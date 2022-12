Cancelaciones, despedidas y el futuro de “The Batman”: fuertes cambios en las películas de DC

Las películas de DC de las que todo el mundo está hablando en estos momentos.

Caos entre los fanáticos del universo DC, puesto que, semanas atrás se comunicó que James Gunn y Peter Safran eran los nuevos presidentes de DC Studios, la firma que se encarga, entre otros productos, de los proyectos relacionados con el DCEU. Y con ellos llegaron los primeros cambios. Eventualidades que seguro los fan los esperaban, pero no tan extremos como los que recientemente de anunciaron.

Según The Hollywood Reporter, Gunn y Safran ya han empezado a “cortar cabezas”. Con ello se refieren a que, de algunas producciones que estaban en camino, algunas ya no van y otras tienen un futuro no muy claro en la compañía. Entre ellas están Wonder Woman y Aquaman. Incluso Black Adam y Henry Cavill con Superman se encuentran tambaleando. En cuanto a Batman, todo parece continuar sin problema alguno -por el momento-.

La actriz, productora y modelo israelí Gal Gadot, es la protagonista de "Wonder Woman". (WARNER BROS)

El primero de los cambios según la fuente de THR es respecto a Wonder woman 3. El film a cargo de Patty Jenkins y protagonizado por Gal Gadot ha sido cancelado. La decisión fue tomada luego de que le hicieran saber a la cineasta que el enfoque de la trama no se ajustaba a los actuales planes de DC. Por consiguiente, no se tiene claro si La mujer maravilla tendrá una próxima aventura en solitario o en qué capacidad Gadot podría volver a interpretar a la superheroína.

Por otro lado, con el estreno de Black Adam, los seguidores de Cavill pudieron ver el regreso del intérprete como Superman. Y de hecho, el propio artista confirmó su retorno como el héroe de Kripton. Sin embargo, eso fue antes de que DC diera la bienvenida a sus nuevos líderes que, con esta administración, la secuela de El hombre de acero que fue anunciada hace algunos meses, ya no está segura.

"Superman 2" no está segura en DC.

Con relación a Black Adam 2, se encuentra en la misma circunsancia que Superman 2, también podría ser cancelada. Si bien la película con Dwayne Johnson fue muy bien recibida por los fans, no logró recaudar en taquilla lo que se esperaba. Ese es un punto importante que no dejaron pasar.

Todo apunta a que los mandamases de DC Studios estarían reformulando los siguientes pasos del DCEU desde sus bases. De ese modo, Aquaman 2 sería el final de Jason Momoa como Arthur Curry. Aunque, cabe aclarar que no será su despedida de la compañía. Esto, debido a que el actor de 43 años sería clave para un proyecto que daría vida un nuevo personaje: Lobo, un infame cazador de recompensas intergaláctico.

"Aquaman 2" sería el final de Jason Momoa como Arthur Curry en DC. (Warner Bros.)

Por último, otra de las producciones que vale la pena meniconar es The Batman. Por el momento, de esta no se han visto declaciones fuertes ni concisas sobre su futuro. Lo que daría lugar a pensar que es uno de los films que continua sin obstáculos.





