de varios años con Warner Bros.

"The Batman" recaudó 770 millones de dólares en taquilla. (Warner Bros.)

En 2022, el film de Matt consiguió más de 770 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. La crítica trató muy bien a esta reinvención del personaje y todos los fans inmediatamente se preguntaban si habría una secuela. Finalmente meses más tarde DC dio luz verde a una segunda entrega protagonizada por Robert Pattinson. Además se comenzó a idear un universo extendido que incluiría nuevos largometrajes y series del mundo de Batman.

“Red Rocket”: la historia de un actor porno que sueña con recuperar su carrera Una película acerca de un hombre que vuelve a su pueblo mientras imagina un posible regreso al éxito VER NOTA

Entre esos futuros proyectos se encuentra un show de televisión protagonizado por Colin Farrell, quien regresará a su papel del Pingüino en una historia enfocada en el popular villano y que se transmitiría por HBO Max. Al parecer este programa mostraría el ascenso del personaje en una Ciudad Gótica marcada por la violencia y el caos. Reeves y su equipo también desarrollan otra serie centrada en Arkham Asylum, a la cual el director describe como “una película de terror”. También hay un tercer spin-off, que se enfocará en el Departamento de Policía de Gótica.

Colin Farrell protagonizará la serie sobre el popular villano. (HBO Max)

En una reciente entrevista con Collider, Matt Reeves dijo que planea mantener conectados todos sus spin-off y secuelas de Batman. Reveló que la serie del Pingüino será imprescindible para la historia que presentará Batman 2. Por esta razón es lógico pensar que el show de televisión estrene antes que la esperada secuela. “En realidad, hay un pequeño puñado de cosas que queremos hacer, la forma en la que lo estamos haciendo con Pingüino y cómo eso ayudará a cómo será la película y cómo será esa secuela”, aclaró.

5 películas recientes con Brad Pitt como protagonista El actor que próximamente estrenará "Babylon" en cines, tiene muchas producciones para disfrutar en distintas plataformas VER NOTA

El cineasta añadió que “muy, muy pronto” comenzará a filmar The Penguin con Colin Farrell. “Todo eso es súper emocionante. Hay algunas otras cosas que también hemos planeado. El BatVerso de lo que estamos haciendo me tiene muy, muy emocionado, y me apasiona mucho. Así que estoy emocionado de lo que se viene”, sumó el director.

Robert Pattinson protagonizó "The Batman" en 2022. (Warner Bros.)

Se sabe que la producción de HBO Max se centrará en el origen del villano. En The Batman, el Pingüino (Farrell) era la mano derecha de Carmine Falcone (John Turturro). Al final del film, el capo de la mafia muere y los planes de The Riddler terminaron por destruir la ciudad, creando la oportunidad para que Oswald Cobblepot se acerque y tome el control.

Los detalles de la serie se han mantenido en secreto, pero diversos medios apuntan que la anticipada producción tendrá lugar inmediatamente después de los eventos de The Batman. Además se ha confirmado que Cristin Milioti interpretará a Sofia Falcone, la hija del jefe de la mafia de Ciudad Gótica, Carmine Falcone, quien fue interpretado por John Turturro en el largometraje.

"The Batman" tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares. (Warner Bros.)

En una entrevista con Variety, Colin Farrell expresó su entusiasmo por regresar a Ciudad Gótica y dijo que su actuación en la primera película fue sólo el inicio de todo lo que se viene: “Estoy agradecido con Mike Marino, Mike Fontaine y su equipo. Pienso que esto es la punta del iceberg. Estoy agradecido por todo ello, pero claro que quiero más. Honestamente, cualquier pensamiento que tuve sobre una serie extendida tenía que ver con el trabajo de Mike. Sólo sé que hay mucho que hacer con esto. Envejece. Mike es un genio, así que fue su trabajo lo que realmente me inspiró”.

Antes de que la serie del Pingüino sea una realidad, puedes disfrutar de Batman que está disponible en HBO Max.

Seguir leyendo: