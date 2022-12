Robert Pattinson podría integrarse al Universo Extendido de DC en el rol de Batman

El actor que protagonizó "The Batman" podría sumarse al universo de superhéroes. (Warner Bros./DC Comics)

The Batman (2022) nació como una película separada del Universo Extendido de DC (DCEU), conformado por diversos films de superhéroes y la serie Peacemaker. Dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, la historia se inspira en el cómic Batman: año dos para narrar la travesía de un héroe de Gotham que ya está curtido en su lucha contra el mundo criminal y debe enfrentar otra amenaza sumamente peligrosa.

Pattinson se convirtió en el sucesor de Ben Affleck en el rol, puesto que el actor abandonó el personaje y solo volvió a interpretarlo para culminar de filmar La liga de la justicia de Zack Snyder. Según Reeves, hay planes concretos para el futuro de su versión del Caballero de la Noche en el cine y estos involucran una segunda entrega, además de desarrollar producciones spin-off para la plataforma HBO Max.

Robert Pattinson fue elogiado por la crítica en su interpretación de Bruce Wayne y el Caballero de la Noche. (Warner Bros.)

Está claro que el actual Batman no pertenece al mismo universo que el Superman de Henry Cavill o la Mujer Maravilla de Gal Gadot, pero con la entrada de James Gunn al liderazgo de DC Studios hay una esperanza de verlo integrar esta línea narrativa. Un último reporte de Variety aseguró que una fuente ha revelado que Gunn y el co-director del estudio, Peter Safran, están explorando la posibilidad de incorporarlo.

Por ahora, no hay nada dicho sobre cómo Robert Pattinson podría ser introducido en el DCEU y las ideas en torno a esta medida son infinitas. Sin embargo, no hay duda alguna que esto podría ser un recurso salvavidas para rescatar a esta franquicia de superhéroes que aún no ha logrado ser un monstruo cinematográfico como su competidor más directo, Marvel Studios (productora capitaneada por Kevin Feige).

La película de Matt Reeves nació independientemente de las producciones anteriores del DCEU. (Warner Bros.)

No habrá una secuela de Mujer Maravilla 1984

Hace una semana, se dio a conocer que no habría una tercera entrega para la saga de Mujer Maravilla y, apenas ayer 13 de diciembre, la directora Patty Jenkins respondió a esta cancelación con un mensaje en Twitter: “Cuando comenzaron a producirse las reacciones por la cancelación de Wonder Woman 3, empezó a extenderse una historia falsa clickbait de que yo la maté o había renunciado. Esto no es verdad, yo nunca abandoné”.

“A mi entender, no había nada que pudiera hacer”, confesó sobre la situación interna de DC Studios. “DC está obviamente inmersa en los cambios que debe acometer, de modo que, comprendo que estas decisiones sean complicadas en estos momentos”, añadió la cineasta detrás de la exitosa Mujer Maravilla (2017). Además, agradeció a Lynda Carter y Gal Gadot por acompañarla en este viaje.

Se confirmó que no habrá una tercera entrega de "Mujer Maravilla". (Warner Bros.)

Son diversos proyectos de DC que han sido cancelados en el camino tales como la controversial decisión para frenar el lanzamiento del Batgirl en HBO Max o detener el desarrollo de la película de los Gemelos Fantásticos. Pese a ello, en este 2022, se lanzó en cines la esperada Black Adam; aunque el siguiente lo superará con más estrenos: The Flash, Aquaman 2, ¡Shazam! Furia de los dioses y Blue Beetle.

